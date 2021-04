Distanční vysokoškolské studium jako trend blízké budoucnosti

Získat titul online bylo ještě před několika lety science fiction. Dnes se ale rozvoji distančního vysokoškolského studia daří. Nárůst studentů v online programech potvrzuje Jan Čadil, rektor vysoké školy Unicorn University, kam v únoru nastoupili první studenti do plně distanční výuky bakalářského programu Softwarový vývoj. „Zájem o vzdálenou formu studia předčil naše očekávání. Do prvního únorového běhu jsme přijali o 100 procent studentů více, než jsme původně plánovali,“konstatuje rektor.

Modely online vzdělávání lze obecně rozdělit do tří skupin. První z nich představují samostatné online kurzy, další jsou různé hybridní programy a do třetice jde o vysokoškolské studium probíhající plně distančně prostřednictvím internetu. To je populární například ve Spojených státech. „Česká republika je v tomto ohledu teprve na začátku a za vyspělým světem bohužel stále zaostává,“ porovnává Čadil s tím, že české vysokoškolské prostředí je dost konzervativní a přístup řady pedagogů k online výuce je rezervovaný. „Obvykle narážím na skeptické výroky ohledně kvality online výuky či absence sociálního kontaktu. Nicméně pokud takové vzdělání nabízí špičkové světové univerzity, je nějaký důvod k tomu, aby jej nenabízely i ty české?“ ptá se.

Profesor Čadil je přesvědčen, že právě plně distanční vysokoškolské studium se stane standardem a klasické docházení do školy bude určeno spíše užší skupině lidí. Unicorn University ostatně do rozvoje online vzdělávání investovala přes sto milionů korun a dál v tom pokračuje. „Online studium je výrazně flexibilnější a efektivnější, umožňuje lépe sladit pracovní a rodinný život se studiem, a je tedy také inkluzivní v širokém smyslu toho slova,“ vysvětluje motivaci lidí pro tuto volbu. Upozorňuje však, že ne ve všech oborech půjde aplikovat – typickým příkladem je podle něj medicína.

Nicméně Unicorn University je vysokoškolskou institucí, která k modernímu vzdělávání dlouhodobě směřuje a už od svého založení v roce 2007 klade důraz na to, aby měli studenti přístup ke studiu prakticky kdykoliv a odkudkoliv. „Od začátku vytváříme online studijní materiály a nástroje a sázíme na moderní výukové metody. V průběhu času tento přístup postupně rozšiřujeme a vylepšujeme. Nyní máme vyvinuté online studijní aplikace, které člověk může spustit na jakémkoliv zařízení připojeném k internetu,“ popisuje Jan Čadil.

Základním nástrojem, který studenti online programu využívají, je informační systém provozovaný ve službě Plus4U, do nějž se přihlašují standardně přes webové rozhraní. „Je zde rozvrh, odkazy na všechny předměty a celou studijní agendu,“ popisuje rektor Unicorn University. „Co má náš student navíc oproti jiným školám, jsou zejména výukové opory – aplikace uuBook a uuCourse. Kontaktní výuku potom řešíme přes komunikační platformy MS Teams a Zoom. Pro cílené ověření identifikace studenta, která je důležitá například u zkoušek nebo testů online, potom využíváme služby IDGuard,“ říká. Student v podstatě nepotřebuje mít žádné zvláštní vybavení – stačí mu notebook, tablet nebo i chytrý telefon s připojením k internetu a může studovat.

Právě pochyby ohledně snadného „podvádění“ při distanční výuce jsou podle Jana Čadila jedním z hlavních důvodů, proč na ni někteří nahlížejí skepticky. Proto je otázka „academic honesty“ klíčová. „Riziko podvádění je podle mě srovnatelné s klasickou výukou. Existuje řada nástrojů, které zabraňují neetickému chování na dálku – různé proctoringové systémy, které ať už pomocí fyzického proctora, nebo automatizovaně sledují chování studenta při testu i zkoušce a odhalí neetické jednání, pokud k němu dojde,“ vysvětluje.

Student (a jeho prostředí) je například neustále sledován kamerou, má zapnutý mikrofon, sdílí plochu, zkouška je nahrávána a testy mají tolik variant a kombinací odpovědí, že prakticky není možné dostat dvakrát stejnou variantu. „Osobně mám za to, že je student ,hlídán’ při online testu či zkoušení ještě intenzivněji než v případě klasické výuky, kdy vyučující prochází aulou plnou testovaných studentů.“