Trpíte na bolesti zad? Nepodceňujte pravidelné cvičení a péči

Bolest zad trápí čím dál tím více z nás

Statistiky hovoří jasně, bolesti zad negativně ovlivňují kvalitu našeho života a mají vliv na náš osobní, společenský i ekonomický život. Bolesti zad jsou nejčastěji uváděnou příčinou chronických onemocnění v České republice. Pětina všech pracovních neschopností v ČR souvisí s onemocněním pohybového aparátu. S bolestmi zad se denně potýká více než 300 000 lidí v průměrném věku okolo 45 let, což je v horizontu našich životů stále považováno za vrchol produktivního života. Tedy období, které vyžaduje naši produktivitu pečlivě rozdělovat mezi kariéru, rodinu, děti a celou řadu dalších povinností a aktivit, pro které potřebujeme být v dobré kondici.

Bolesti zad řešte co nejdříve. Pomohou pravidelné cviky, vytrvalý trénink a terapie

A jak se s bolestí zad nejlépe vypořádat? Náš životní styl je často hektický. V momentě, kdy nás v našem každodenním shodnu dostihnou bolesti zad, začínáme zdlouhavé kolečko návštěv fyzioterapeutické péče, či investujeme nemalé peníze do masáží ve snaze co nejefektivněji bojovat s akutními bolestmi pohybového aparátu. Tato cesta však nepředstavuje dlouhodobé řešení a bolesti se mohou snadno a brzy vrátit. Často v momentě, kdy se nám to nejméně hodí.

Jediný udržitelný způsob, jak se bolestí zad nadobro zbavit, je aplikace komplexního přístupu k našemu fyzickému zdraví. Kombinace pravidelného cvičení a terapie. Jen tak se můžeme nadobro vymanit ze začarovaného kruhu bolesti a nepohodlí.

Jaké jsou první kroky k uzdravení?

uvědomit si příčinu našich bolestí a pochopit, jak se naše tělo do již zmíněného stavu dostává

navrátit naše tělo do správné formy

udržovat dobrou fyzickou formu a upravit náš životní styl. Pravidelný pohyb je klíčový a zavedení preventivních cviků do naší každodenní rutiny je dlouhodobě efektivnější než drastické změny životního stylu či omezení práce a aktivit, které nás těší.

Nebojujte s bolestmi zad sami

Pokud bolestem zad čelíte sami, je možné, že se cítíte ztraceni a nejste si jistí, jak efektivně postupovat. Hlavní trenér Paul Bielak z Advance Training a Dr. Marcin Dochnal z Roots Clinic mají své osvědčené postupy, jak efektivně pomáhat svým klientům na cestě za znovunalezením fyzické pohody. Spojili své síly a odborné znalosti a systematicky cílí na problémy svých klientů ve snaze ulevit jim od bolestí.

Roots Health Clinic aplikuje holistický přístup a pomáhá svým klientům identifikovat skutečné příčiny jejich potíží. Učí své klienty, jak optimalizovat své fyzické zdraví a jak převzít zodpovědnost a kontrolu nad svým zdravotním stavem. Dr. Marcin Dochnal klade důraz nejen na funkční pohyb, ale také vyzdvihuje důležitost správné výživy, kvalitního spánku a celkové psychické pohody.

Kombinace chiropraxe a pravidelného cvičení je nejlepší způsob, jak si udržet vysokou toleranci vůči fyzickému a psychickému stresu. Advance Training je jediným místem v ČR pro konzultaci McGillovy metody pro mechaniku zad (Mechanika zad, Stuart McGill, vydáno Albatros Media 2021). Tým trenérů Paula Bielaka uplatňuje 360stupňový multidisciplinární přístup, kdy se síla a kondice řídí rehabilitačními cíli zlepšení účinnosti a udržitelnosti. Cílem cvičení je dosáhnout pozitivní adaptace v těle, díky pochopení a respektování lidské fyziologie.

Poznejte lépe své tělo a zjistěte více o svém zdraví

Klienti, které předáme do Marcinovy péče, přicházejí zpět nejen v lepším zdravotním stavu, ale také s podrobnou anamnézou s konkrétními doporučeními, na základě kterých můžeme s klienty nadále pracovat. Můžeme tak jeho dosavadní péči podpořit a doplnit o náš silový a kondiční program.

5hvězdičkové recenze Google mluví za vše.

Tým trenérů v Advance Training pomáhá klientům z Roots Health Clinic stát se mobilnějšími, silnějšími a celkově odolnějšími, čímž optimalizují jejich všeobecné fyzické i psychické zdraví a pohodu. Klienti se následně vracejí zpět do své každodenní rutiny nejen bez bolesti, ale také s lepší znalostí vlastního těla. Osvojí si vlastní kondiční rutinu, která je podpoří na jejich cestě ke zdravému životnímu stylu. Tělesný trénink a chiropraxe se doplňují a vedou k dosažení optimálního zdravotního stavu. Přístupy Advance Training a Roots Clinic se tak efektivně doplňují a přinášejí viditelné výsledky. Společně každý dokážeme více!