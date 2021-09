Díky očkování ubylo těžkých případů covidu, potvrzují data

Ačkoli jste mohli o očkování proti covidu slyšet různé mýty a nepravdy, čísla mluví jasně. Očkování zachraňuje životy. Tři čtvrtiny všech lidí, kteří se v červenci a srpnu nakazili, nedostaly ani první dávku vakcíny. Vypovídající je také průměrný věk nakažených, který činí 31 let. Ukazuje se, že covid se nyní šíří právě málo proočkovanou skupinou mladých lidí, zatímco nakažených seniorů přibývalo méně než deset denně.

Očkování také výrazně ochránilo ohroženou skupinu starších lidí před komplikacemi. Pouze u 7,7 procenta seniorů nakažených po očkování byl zaznamenán těžký průběh. V červenci bylo na jednotkách intenzivní péče s covidem-19 hospitalizováno 42 pacientů, přičemž 72 procent z nich nebylo naočkováno.

Slyšeli jste o případech, kdy se očkovaní covidem stejně nakazili? V Česku se to doposud přihodilo 4570 lidem. Přestože to vypadá jako vysoké číslo, je nutné si uvědomit, že vakcinaci podstoupilo více než pět milionů lidí. To znamená, že po očkování se nakazilo pouze necelé promile očkovaných. Naprosté minimum.

Žádná z vakcín totiž nemá stoprocentní účinnost, stále existuje šance nakažení. Odborníci navíc očekávají, že počet nakažených po očkování poroste. Má to však jednoduché vysvětlení. Čím víc je naočkovaných lidí, tím roste pravděpodobnost, že se s covidem ve společnosti setkají. Neznamená to však, že vakcíny nefungují. Očkování totiž především významně snižuje riziko těžkého průběhu nemoci, hospitalizace a následného úmrtí.

Z dostatečné proočkovanosti populace navíc profituje každý jednotlivec. Jak ukazují příklady ze zahraničí, pokud je očkovaná velká část obyvatelstva, je možné rušit protiepidemická omezení. V Dánsku se již přiblížili sedmdesátiprocentní hranici proočkovanosti, což by podle vědců mohlo stačit k získání kolektivní imunity. A Dánové díky tomu již mohou odložit roušky a respirátory ve veřejné dopravě.

Návrat do normálu se díky očkování chystá i v Norsku. Děti a studenti zahájí nový školní a akademický rok bez opatření jako jsou povinnost nosit roušky nebo dodržovat bezpečnou vzdálenost.

Návratu k normálu chceme dosáhnout všichni, zvažte proto, zda se necháte očkovat proti covidu-19.

Pokud máte otázky kolem vakcinace, odpovědi najdete na www.ceskoockuje.cz.