Dlouhodobý pobyt v zahraničí už na střední? Naprosto nedocenitelný

Učitelé se shodnou na jednom – dlouhodobé výjezdy jsou jednou z nejpřínosnějších aktivit celého studia.

Díky tomuto nadšenému přístupu si stále více žáků prožije svůj první delší pobyt v zahraničí, zakusí odloučení od rodiny a přátel a učiní tak první zásadní krok k samostatnosti. Společníky na téhle cestě jim jsou mentoři i hostitelské rodiny. A samozřejmě také noví přátelé.

Podle dat Domu zahraniční spolupráce, který program Erasmus+ v České republice spravuje, se projektů mezinárodní mobility zúčastnilo od roku 2014 více než 18 tisíc žáků a studentů odborného vzdělávání a více než 90 % z nich by výjezd doporučilo svým vrstevníkům. Jaké jsou hlavní důvody? A jak výjezd v tak útlém věku úspěšně zvládnout?

Nejcennější je každodennost

Na partnerských zahraničních školách mohou žáci v rámci dlouhodobých studijních pobytů studovat od dvou měsíců až po celý jeden rok. U dlouhodobých praktických stáží jsou to tři měsíce až rok. Nejvyhledávanější variantou jsou dvou až tříměsíční studijní pobyty a tří až čtyřměsíční praktické stáže – žáci tak mají možnost zažít každodennost v cizí zemi, zároveň ale nepřijdou o celý školní rok a mohou tak do dalšího ročníku pokračovat se svými spolužáky.

Jazyková bariéra při studiu?

Náplň studia při studijních pobytech na zahraniční škole probíhá na základě dohody mezi oběma školami. Jejím záměrem není zahltit žáky informacemi, smyslem celé aktivity je především to, aby dokázali přijmout nové výzvy, zvládli se začlenit do nových kolektivů a proniknout do zvyků jiné kultury. Lze například vybrat předměty, při kterých není nutná precizní znalost jazyka hostitelů. Žák tak může kupříkladu navštěvovat více hodin angličtiny v různých ročnících anebo přírodních vědách – u matematiky, fyziky či chemie je jazyková bariéra minimální.

Jednou takovou školou, která se dlouhodobým studijním pobytům žáků věnuje, je Gymnázium Luďka Pika v Plzni. V rámci partnerství se španělskou střední školou IES Isabel de Villena ve Valencii vyjíždějí žáci pravidelně na tříměsíční studium do Španělska. Naposledy v rámci velmi vydařeného projektu, jehož cílem bylo prohloubit schopnost kritického myšlení u žáků prostřednictvím diskusí na aktuální společenská témata. Dvě žákyně strávily v rámci projektu dva měsíce na střední škole ve Valencii. Díky soužití se svými spolužačkami Mirele a Selenou a jejich rodinami měly jedinečnou možnost proniknout do španělské kultury. Na jaře si role prohodily a obě své španělské spolužačky přivítaly v Plzni.

Zkušenost ze zahraničí – výhoda na pracovním trhu

V odborném vzdělávání a přípravě se žáci zpravidla vydávají do podniku či organizace, kde si vyzkouší své řemeslo či obor v praxi. Zlepší tak nejen své jazykové kompetence, ale i svou odbornost, čímž zvyšují svou budoucí uplatnitelnost na pracovním trhu.

Zkušenosti s dlouhodobými mobilitami žáků má například Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, která v uplynulých letech vyslala své žáky do Velké Británie, Irska a Španělska. Například žáci oboru právní administrativa tak pracovali v advokátních kancelářích, žáci věnující se řízení lidských zdrojů si vyzkoušeli práci v personálních odděleních nebo takzvaných headhuntových firmách a žáci oboru mediální komunikace působili v PR agenturách. Naučili se tak samostatně pohybovat v cizím prostředí, ověřili si své teoretické znalosti v praxi a prohloubili svou schopnost komunikace v cizím jazyce.

Trpělivější, empatičtější a sebejistější

Žádný kurz nevpraví žáka střední školy do cizího jazyka tak, jak to dokáže dlouhodobý pobyt v zahraničí. U dramatického zlepšení jazykových dovedností však výčet přínosů zdaleka nekončí. Zásadní změna prostředí vystaví žáky mnoha zkouškám. Domů se žáci vracejí trpělivější, empatičtější a sebejistější. Umí nahlížet na nové situace z více úhlů a jsou otevřenější dalším výzvám.