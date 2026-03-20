Digitálních úkonů přibývá. Software602 jich loni provedl 134 milionů

Společnost Software602 a.s., kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru podle evropského nařízení eIDAS, zveřejnila výsledky digitálních transakcí za rok 2025. Data ukazují pokračující růst využívání elektronických podpisů, pečetí i dalších důvěryhodných služeb.

Největší nárůst zaznamenaly služby spojené s elektronickým podepisováním dokumentů. V roce 2025 vzniklo více než 8,3 milionu vzdálených elektronických podpisů, což představuje meziroční růst o 48 procent.

Rychlý růst zaznamenaly také elektronické pečeti. Organizace jich prostřednictvím technologií Software602® v roce 2025 vytvořily více než 63 milionů, což představuje meziroční nárůst o 85 procent. Elektronické pečeti se využívají zejména při automatizovaném zpracování dokumentů organizacemi nebo při hromadném zpracování dokumentů.

Kvalifikované služby společnosti zároveň provedly 27 milionů ověření platnosti elektronického podpisu s nárůstem 28 procent a archivaci více než 3,8 milionu certifikátů elektronických podpisů a pečetí s růstem 35 procent.

„Čísla za rok 2025 ukazují, že digitalizace dokumentů rychle roste. Firmy dnes digitalizují celé procesy – od vytvoření dokumentu přes jeho podepsání až po dlouhodobou archivaci. Elektronický podpis, pečeť nebo časové razítko jsou už běžnou součástí péče o dokumenty,“ říká Martin Plevka, ředitel divize Produkty a služby ve společnosti Software602.

Celkem v roce 2025 Software602® eviduje více než 134 milionů důvěryhodných eIDAS transakcí s meziročním růstem 59%. Rostoucí objemy digitálních transakcí potvrzují trend, kdy firmy i veřejná správa postupně nahrazují papírové dokumenty a procesy plně digitálními řešeními.

Měníme způsob, jak lidé pracují s dokumenty

Od roku 1991 vyvíjíme software, který firmám a úřadům pomáhá zbavit se papírů, zrychlit administrativu a myslet digitálně. Stáli jsme u změny paradigmatu v elektronickém doporučeném doručování s datovými schránkami. Nyní měníme paradigma pro elektronický podpis v cloudu s Microsoft 365 a AI v automatizaci řízení procesů a správy podepsaných dokumentů s jejich dlouhodobou archivací.

Jsme tvůrci legendárního textového editoru T602, první české elektronické pošty s archivací zásilek, prvních formulářů s elektronickým podpisem ve formátu XML a prvního transakčního jádra pro zpracování datových zpráv v EU, které doručilo přes miliardu právně závazných digitálních dokumentů.

Jsme kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na EU Trusted Lists s řadou dalších ISO certifikací. Jsme česká akciová společnost, ročně alokujeme na investice do výzkumu a vývoje desítky milionů Kč a máme spoustu energie přinášet na trh další inovace.

Více na https://www.602.cz/o-602.

