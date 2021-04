Dial Telecom navzdory éře Covidu investuje do rozvoje optických sítí

Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel datových a hlasových služeb, v poslední době široce investoval do rozvoje republikových i metropolitních optických sítí a do připojování administrativních budov a obchodních center. Investice téměř sto milionů korun se dotkla také navyšování stávajících kapacit a zabezpečení sítě. I přes nepříznivou hospodářskou situaci kvůli Covidu-19 tak nadále myslí na své zákazníky a inovuje technologie a rozšiřuje své služby.

Dial Telecom jen v poslední době zřídil v pražské i brněnské metropoli přes 70 nových přípojných míst do své optické sítě, zejména šlo o významné či nově vystavěné administrativní budovy, ale také obchodní centra a další společnosti.

Společnosti sídlící na těchto adresách tak mohou využít řadu kvalitních datových a hlasových služeb na míru, mezi něž patří speciální služby jako datový okruh pro firmy, Lambda, vlastní širokopásmové internetové připojení a řada dalších individuálních nastavení.

Nově zasíťovaná významná centra a objekty

Jde zejména o významná centra v Praze, jako je Shopping & office center Havlíčkova Plaza, kancelářská budova PARKVIEW, kancelářská budova RUSTONKA II v Libni, obchodní centrum Slovanský dům, kancelářská budova KOTELNA PARK fáze II, polyfunkční budova FLOW BUILDING na Václavském náměstí, administrativní budova AFI CITY a v neposlední řadě industriální prostor Areál Letov v pražských Letňanech.

V Brně pak firmy mohou využívat služeb Dial Telecomu nově také v budovách Nová Zbrojovka, CTPark Brno Líšeň, Green Building – Areál Slatina Tuřanka 115 (Objekt O+P), Heršpická – H-park, CTP Vlněna – objekty C+D+E, Mošnov – MultiModal Park, Šumavská Tower, Šumavská 31 – Budova B, BC Moravák Brno - Moravské náměstí 754/13, CTP Ponávka - CTzone – Škrobárenská 5, Campus Science Park - Palachovo náměstí 799/5, NC Okružní a OC Kaštanová.

A v Plzni nově také budovy Takový GIGA-areál v Plzni, U Panasoniku 1068/1 a v Ostravě pak Skelet Ostrava.

Speciální datové a hlasové služby pro firmy v budovách

Firmám sídlícím v těchto kancelářských centrech může Dial Telecom, zejména díky optickým sítím, poskytnout internetové, datové a hlasové služby na nejvyšší dosažitelné úrovni, srovnatelné se světovou špičkou.

Odolnost vůči odposlechu, chemii i elektromagnetickému smogu

U optické sítě obecně platí, že omezení v rychlosti přenosu je dáno spíše typem použitých koncových zařízení než sítí samotnou. Oproti metalické síti má kromě vyšší přenosové kapacity celou řadu dalších výhod. Jde především o elektromagnetickou imunitu, bezpečnost provozu, odolnost proti odposlechu, vysokou provozní spolehlivost a mechanickou i chemickou odolnost optických kabelů.

Metropolitní sítě Dial Telecomu v současnosti nabízejí vysoké přenosové kapacity v násobcích hodnoty 10 Gb (n x 10 Gb). Jsou napojeny na páteřní síť Dial Telecomu v České republice a zároveň na téměř všechny existující sítě v zahraničí.

Od vybudování trasy k zákazníkovi až po garantované služby

Dial Telecom pak zajišťuje v těchto oblastech komplexní služby: od vybudování trasy k zákazníkovi, přes koncová zařízení až po garantovaný přístup k internetu. Vlastní páteřní a metropolitní optické sítě umožňují zřídit přístupové linky s maximální možnou kvalitou, a zejména u vysokých kapacit navíc s velmi zajímavou cenou. Technologie využívající optickou síť jako základní přenosovou vrstvu jsou nejčastěji na bázi DWDM nebo CWDM. Nad základní infrastrukturou provozuje Dial Telecom rozsáhlou IP MPLS síť, síť na bázi L2 Ethernetu a SDH síť pro synchronní přenosy – zejména hlasu.

Optická síť jako konvergenční médium budoucnosti

Dial Telecom začal metropolitní síť v Praze budovat po roce 2000 a každoročně investuje nemalé prostředky do jejího dalšího rozvoje. Pevné připojení klientů optickým kabelem, vedeným převážně v bezpečí pod povrchem země, umožňuje vysokou rychlost a libovolnou přenosovou kapacitu datového a hlasového připojení, ale také jednoduchost a úsporu provozních i investičních nákladů. Metropolitní optická síť kopíruje výstavbu především kancelářských prostor v Praze.

Dial Telecom také díky neustálému nasazování nových technologií na svých sítích nadále upevňuje pozici jednoho z hlavních českých inovátorů, kteří dokáží nejnovější technologie velmi rychle implementovat a nabídnout svým zákazníkům. Díky tomuto přístupu společnost patří mezi důležité středoevropské provozovatele vysokorychlostních datových linek a dlouhodobě preferované tranzitní partnery zahraničních operátorů.

Více informací vám poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)

Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem. Více informací získáte na webových stránkách http://www.dialtelecom.cz.