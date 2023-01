Do ČR dorazila značka PANTUM – dlouholetý výrobce laserových tiskáren

Jaké výrobce tiskáren znáte? Brother, HP, Canon, možná i Epson. Za pár let by vás vedle těchto gigantů měla napadnout i značka PANTUM. Ta už své produkty prodává v osmdesáti zemích světa a v tomto roce rozšířila svoji působnost i na Českou republiku mimo jiné i přes brněnskou IT firmu PEKRO.