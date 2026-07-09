Do Česka míří astronautka NASA i 100 mladých lídrů z Moonshot Platform

Komerční sdělení

Do Česka míří astronautka NASA i 100 mladých lídrů z Moonshot Platform | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla se ve dnech 13. a 14. července 2026 na Pražském hradě a renesančním zámku Nelahozeves uskuteční Moonshot Youth Innovation Summit 2026

Stovka pečlivě vybraných mladých lídrů, zakladatelů a inovátorů z více než 60 zemí se zde setká se světovými řečníky, kteří na evropská pódia běžně nezavítají – mezi nimi s astronautkou NASA Jeanette Epps, jež strávila 235 dní ve vesmíru a předtím působila jako technická zpravodajská důstojnice CIA, kanadskou autorkou a bývalou manželkou premiéra Justina Trudeaua Sophií Grégoire Trudeau a oceňovanou americkou filmařkou a producentkou Marthou Adams. Dvoudenní program se odehraje ve třech tematických liniích: Svoboda a demokracie, Umělá inteligence a technologie a Lidé a planeta.

Moonshot Youth Innovation Summit patří k nejvýraznějším akcím svého druhu ve střední Evropě. Na rozdíl od velkých konferencí je postaven na vzájemné přímé komunikaci, která vzniká mezi účastníky, a nikoliv jen z pódia směrem k publiku. První den v Rudolfově galerii Pražského hradu nabídne panelové diskuse a setkání napříč třemi tematickými liniemi. Druhý den se část účastníků přesune na zámek Nelahozeves, jedno z nejkrásnějších renesančních sídel v Čechách a rodiště skladatele Antonína Dvořáka, kde je čekají komornější semináře a večerní setkání v prostředí zámeckého přístaviště.

Moonshot Summit přivádí na jedno pódium mladé lídry, kteří už dnes mění životy druhých, často s minimálními zdroji a bez jakékoli podpory. Schází se v roce, který rozhoduje o směřování demokracie i o tom, komu bude sloužit umělá inteligence, tedy přesně o tom, co tato generace zdědí.

To, že se Summit koná v Praze, není náhoda. Česká republika leží na pomezí Východu a Západu a vlastní zkušenost s pádem totality a obnovou demokracie z ní dělá přirozené místo pro rozhovor o svobodě, technologii a budoucnosti člověka. Letos potřetí otevírá své brány Pražský hrad. Záštita prezidenta Petra Pavla je signálem, že hledání a podpora příští generace lídrů není okrajové téma, ale věc národního i mezinárodního významu.

Část programu se bude přenášet online a její digitální dosah by měl přesáhnout milion lidí. Ambice je jasná: aby se Praha stala místem, kam se svět pravidelně obrací, když chce slyšet generaci, která ponese důsledky dnešních rozhodnutí.

„Mladí, kteří dokáží vyřešit i ty nejtěžší výzvy světa, jsou dnes mezi námi. Většinu z nich nikdy neobjevíme. Skoro nikdo z nich nezíská podporu, kterou by ke svému řešení potřeboval. Moonshot Platform se to snaží změnit. Věříme, že současná generace mladých lidí, a zejména ti, kdo na vlastní kůži zažívají dnešní problémy společnosti, klimatu, či válečných konfliktů mají unikátní šanci postavit se do čela a podílet se na budování budoucnosti, která je především jejich. Do Prahy a Ostravy letos přivážíme dosud nejsilnější skupinu inovátorů, kteří ať už svými vynálezy, nebo advokacií mění životy druhých k lepšímu. Dělají to většinou s minimálními zdroji a podporou, což je staví do pozice, které říkáme moonshot, tedy do snahy dosáhnout zdánlivě nedosažitelného cíle. Vidět a slyšet je i jejich mentory na jednom místě, je neskutečně inspirativní zážitek a já se na něj už potřetí v Praze opravdu těším,“ říká Yemi A.D., zakladatel a CEO Moonshot Platform.

Do Česka míří astronautka NASA i 100 mladých lídrů z Moonshot Platform

Letošní ročník summitu se koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla, který bude také jeho hostem. Účast na summitu i navazujícím eventu na zámku Nelahozeves se letos otevírá i veřejnosti. Čeští zájemci mohou zakoupit vstupenky v omezeném počtu za zvýhodněnou cenu.

Mezi dlouhodobé partnery a podporovatele platformy patří mimo jiné Česká spořitelna, či město Ostrava, kde každoročně probíhá navazující Moonshot Camp. Jeho cílem zůstává rozvíjet vůdčí schopnosti nové generace, podpořit inovace a akcelerovat řešení největších globálních výzev prostřednictvím mezigenerační spolupráce, sdílet zkušenosti a představit je v panelových diskusích i širší veřejnosti. Je postaven na myšlence, že mladí lídři potřebují nejen znalosti, ale i praktické dovednosti, kontakty a inspiraci, aby mohli realizovat projekty s globálním dopadem. Stejně jako loni se odehraje v kulisách legendárního festivalu Colours of Ostrava.

Letos poprvé získal projekt také podporu Nadace PPF. Technologickým partnerem je společnost T-Servis, oficiálním cateringem společnost Zátiší. Mezi další podporovatele patří například House of Lobkowicz, Malfini či Hotel Diplomat.

Do Česka míří astronautka NASA i 100 mladých lídrů z Moonshot Platform

O Moonshot Platform

Moonshot Platform založil v roce 2021 česko-nigerijský sociální inovátor a kreativní producent Yemi A.D. s podporou Henry Crown Fellowship Aspen Institute. Na rozdíl od většiny akcelerátorů vyhledává Moonshot talenty tam, kam zavedený ekosystém nedosáhne a staví na tezi, že mladí lidé už dnes řeší zásadní globální problémy, ale chybí jim odpovídající infrastruktura podpory. Za pět let již podpořil 146 mladých lídrů a jejich projekty, rozdělil přes 6 milionů korun v grantech a investicích, propojil komunitu ve více než 130 zemích a oslovil přes tři miliony lidí. Do roku 2030 chce Moonshot propojit 100 000 inovátorů, podpořit 500 stipendistů ve 150 zemích a otevřít regionální pobočky v Asii, Africe a Latinské Americe.

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