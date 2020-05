Digitální vzdělávání pro každého. Jak se učit s online kurzy?

Pokud bychom se podívali na obrázek zachycující operační sál v 19. století a porovnali ho s obrázkem z 21. století, rozdíly by byly patrné na první pohled. Porovnáme-li obrázky školních učeben, v případě mnohých by rozdíl nebyl téměř žádný. Výuka je na školách zpravidla vedena podobným způsobem, jaký zažila většina rodičů, prarodičů a jejich prarodičů. Studenti snad mají i plnější školní aktovky, než měli jejich rodiče, memorují různé pojmy a největší inovací jsou dataprojektory a počítače v učebnách, na nichž vyučující promítají prezentace. Skutečně patří školství mezi těch několik málo oblastí bez zásadních dopadů digitalizace?

Až díky nastalé mimořádné situaci se zdá, že se podařilo v České republice nastartovat či alespoň uspíšit změny. Téměř přes noc začaly školy své studenty vzdělávat nějakou online formou. Podobná situace se odehrála i na poli podnikového vzdělávání.

Individuální potřeby a zpětná vazba

Digitalizaci vzdělávání si každý může představit různě. Pro někoho je to elektronická třídní kniha, která často rodičům umožňuje mít přehled o studiu jejich potomků, pro někoho online kurzy podporující tzv. mikroučení (microlearning) a pro někoho zase webináře.



Digitální vzdělávání pomáhá ke zkvalitnění výuky a poskytuje přístup k výukovému obsahu. Ten často bývá interaktivní a obohacený o videa, animace apod. Díky technologiím se můžeme vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv. Můžeme lépe sledovat, co nám jde a kde máme mezery. Vyučujícím a školám digitální vzdělávání umožňuje získat, často v reálném čase, zpětnou vazbu o studijním pokroku a úspěšnosti studentů.

Moderní vzdělávací aplikace umožňují každému studentovi nastavit si své vlastní studijní tempo. Každý se může rozhodnout, kolik času a kdy bude věnovat studiu. Jestli si pustí videopřednášku, nebo si projde dvě lekce interaktivního kurzu a následně si vyzkouší kvíz, který ověří nabyté znalosti. Student najednou získává okamžitou zpětnou vazbu a ví, na co se zaměřit. Na druhé straně vyučující mohou díky aplikacím sledovat, kolik studentů si pustilo přednášku, kolik z nich a jak si prošlo lekce a jak dopadli v kvízu. Na základě těchto informací pak mohou reagovat a studentům velmi rychle připravit nové lekce, nové videopřednášky, které jim doplní výklad témat, v nichž mají největší mezery. Digitální technologie tak umožňují přizpůsobit výuku individuálním potřebám jednotlivých studentů. Zpětná vazba o průběhu studia je velmi důležitá nejen pro samotného studenta a vyučujícího, ale v případě základních a středních škol i pro rodiče.

Online vysoká škola

Jedním z leaderu na trhu digitálního vzdělávání je Unicorn University, která patří do skupiny Unicorn. Vzdělávání je jednou z dlouhodobých priorit společnosti Unicorn, která se mimo jiné věnuje vzdělávání lidí a podporuje digitalizaci českého školství prostřednictvím online vzdělávání od základních škol až po vysoké včetně celoživotního vzdělávání.



Studenti, spolupracovníci a široká veřejnost mohou studovat vybrané online kurzy z oblasti informačních technologií, ekonomie, managementu a analýzy dat, které Unicorn University vytvořila ve spolupráci s odborníky z jednotlivých oblastí. Kurzy obsahují interaktivní lekce, které postupně studenta provázejí jednotlivými tématy prostřednictvím znalostních kartiček a různých typů otázek. Student okamžitě získává zpětnou vazbu a ví, co mu jde a kde má rezervy. Kurzy jsou propojeny s interaktivními učebnicemi obsahujícími například videa či interaktivní grafy. Student si sám rozhoduje, kdy se bude výuce věnovat a kolik se chce naučit. Součástí kurzů jsou i různá cvičení a minitesty, jimiž jsou průběžně ověřovány znalosti studenta.

Online kurzy pro základní a střední školy

Unicorn University rovněž ve spolupráci s desítkami autorů z České republiky, Ukrajiny a Slovenska vytváří unikátní interaktivní online kurzy RedMonster pro základní a střední školy. Tyto kurzy pomáhají dětem a mladým lidem učit se z domova to, co by se jinak naučili ve škole. S Red Monsterem je tak možné učit se český jazyk, fyziku, dějepis, přírodopis nebo třeba biologii.

Komunikace mezi školou a rodiči

Velmi důležitou a klíčovou roli ve vzdělávání hrají učitelé a komunikace mezi učiteli, školou, studenty a rodiči. Digitalizace přináší další možnosti, jak může být škola blíž svým studentům či rodičům. Rodiče nemusí čekat na rodičovské schůzky ani se ptát svých dětí, aby se detailněji dozvěděli, co jejich potomci ve škole dělají a jak se učí. Prostě se podívají do aplikace ve svém mobilu a ví všechno. Mohou snadno a rychle s učiteli a školou komunikovat, kdykoliv potřebují.



Připravuje-li se student do školy např. v sobotu odpoledne a zjistí, že určité látce nerozumí, může v digitální době využít školní sociální síť, např. v podobě řešení Edookit, do které mají přístup pouze studenti dané třídy či předmětu spolu s učiteli. Student se tak jejím prostřednictvím může zeptat a poradit se s jinými spolužáky či vyučujícím. Podobně může tuto možnost využít rodič k diskusi s vyučujícím či zástupci školy o studiu svého potomka.

Online setkávání a další výzvy

V případě, že se chce student či rodič spojit s vyučujícím či s dalšími studenty a prodiskutovat vybraná témata osobně, je možné využít videokonference a videochaty. V poslední době se i díky nastalé situaci staly velmi oblíbenými webináře. Jejich prostřednictvím je možné online realizovat přednášky, semináře a obecně setkání. Účastníci mohou spolu interagovat a diskutovat téměř stejně, jako kdyby byli v jedné místnosti.

Digitalizace vzdělávání představuje celou řadu výzev a možností, díky nimž můžeme zlepšit způsob vzdělávání, a zvýšit tak naši konkurenceschopnost. Svět se za uplynulá dvě století velmi změnil. Existuje celá řada odvětví, kde je rozdíl viditelný na první pohled, a některá odvětví by ani bez digitalizace a informačních technologií neexistovala. Vzdělávání a školství by na poli digitalizace nemělo stát na okraji.

Nezáleží na věku ani na místě

Jednou z nedílných součástí digitálního vzdělání je sebevzdělávání. Každý z nás ví, že nakonec vždy musíme látku nastudovat sami. Nikdo se za nás nenaučí cizí jazyky, hrát na hudební nástroj, počítat apod. Digitalizace přináší nové možnosti, jak se vzdělávat. Pomáhá nám, když máme studijní materiály vždy po ruce a můžeme jednodušeji diskutovat se spolužáky i učiteli z jakéhokoliv místa na světě.



Digitální vzdělávání může být a často je velkým pomocníkem právě v sebevzdělávání, a to v každém věku. To bezesporu představuje cestu, jak se adaptovat na nové trendy, technologie a obecně změny, ke kterým dochází a které se stále zrychlují.

Marek Beránek

Ředitel Unicorn University