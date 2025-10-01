Díky PRE můžete ušetřit na nákladech na vytápění

Vyplatí se vám tepelné čerpadlo? Jedná se o moderní zařízení, které získává energii z okolního prostředí – ze vzduchu, vody nebo země – a přeměňuje ji na teplo pro váš domov. Čekají vás až 60% úspory. Nižší účty za energie, čistší vzduch a navíc minimální údržba.

Díky PRE můžete ušetřit na nákladech na vytápění | foto: Pražská energetika a.s.

Investice, návratnost a dotace

Tepelné čerpadlo dokáže z jedné spotřebované kilowatthodiny elektrické energie vyprodukovat 3 až 5 kilowatthodin tepla. To je značná efektivita ve srovnání s konvenčním elektrokotlem, který ze stejného množství elektřiny vyrobí jen jednu kilowatthodinu tepla.

Pořizovací náklady na tepelné čerpadlo typu vzduch-voda včetně instalace se pohybují kolem 250 000 korun. Oproti vytápění elektrokotlem lze dosáhnout úspory až 60 % nákladů na topení, což znamená, že návratnost investice se pohybuje v rozmezí 3 až 5 let.

Navíc je možné získat dotační podporu ve výši až 90 000 korun z programu Nová zelená úsporám. Podmínkou pro získání této dotace je, že jste vlastníkem nemovitosti s kolaudací před 1. lednem 2021, máte zde trvalé bydliště a nevlastníte více než dvě nemovitosti.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Princip tepelného čerpadla je vlastně geniálně jednoduchý. V systému cirkuluje speciální chladivo, které při kontaktu s okolním prostředím odebere teplo a jeho skupenství se změní z kapalného na plynné.

„Tepelné čerpadlo si můžeme zjednodušeně představit jako takovou ledničku naruby,“ vysvětluje Radek Šedivý, specialista na tepelná čerpadla z Centra služeb PRE. „Zatímco lednička odvádí teplo zevnitř ven, tepelné čerpadlo to dělá naopak – odebírá teplo z venkovního prostředí a přivádí ho dovnitř.“

Který typ čerpadla se vyplatí nejvíc?

Na trhu najdete tři základní typy tepelných čerpadel: vzduch–voda, země–voda a voda–voda. Nejoblíbenější a většinou také nejvýhodnější je typ vzduch–voda, který využívá energii z venkovního vzduchu.

Kam se tepelná čerpadla hodí?

Klíčové je posoudit tepelné ztráty domu. Čím jsou menší, tím víc se investice do tepelného čerpadla vyplatí. Naopak méně vhodná jsou čerpadla do objektů s velmi vysokými tepelnými ztrátami nebo tam, kde topný systém využívá horkou vodu o teplotě přes 70 °C.

Rádi vám sdělíme více informací

Hledáte to nejvýhodnější řešení? Přijďte se s námi poradit do Centra služeb PRE na adrese Jungmannova 747/28, Praha 1. Jsme vám k dispozici každý všední den od 9 do 18 hodin.

Můžete nás také kontaktovat na e-mailové adrese tepelne.studio@pre.cz nebo telefonicky na čísle +420 267 053 464. Další podrobnosti naleznete na webu pre.cz/tc.

