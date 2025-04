Díky fixaci cen energií zákazníci ušetří. Zájem o ni roste

A zákazníci E.ONu tuhle možnost využívají víc než dřív. Kromě nižší ceny mají i dlouhodobou jistotu.

„Vidíme výrazný trend v zájmu o fixace ceníků, a to primárně v kombinaci fixované klesající ceny a doplňkové služby. Klienti se na nás obracejí s požadavky na dvouleté nebo tříleté produkty s klesající cenou. Naopak požadavky na spotový ceník či smlouvu bez fixace téměř vymizely. Ty jsme registrovali spíše v úvodu loňského roku,“ potvrzuje aktuální trendy Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie. Dále doplňuje, že zájem o delší závazky je dán především nervozitou na trhu a také tím, že se nepotvrdila očekávání z loňského roku. „Zákazníci mohli získat dojem, že by ceny na trzích měly výrazně a rychle klesat, a to se bohužel nestalo,“ vysvětluje Jan Zápotočný.

Fixovanou cenu už má polovina zákazníků E.ONu

Společnost E.ON nabízí svým zákazníkům férové ceny energií a pokud to situace na trhu dovolí, tak se snaží zlevňovat. Klientům bez fixace klesla cena naposledy v lednu tohoto roku. Fixované ceníky se pak nové a výhodnější úpravy dočkaly v únoru a v březnu letošního roku. A to pro nové i stávající zákazníky.

„U fixovaných produktům pro klienty nakupujeme energii dopředu na celé období, a proto může být výhodnější, než jsou ceníky na dobu neurčitou. Pokud chce v dnešní době někdo na energiích ušetřit, je právě přechod z nefixovaného na fixovaný produkt tou správnou cestou. U průměrné domácnosti to může za rok dělat zhruba 1 500 korun jen na dodávce energie. Záleží ale vždy na konkrétní spotřebě,“ připomíná Radek Fišer, vedoucí prodeje energií pro domácnosti společnosti E.ON. O výhodnosti fixací je dnes přesvědčena už prakticky polovina zákazníků E.ONu.

Kolik domácnost ušetří?

Pokud zákazník společnosti, který má aktuálně nefixovanou cenu, přejde na dvouletý fixovaný ceník, ušetří za dodávku jedné MWh elektřiny 260 korun. Pokud by přešel na produkt s fixovanou klesající cenou, ušetří v letošním roce 60 korun, v tom nadcházejícím 258 korun a v roce 2027 dokonce 459 korun za MWh. Cenu za jednu MWh tak bude mít ve třetím roce fixace o 15 % nižší, než má aktuálně. Navíc u produktů s klesající cenou bude mít v ceně i každoroční služby elektrikáře v hodnotě 5 000 korun.

Podobné je to i u plynu. I tady jsou ceny fixovaných produktů nižší ve srovnání s těmi, které aktuálně klienti platí na nefixovaných cenících. Při fixaci na dva roky zákazníci ušetří na 1 MWh dodávky 99 korun. A u produktu s klesající cenou do konce roku 2027 pak zaplatí letos o 50 korun méně, příští rok o 100 korun méně a v posledním roce fixace pak méně o 151 korun, a tedy o zhruba 10 %.