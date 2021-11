Digitalizace – příležitost získat zákazníky a motivovat zaměstnance

Ti prozíraví provedli potřebné změny dřív, než mohli tušit, co nastane. Byli o krok před ostatními, a to jim umožnilo udržet, či dokonce posílit své postavení na trhu. Investice do digitalizace se ukázala jako správné rozhodnutí.

„Už dlouho víme, jak je digitalizace a nastavení digitálních procesů ve firmách přínosné, fakticky nezbytné. Usnadní se tak nejen manipulace s papírovými dokumenty, ale především se tak dosáhne zefektivnění a eliminace zbytečně komplikovaných procesů a činností ve firmě. Mimo to se mnohonásobně posílí bezpečnost uchovávání citlivých dat a know-how firmy, které jsou často skladovány v papírovém archivu,“ říká Jiří Kamenický, zakladatel společnosti Syntea Software Group.

Jiří Kamenický založil firmu Syntea Software Group už před více než 30 lety.

Co to vlastně je ta digitalizace?

Když se řekne digitalizace, polovina odborné veřejnosti si ze všeho nejdřív vybaví DMS (Document Managment System), což jsou systémy pro práci s elektronickými (ano, i naskenovanými) dokumenty. Pro druhou polovinu odborníků znamená digitalizace zavedení elektronických procesů.

Interní průzkum, který provedla společnost Syntea Software Group, dokládá, co pro odbornou veřejnost znamená pojem digitalizace.

Digitalizace ve firmách by měla probíhat zejména v podobě modernizace vybraných procesů, které podporují hlavní činnost firmy. Které ale vybrat? Tato otázka je při digitalizaci klíčová a je vhodné ji vždy konzultovat se zkušeným odborníkem. Digitální transformace firmy je velmi komplexní, nikdy nekončící proces, který musí iniciovat vedení společnosti. Nejen že je nezbytné se rozhodnout, které činnosti vybrat, ale také je nutné rozhodnout, zda lze některé rutinní procesy změnit.



Příkladem je společnost SG Geotechnika a.s. působící v oblasti inženýrských staveb. Noční můrou vedení byly stovky krabic s papírovými dokumenty, které ležely v archivu. Protože se společnost zabývá pracemi v terénu, potřebovala mít veškeré dokumenty k projektům dostupné online odkudkoli. Vedení se rozhodlo přejít na bezpapírovou kancelář s digitalizací vybraných procesů. Vznikl tak informační systém Geoarchiv, který pro firmu vyvinula Syntea software group a.s. Geoarchiv je kompletní archiv firemních dokumentů, který zobrazuje projekty a jejich dokumenty na mapě. Toto unikátní řešení pomohlo společnosti SG Geotechnika a.s. významně urychlit a usnadnit fungování firmy.

Není dobré zalepovat díry, ale hledat komplexní řešení

Pokud s digitalizací teprve začínáte, vydáváte se na dlouhou cestu, kterou je nutné postavit na dobrých základech. Pokud nemáte jasnou vizi, co a proč chcete digitalizovat, nechte si zpracovat expertizu. „Pokud se nám někdo svěří do rukou, důkladně zvážíme všechny detaily a sestavíme plán, aby se mohl vytvořit fungující celek, který jen nezalepí díry, ale nabídne komplexní řešení a bude sloužit desítky let,“ popisuje zakladatel Syntea software group Jiří Kamenický, jehož první software na zakázku byl informační systém pro kancelář prezidenta Havla.

Syntea Software Group se může pochlubit více než třicetiletým know-how. Klientům nabízí kvalitní systémy s podrobnou dokumentací a proaktivním IT servisem, který předchází možným problémům. Kromě kompletního servisu nabízí Syntea přizpůsobení softwarových řešení tak, jak se budou měnit klientovy obchodní potřeby.

„I ty nejkomplikovanější systémy musí vypadat na první pohled jednoduše a musí být dotažené do detailu,“ uvádí Jiří Kamenický jednu z priorit při tvorbě robustních databázových systémů a softwaru na míru podle obchodních potřeb klientů.

Win-win-win: Výhoda pro zaměstnance, klienty i vedení

Význam a přínos digitalizace ve firmách potvrzuje celá řada šetření. Například průzkum Microsoftu ve společnostech, které prošly digitalizací, zaznamenal 12% zvýšení produktivity zaměstnanců, 20% nárůst inovativních a 35% růst strategických návrhů zaměstnanců. Z toho vyplývá celkové zlepšení jejich motivace a vyšší úspěšnost firmy.

„Digitalizace je také klíčem ke spokojenému zaměstnanci. Pokud nemusí věnovat většinu energie rutinním procesům, může se významněji podílet na inovacích a strategii firmy. Tím pádem získává pocit, že jeho práce dává smysl, a zvyšuje se tak jeho motivace a spokojenost v týmu,“ vysvětluje Jiří Kamenický.

Díky digitalizaci se řada zaměstnanců může významněji podílet na inovacích a strategii firmy.

Digitalizace však nepřináší výhody pouze zaměstnancům, ale i vedení firmy, protože dlouhodobě šetří náklady a poskytuje flexibilitu v rozhodování. Klienti ocení rychlost komunikace novými komunikačními kanály a celkové zkvalitnění služeb.



Důkazem toho je také Slovenská kancelář pojistitelů (SKP), které se tým Syntea software group postaral o doplnění jejich informačního systému. Zaměstnanci SKP museli každý den manuálně zpracovávat stovky papírových dokumentů o škodách. Proto vedení firmy rozhodlo o zavedení systému pro správu dokumentů (synDOC) a workflow, který zajišťuje oběh dokumentů a veškeré procesy s nimi spojené. Vytvořilo se tak funkční uživatelské prostředí, které výrazně zefektivnilo nejen firemní procesy, ale zejména kvalitu služeb klientům SKP.

Jak tedy dosáhnout úspěšné digitální transformace?

Úspěšné digitální transformace lze dosáhnout postupným osvojením digitalizace a digitálních technologií. Ty nejen uleví zaměstnancům od opakované či fyzicky náročné práce, ale také vychází vstříc potřebám zákazníků. Moderní firma ví, že spokojení zaměstnanci a spokojení zákazníci jsou klíčem k úspěchu. Syntea Sofware Group se těmito radami sama řídí. Svá řešení vždy přizpůsobuje přáním a potřebám zákazníka.