Digitální showroom: když technologie dává firmám duši

Proč jste iShowroom založil?
Protože svět se změnil. Lidé chtějí vidět a zažívat, ne číst. Kor když stojí před nákladným rozhodnutím. 2D obrázky na webu, ani brožury už zdaleka nestačí. Velké značky jako IKEA, Dell nebo L’Oréal už pochopily, že digitální showroom dokáže zákazníky oslovit silněji a hlavně z pohodlí domova, či kanceláře – a ještě ušetřit miliony. My pomáháme firmám přenést jejich produkty do digitálního prostoru tak, aby byly spojeny s emocí, byly pochopeny a vydělávaly.
Co to v praxi znamená?
Naše aplikace nejsou jen efektní 3D vizualizace. Jsou to komplexní nástroje, které propojují obchod, marketing, výrobu i servis v jednom prostředí, dostupném z jakéhokoliv zařízení. Koncový zákazník díky nim mnohem lépe pochopí produkt a v podstatě se může obsloužit i zcela sám. Obchodník má naopak nástroj, se kterým může velmi efektivně pracovat v terénu, při online callech, na pobočce, nebo i na výstavách, aniž by s sebou musel vozit jakékoliv vzorky. Vše má pohodlně na jednom místě a výrazně zefektivňuje komunikaci se svým klientem..
Je to pro firmy velká investice?
Mnohem menší, než si většina myslí. Menší projekty s AR funkcemi se pohybují ve stovkách tisíc korun, komplexní showroomy v nižších milionech. Návratnost bývá 6 až 18 měsíců, což je oproti klasickým showroomům nebo veletržním účastím dramatický rozdíl. Digitální showroom není výdaj – je to investice, která se firmám rychle vrací a dlouhodobě vydělává.
Kam v nejbližší době směřujete?
Chceme, aby české firmy měly stejné možnosti jako ty světové. Aby jejich produkty mohly oslovit zákazníky kdekoli na světě, kdykoli, v nejvyšší kvalitě. A hlavně – aby se nebály digitalizovat dřív, než jim ujede vlak.
Ukázka realizace iShowroom:
- Volná interakce s produktem: Umožňuje zákazníkům libovolně manipulovat s produktem v reálném čase – rychle a jednoduše.
- Neomezená konfigurace: Reflektuje kompletní logiku konfigurací produktů a okamžitě je propojuje s cenovou nabídkou.
- Snadná komunikace s obchodním zástupcem: Komunikace probíhá v reálném čase, včetně možnosti hovoru přímo z aplikace.
- Snížení nákladů: Snižuje výdaje na fyzické showroomy, výstavy a logistiku o vyšší desítky procent.
- Prezentace portfolia produktů: Zobrazuje celé výrobní portfolio odkudkoli – na webu, tabletu i v AR/XR/VR.
- Integrace s interními systémy: Napojení na sklady a ERP – zobrazuje ceny, dostupnost i logistická data v reálném čase.
- Generování dokumentace: Na stisk tlačítka vytváří technické výkresy, layouty, nabídky a přehledy pro klienta.
- Umístění produktu na místo určení: Zobrazuje produkt v rozšířené realitě přímo v prostoru zákazníka.
- Zaměření a výpočet stěhování: Umožňuje simulovat přemístění produktu a vypočítat potřebné rozměry i technické požadavky.
- Business od A do Z: Zajišťuje celý obchodní proces – od konfigurace po online objednávku a platbu.