Digitální biometrický podpis vládne všem!

Proč ze stolu smést papír?

Práce s papírem je drahá a tak trochu protivná. Dokumenty je třeba vytisknout, obvykle i distribuovat, skladovat, a dokonce i převádět do elektronické podoby, protože pak je práce s nimi pohodlnější. To všechno stojí peníze a také je to spojené s různými riziky.

Navíc digitalizace dokumentů přináší okamžitý pořádek a samozřejmě příležitost ke komfortnímu zacházení. V dnešní době prudkého rozvoje digitálních technologií papír pro smlouvy ani jiné dokumenty prostě nepotřebujeme.

Vektorový podpis byl pouhým začátkem

Tou nejjednodušší verzí digitálního podpisu je tzv. vektorový podpis, se kterým se většinou potkáváme, když třeba přebíráme zásilky od doručovacích služeb. Ty jej používají nejčastěji. Vektorový podpis má ovšem svá rizika, především pokud by mělo dojít k prokázání jeho pravosti.

Biometrický podpis je ultimátním řešením

Biometrický podpis je geniálním řešením, které poskytuje všechny jistoty, jež s podpisem potřebujeme mít spojené. Při podepisování totiž díky biometrickým technologiím dochází k zaznamenání mnoha údajů. Kvalitní řešení umějí zachytit tlak stylusu nebo prstu, zaznamenat celý průběh podpisu a k tomu přidávají další data, jako například kdy a kde k podpisu došlo.

Od podpisových tabletů k mobilním telefonům

Nejedna korporace už s biometrickým podpisem začala pracovat. Nejčastěji zatím využívají podpisové tablety, tedy speciální a poměrně rozměrná zařízení připojená k počítači, na kterých se člověk stylusem podepíše. Podle odborníků ze společnosti Dreamview, která je v oboru průkopníkem, jde ale o zastaralé řešení. Budoucností jsou chytré telefony a běžné počítačové tablety.

Společnost Dreamview přináší skutečnou revoluci

Opravdovou fundamentální změnou je použití mobilního telefonu, na kterém se můžete podepsat dokonce i pouhým prstem! Jak to funguje? Dokument, který je třeba podepsat, vidí obě strany na počítači nebo počítačovém tabletu. Strana, která má licenci k použití technologie Dreamview, otevře aplikaci na mobilním telefonu, kde se účastníci podepíší. Podpis se okamžitě přenese do dokumentu, ten se uzavře a oběma stranám odešle do jejich e-mailu. Jednoduché, rychlé, komfortní.

Kde je možné podpis s technologií Dreamview využít?

V podstatě všude. Ideální je pochopitelně pro firmy, u kterých je podpis dokumentu klíčovou součástí obchodu. V Německu, odkud pochází technologie, kterou Dreamview používá, se nejvíce prosazuje v oblasti finančnictví, takže u bank, pojišťoven a brokerů. Ti totiž nejvíce ocení možnost řešit komfortním způsobem digitální podpis i v „terénu“, třeba když jsou jejich zástupci na návštěvě u klientů. Postupem času ale přicházejí další oblasti byznysu, jako je prodej energií, cestovní ruch, zdravotní péče nebo automotive. Výborné využití se nabízí v potvrzování interních procesů velkých firem.

Jak je to s bezpečností?

Bezpečnost uzavření podpisu, ale také skladování elektronických dokumentů je prvořadá. Dreamview na českém trhu spolupracuje s nejlepšími specialisty, kteří se orientují na oblast digitální bezpečnosti, a také s nejlepšími písmoznalci. Celé řešení tak skýtá nejvyšší míru bezpečnosti. Ostatně je pečlivě prověřené v sousedním Německu, kde jej velmi úspěšně používají největší finanční giganti.

Co dělat, když chce firma přejít na biometrický podpis?

Je to snadné. Stačí se obrátit na ty správné odborníky. Ve společnosti Dreamview, která je lídrem implementujícím biometrický podpis nezávislý na podpisových tabletech, je určitě najdete. Budete překvapeni, jak málo je třeba udělat, aby spolehlivý digitální podpis fungoval i u vás.