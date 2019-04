Do konce roku se můžete pojistit proti závažným onemocněním levněji

Pojišťovna VZP, a. s. (PVZP) totiž nabízí 50% slevu pro všechny pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a 30% slevu pro všechny ostatní klienty na všechny smlouvy pojištění závažných onemocnění Fénix sjednané v průběhu letošního roku. Výhodnější cena se slevou přitom platí po celou dobu pojištění.

Už pět let chrání pojištění Fénix starostlivé rodiče i zodpovědné podnikatele

Pojištění Fénix v letošním roce slaví pět let existence na trhu. PVZP s ním přišla jako první v Česku. Původně pojištění chránilo klienty pro případ diagnózy rakoviny, nyní už zahrnuje dalších dvanáct závažných onemocnění: akutní infarkt myokardu, Alzheimerovu chorobu nebo demenci či Parkinsonovu chorobu před dovršením 60 let, amyotrofickou laterální sklerózu, cévní mozkovou příhodu, encefalitidu, hluchotu, slepotu, ochrnutí, roztroušenou sklerózu, transplantaci důležitého orgánu nebo operaci koronárních tepen (bypass).

Například rakovinou v Česku onemocní každý třetí člověk a bohužel každý čtvrtý pacient zemře. A například infarktů předloni zaznamenala největší zdravotní pojišťovna téměř 390 tisíc a dalších 360 tisíc případů jiných srdečních onemocnění.

Peníze dostane rodina bez zbytečného otálení

V případě infarktu myokardu a cévní mozkové příhody přitom PVZP neuplatňuje takzvanou dobu přežití. „Většina konkurenčních pojistek v rámci životního pojištění má dobu přežití třicet dní – pokud člověk zemře následkem infarktu dříve, z pojištění závažných onemocnění příbuzným nic nevyplatí. S pojištěním Fénix dostanou příbuzní plnou pojistnou částku,“ vysvětluje Roman Kryštůfek, ředitel produktového managementu zdravotního pojištění PVZP.

Výhodou Fénixe je, že pojišťovna vyplatí jednorázově celou pojistnou částku bezprostředně poté, kdy vám lékař sdělí závažnou diagnózu. Maximálně může pojišťovna vyplatit až 5 milionů korun – 2,5 milionu korun za zjištěnou diagnózu onkologického onemocnění a dalších 2,5 mil. Kč v případě zjištění diagnózy dalšího závažného onemocnění (infarkt myokardu, mozková mrtvice, atd.).

Je přitom zcela na vás, k čemu peníze použijete – můžete tak zaplatit nájem na hodně let dopředu, splatit dluhy z podnikání nebo hypotéku, zaplatit si nadstandardní léčbu, ošetřovatelku nebo paní, která se postará o domácnost… A samozřejmě peníze můžete využít ke splnění životního snu.

Pojištění Fénix pro případ závažných onemocnění můžete uzavřít bez lékařské prohlídky na každé pobočce Pojišťovny VZP, a. s. nebo VZP ČR, u externích zprostředkovatelů a také online na , jedinou podmínkou je vyplnění zdravotního dotazníku.

Pan Pavel, 38 let, pojištěnec VZP, si sjednal pojištění Fénix s pojistnou dobou do 65 let. Kromě onkologických onemocnění si zvolil i pojištění na další závažná onemocnění. Obě pojištění se samostatnou pojistnou částkou 1 milion korun. Po uplatnění 50% slevy činí splátka 692 Kč při měsíční frekvenci placení. V případě onkologického onemocnění mu bude ihned při stanovení diagnózy vyplaceno 100 % sjednané částky, tedy 1 000 000 Kč. Stejně tak mu bude vyplaceno 1 000 000 Kč, pokud by prodělal jiné závažné onemocnění.