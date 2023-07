Díky sportu jsem dneska tím, kým jsem, říká Natálie Mlýnková

Značka Always se proto spojila s Českou olympijskou nadací a společně se rozhodli to změnit a podpořit mladé sportovkyně, aby se už nemusely vzdávat svých snů a radosti z pohybu kvůli svému okolí nebo financím. Ambasadorkou kampaně Always Udrž ji ve hře je úspěšná hokejistka Natálie Mlýnková, která byla prvním dítětem podpořeným Českou olympijskou nadací. Díky této podpoře mohla navzdory omezenému rodinnému rozpočtu ve sportu pokračovat, a dokonce si splnila i svůj celoživotní sen – účast na Olympijských hrách. Jakou roli v jejím životě hraje sport? Co se díky hokeji naučila a co by podle ní měla společnost dělat na podporu mladých sportovkyň?

Dobrý den, Natálie. Na úvod se zeptám – jaké sporty jste dělala v dětství a v pubertě?

Moji rodiče odmalička chtěli, abych uměla základy a měla přístup ke všemu. Naučila jsem se lyžovat, plavat, bruslit, jezdit na kole, házet, kopat, chytat míč apod. Takhle jsem se dokonce dostala k hokeji, když mi byly 3 roky. Do svých 14 let jsem zároveň s hokejem hrála i fotbal (táta a můj děda byli fotbalisti). Poté jsem se musela rozhodnout jenom pro jeden sport, už se to nedalo časově zvládat dohromady. Hokej vyhrál, ale taky mám ráda jiné sporty a momentálně mi moc chybí jízda na snowboardu v zimě.

Podporovali vás rodiče, učitelé nebo celkově vaše okolí ve sportování?

Moje rodina mě celkově moc podporuje do dneška a jsem jim za to moc vděčná, bez nich bych určitě nebyla tam, kde jsem dnes.

Přemýšlela jste někdy o tom, že byste s tím v pubertě přestala? Pokud ano, proč a co vás u sportu nakonec udrželo?

Vím, že spousta sportovců má tohle období, obzvlášť v pubertě, ale překvapivě pro mě jsem tuto ponorku nikdy neměla. Ale byly tam velmi těžké chvíle, hlavně v období puberty. Vyrůstala a hrála jsem s kluky, což není lehké pro žádnou holku. Někdy se stávalo, že proti mně byli kluci a někdy i určití trenéři.

Co jste se díky sportování naučila? Jak si myslíte, že vám dovednosti získané ve sportu pomáhají v životě?

Díky sportu jsem dneska tím, kým jsem. Naučil mě disciplíně, respektu, pracovitosti, správnému přístupu, inspiraci a zábavě. Mimo jiné mi dal přátelství, rodinu a vzpomínky na celý život. Věřím, že studovat a zároveň hrát hokej na vysoké úrovni je nejlepší příprava na to, co přijde po škole.

Co pro vás sport znamená?

Sport a konkrétně hokej pro mě znamená úplně všechno. Často slýchám lidi kolem mě říkat, že já tím spotem prostě žiji. A ono to tak ve skutečnosti je, nedokážu si představit, co jiného bych dělala.

Myslíte si, že společnost dělá dost pro to, aby podporovala dívky, zejména ty znevýhodněné, aby sportovaly dál a se sportem neskončily?

Myslím si, že jsou v tom určité mezery. Já sama jsem si něco takového zažila, když jsem vyrůstala jako jediná holka v týmu se samými kluky. Dodnes to slýchám od mladších holek. Bohužel se ještě nic nezměnilo. Moc bych si přála, aby holky byly brány stejně vážně a se stejným respektem jako kluci, bohužel tam ještě nejsme. Je super vidět, že někde ve světě se to začíná po malých krůčcích měnit, snad k tomu dojde všude, i u nás. Holky si to zaslouží, ať už se jedná o jakýkoliv sport.

Co více ještě můžeme udělat pro to, abychom dívky povzbudili ke sportu i během puberty?

Dodávat holkám sebevědomí a podporu, kterou potřebují. Ať už je to rodina, přátelé, učitelé, trenéři nebo kdokoliv jiný.

Co byste vzkázala mladým dívkám, které se potýkají se stejnými problémy, jakými jste během dospívání procházela vy?

Nevzdávat se, určitě neslevovat ze svých snů, a naopak to využít jako další motivaci. Ukázat všem pochybovačům, že se mýlí. Všechny ty špatné a těžké chvíle se obrátí v prospěch, ať už ve sportu, anebo v životě. Obrovská životní lekce, která se zúročí v ten správný čas, člověk musí být trpělivý.

Spolu se značkou Always podporujete dívky, aby pokračovaly ve sportu. Řeknete nám k tomu podrobnosti?

Puberta je zlomový věk, ve kterém věci začnou skřípat. U mého sportu bylo nejtěžší to, že automaticky kluci dostávali přednost před holkou. Bohužel si myslím, že se tohle děje i v jiných sportech. I právě proto se značka Always rozhodla začít podporovat dívky, aby se sportem mohly pokračovat dál.