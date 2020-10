Díky projektu „SPOLEČNĚ“ najde uplatnění celá rodina

Tak tomu bylo i v případě jedné rodiny z Kryr. Prvním účastníkem projektu byl nezaměstnaný otec rodiny, pan Petr. Společně s pracovnicí projektu se snažili najít řešení jeho nelehké situace. Pan Petr má nízké vzdělání, ale nebránil se si vzdělání doplnit rekvalifikačním kurzem. Rekvalifikační kurz na řidiče autobusu absolvoval během jara roku 2018 a okamžitě po jeho ukončení nastoupil jako řidič linkového autobusu. Dle jeho slov ho práce nesmírně naplňuje. Jeho pracovní nadšení se odráží na jeho usměvavé tváři za volantem.

Ještě v srpnu 2018 přivedl pan Petr do projektu i své rodiče Josefa a Vlastu, kteří se již delší dobu snažili najít práci, ale vyšší věk a s ním spojené zdravotní problémy, nízké vzdělání a dopravní ne­dostupnost tvořily překážky, se kterými si oni sami nedokázali poradit. Terénní pracovnice projektu se tak při individuálním poradenství zaměřila na možnosti zaměstnání navzdory těmto překážkám. Nakonec se podařilo najít výhodnou práci, kam by mohli nastoupit oba. S pracovnicí projektu si nazkoušeli, jak vystupovat pří výběrovém řízení, ta je i doprovodila na pohovor k zaměstnavate­li, což jim dodalo sebedůvěru a odvahu. Oba manželé zaměstnání získali a před nástupem se podařil zajistit i příspěvek na dojíždění, díky kterému mohou dojíždět z místa bydliště do práce. Při návštěvě na pracovišti si oba manžele pro jejich pracovitost a píli zaměstnava­tel pochvaloval.

Když se po čase opět pan Petr potkal s terénní pracovnicí projektu, potutelně se usmíval se slovy: „Přivedu k vám ještě staršího brá­chu. Když viděl, že jste našla práci i rodičům, tak by měl taky zájem o pomoc.“

