Do autopůjčovny už může přijít každý, ceny jsou hodně nízko

Pokud se podíváme na ceníky autopůjčoven, které v současné době fungují na trhu, zjistíme, že propad cen je znatelný. Většina půjčoven aut šla s cenami dolů. Jedná se ovšem o jev paradoxní. Ceny nových vozů stoupají, mzdové náklady jdou nahoru, pojišťovny zdražují povinné i havarijní pojištění. Ceny servisních prohlídek a náhradních dílů míří také nahoru. Jak je tedy možné, že nájemné za půjčení automobilů v autopůjčovnách padá dolů?

Konkurence tlačí ceny dolů

I v oblasti půjčování aut se po dlouhé době projevil silný tlak konkurence, která se nově zapojila do tohoto druhu podnikání. Svůj podíl na tomto stavu má i to, že se tento obor stal relativně bezpečným. Pryč jsou doby, kdy se auta z autopůjčoven ztrácela v zemích bývalého východního bloku či končila rozebrána na vrakovištích. Dnes tomuto jevu zabraňují systémy GPS, které vědí o každém pohybu vozidla. Tyto moderní technologie odrazují většinu zákazníků s nekalými úmysly.

Také modré zóny v Praze zamíchaly rozmístěním autopůjčoven. Většina z nich se přemístila na její okraj, některé mají sídlo i za Prahou. I zde ovšem najdeme výjimky, například kancelář autopůjčovny Automoc najdete na adrese Chodská 25 v Praze 2. Na této adrese si můžete auto vyzvednout i vrátit. Tato výhoda vám ušetří hodně cestování. V okolí pobočky je hustá síť MHD zastoupena metrem, tramvají či autobusem. Tato firma působí na trhu již patnáct let, což také o něčem vypovídá.

Připojistit se lze na nulovou spoluúčast

Pokud si jdete vypůjčit auto do autopůjčovny a chcete mít klid, je vhodné se připojistit na nulovou spoluúčast. Toto připojištění vás zbavuje odpovědnosti za zaviněnou škodu na automobilu. Také kryje škodu způsobenou vandaly či živlem. Tato dvě rizika nemáte ve své moci nikdy, takže jejich pojištění je na místě. Jsou zde určité výluky, ale ty se týkají jízdy pod vlivem alkoholu nebo úmyslného poškození, což slušný člověk nemusí řešit.

Velkým plusem autopůjčovny Automoc je její otvírací doba. Auto si můžete vyzvednout nebo vrátit od pondělí do neděle od 7:00 do 19:00 hodin. Půjčovna má otevřeno také v době všech svátků a prázdnin. Naproti tomu u konkurence jsou většinou o víkendech k dispozici velice zřídka, tím pádem si auto musíte nechat až do pondělního rána, i když byste ho rádi vrátili v neděli večer.