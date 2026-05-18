Digitalizace pohlcuje cyklistiku: Co z toho umí vaše elektrokolo?

Stejně jako v ostatních lidských činnostech se i cyklistika čím dál víc prolíná s digitalizací. Už nejde jen o samotný zážitek z jízdy. Jde o data, která vám při jízdě pomáhají, i o data, která svou jízdou generujete a posíláte dál.

Moderní ebike je počítač na kolech, který si nastavíte podle svých potřeb. Technologie zvyšuje možnosti jeho využití. | foto: Direction PR s.r.o.

Neviditelná síť toku informací roste mnohem rychleji než sítě cyklostezek. Vítejte ve světě Bosch eBike Systems.

Ještě, než sednete na kolo, otevřete si v mobilu aplikaci eBike Flow. Moderní elektrokolo vybavené technologií od Bosch eBike Systems se bez ní ani neaktivuje, což představuje jeden ze základních ochranných prvků proti odcizení. Kdo by kradl kolo, které nefunguje? Stisknete tlačítko na řídítkách, kterým si navolíte, jak moc vám bude hedvábně tichý elektromotor pomáhat při šlapání. Systém se vám dokonale přizpůsobí díky senzorům sbírajícím data o vaší kadenci – tedy frekvenci, s jakou otáčíte pedály. Vše můžete detailně doladit a individualizovat ve své mobilní aplikaci, která představuje základní uživatelské rozhraní a je pro jízdu stejně důležitá jako řídítka. Tohle není budoucnost. To je naprosto běžná a každodenní elektrocyklistika v roce 2026. A je to také nezastavitelný trend.

Aplikace Bosch eBike Flow umí vše

Podobně jako u automobilů se i z elektrokol stávají počítače na kolech. Už to není jen samotné elektrokolo jako dopravní prostředek. Díky digitalizaci, sběru dat a propojení s mobilní aplikací Bosch eBike Flow dostává cyklistika úplně nový rozměr. Stačí spárovat ebike s apkou a otevře vám pestrých svět rozšířených možností. Výletníci ocení funkci Range Control, která optimalizuje využití kapacity baterie tak, aby vám bezpečně vystačila až do cíle, zatímco adrenalinově zaměřeným jezdcům aplikace spočítá, kolik vteřin strávili při skoku ve vzduchu nebo kolik metrů ujeli po zadním kole.

Chcete změnit jízdní vlastnosti? Jde to online

Jsme ve 21. století a spoustu nastavení si snadno zvládnete vyřešit online bez nutnosti navštívit servis. Chcete aktualizovat software odpovědný za řízení motoru? Kliknete v mobilní aplikaci Bosch eBike Flow a je to. Software se stáhne a nahraje do vašeho elektrokola. Rádi byste navýšili kroutící moment motoru třeba až na 120 Nm? Je to stejně snadné jako dětská mobilní hra. V mobilní aplikaci eBike Flow si nastavíte podporu, dynamiku, maximální točivý moment nebo maximální rychlost. Můžete si také sestavit své oblíbené jízdní režimy.

Srdcem elektrokola je motor. Motory Bosch jsou synonymem spolehlivosti, pokročilé technologii a přirozenému pocitu z jízdy.

eBike Lock a Battery Lock jako ochrana proti krádeži

Vývoj nezastavil ani zabezpečení. Elektrokola jsou drahá a bohužel i atraktivní pro zloděje. Bosch proto umožňuje uzamknout motor přes mobilní aplikaci díky funkci eBike Lock. Po vypnutí se motor zablokuje a znovu se aktivuje až po spárování s aplikací Bosch eBike Flow. Identifikace probíhá automaticky přes Bluetooth, takže mobil můžete klidně nechat v kapse, kde spolehlivě funguje jako váš digitální klíč. V mobilní aplikaci se dále uchovávají všechny údaje o elektrokole včetně výrobního čísla, které lze v případě krádeže použít k identifikaci a jako důkaz vlastnictví při jednání s policií nebo pojišťovnou. Funkce Battery Lock pak slouží k uzamknutí baterie a zajistí, že v případě odcizení již nebude možné akumulátor použít.

Díky propojení s aplikací ochráníte kolo před krádeží. Na dálku si můžete zamknout baterii nebo sledovat pohyb kola.

eBike Alarm vyburcuje vás i okolí

Za malý příplatek můžete přidat prémiovou službu, která aktivuje hlídací funkci využívající GPS sledování. Pokud se kolo nečekaně pohne, aplikace okamžitě vyšle upozornění. A pokud by přesto došlo ke krádeži, funkce spustí poplach. Vy můžete v reálném čase sledovat polohu kola a pokusit se jej vystopovat. Bosch eBike Systems jde ale ještě dál. Od letoška můžete své elektrokolo označit jako odcizené v globálním ekosystému, do nějž má přístup každý prodejce nebo servis. Vám se tímto výrazně zvýší šance, že se vám kolo vrátí.

Servisní knížka v mobilu

Aplikace eBike Flow slouží také jako servisní knížka, která zaznamenává servisní úkony a upozorní vás na servisní interval, tedy čas, kdy byste měli své elektrokolo dovézt na prohlídku k profesionálnímu mechanikovi.

ABS: Technologie proti nebezpečným smykům

Vývoj se ale netýká jen pohodlí a ochrany před krádeží. Je tu i bezpečnost. Do auta bez ABS by dnes nikdo nesedl. Systém aktivní bezpečnosti, který u automobilů a motocyklů zabraňuje při náhlém brzdění zablokování kol, smyku a ztrátě kontroly nad vozidlem, našel uplatnění i v elektrocyklistice. Jezdec se díky ABS nemusí obávat zablokování předního kola, které téměř vždy končí pádem. Zejména na kluzkém povrchu se tím výrazně snižuje riziko nehody. Podle dat Bosch může systém ABS předejít až 29 % pádů. Více tipů na bezpečnou jízdu na ebike najdete na stránkách www.ebikebezpecne.cz

Technologie ABS podstatně zvyšuje bezpečí jízdy. Zablokování kol, smyku se už s ní nemusíte obávat.

Proč jezdit na systému Bosch?

Bosch určuje trendy již 150 let. Chytrý systém od Bosch eBike Systems má výkonný motor, účinný akumulátor, přizpůsobitelný displej i aplikaci, která vám umožní dokonale si přizpůsobit zážitek z jízdy. Díky ní si můžete kolo neustále vylepšovat. Všechny produkty jsou pečlivě a dlouhodobě testovány. Produktům Bosch eBike Systems důvěřuje více jak 100 výrobců elektrokol na celém světě. Vysoce kvalitní motory a akumulátory mají dlouhou životnost a zajišťují čistý zážitek z jízdy. A nakonec detail, na který se občas zapomíná. Bosch eBike Systems má širokou síť servisů, na které se můžete spolehnout. Tak už víte, proč právě Bosch? Více na Odkaz

