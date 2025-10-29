Diabetická neuropatie, tichý společník cukrovky, který tu je s vámi

Zeptali jsme se MUDr. Jany Lupínková na základní otázky týkající se diabetické neuropatie: Proč vzniká, jaké jsou příznaky, proč ji nepodceňovat, co pomáhá a co můžete udělat v rámci prevence vy sami. Podívejte se, jak můžete pomoci sobě či svým blízkým.

Cukrovka neboli diabetes mellitus je chronické onemocnění charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi. Může se objevit kdykoliv během života. Vzniká buď kvůli nedostatečné produkci inzulínu (diabetes 1. typu), nebo kvůli nesprávnému působení inzulínu v těle (diabetes 2. typu).

Zvýšená hladina cukru v krvi poškozuje cévy a orgány, ale méně se ví, že jednou z nejčastějších a nejzáludnějších komplikací je diabetická neuropatie – postižení nervů.

Zeptali jsme se MUDr. Jany Lupínková na základní otázky: Proč vzniká, jaké jsou příznaky, proč ji nepodceňovat, co pomáhá a co můžete udělat v rámci prevence vy sami.

Proč vzniká diabetická neuropatie?

Naše nervy fungují jako kabely, které vedou signály z mozku a míchy do celého těla a zpět. Aby správně fungovaly, potřebují stálý přísun kyslíku a živin. Při dlouhodobě vysoké hladině cukru v krvi se cévy, které nervy vyživují, postupně zužují a zanášejí. Nervová vlákna pak začnou strádat, hůře se opravují a dochází k jejich poškození.

Dalším problémem je, že vysoký cukr poškozuje i obal nervových vláken, což zpomaluje vedení nervových signálů. Proto lidé s diabetickou neuropatií často popisují, že cítí „mravenčení“, necitlivost, nebo dokonce bolest tam, kde by je normálně nic nebolelo.

Diabetická neuropatie vzniká především kvůli dlouhodobě zvýšené hladině cukru v krvi (hyperglykémii), která nervy poškozuje. Nervy jsou méně zásobovány kyslíkem a živinami, což vede k jejich zániku či poruše funkce. K tomu se přidává poškození malých krevních cév, které tyto nervy vyživují, často v důsledku aterosklerózy (usazování tuků v cévních stěnách). Také genetické faktory, kouření, nadměrné pití alkoholu, vysoký krevní tlak a obezita zvyšují riziko vzniku neuropatie.

Jaké jsou příznaky?

Diabetická neuropatie má mnoho podob. Nejčastěji začíná na nohách – protože nervy v končetinách jsou nejdelší a nejcitlivější.

Mezi typické příznaky patří:

  • Brnění a píchání v prstech nohou nebo rukou, často v noci.
  • Snížená citlivost – například necítíte kamínek v botě nebo studenou či horkou vodu.
  • Pálení nebo ostrá bolest, která může být stálá nebo se zhoršovat v klidu.
  • Slabost svalů, ztráta rovnováhy, potíže s chůzí.

V těžších případech i vředy na nohou, které vznikají právě proto, že si poranění včas nevšimnete.

Méně častá, ale možná je i tzv. autonomní neuropatie – ta postihuje nervy, které řídí vnitřní orgány. Mezi typické příznaky patří klidová tachykardie, posturální hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení), intolerance zátěže, závratě, ale i poruchy srdečního rytmu a funkce levé srdeční komory, poruchy trávení, gastroparéza (zpomalení vyprazdňování žaludku), průjmy, zácpa, poruchy močového měchýře, sexuální dysfunkce (například poruchy erekce u mužů, nedostatečná lubrikace u žen, snížené pocení v dolní části těla, zvýšené pocení horní části těla, pocení po jídle, syndrom neuvědomění si hypoglykemie (pacient necítí příznaky nízké hladiny cukru).

Proč je důležité nepodcenit první příznaky?

Poškozené nervy se hojí pomalu. Čím dříve se začne s léčbou a podporou regenerace, tím větší je šance, že se stav zlepší nebo alespoň nezhorší. Pokud se neuropatie zanedbá, může vést až ke vzniku nehojících se ran a v krajních případech i k amputaci končetiny.

Proto je dobré o své nohy pravidelně pečovat a při prvních příznacích vyhledat lékaře.

Co pomáhá?

Základem je udržet cukrovku pod kontrolou. Pravidelné kontroly u diabetologa, vhodná strava, dostatek pohybu a užívání předepsaných léků pomáhají udržet hladinu cukru co nejblíže normálu.

Pokud už neuropatie vznikla, lékař vám doporučí léčbu – buď léky na tlumení bolesti nervů, nebo přípravky, které podporují obnovu nervové tkáně.

Jedním z takových přípravků je Mieloguard Glyco. Tento produkt kombinuje tři důležité látky:

  • Uridin a cytidin – tyto nukleotidy jsou základní stavební kameny, které pomáhají opravovat poškozené nervové buňky a zlepšují vedení signálů.
  • Kyselina alfa-lipoová – silný antioxidant, který chrání nervy před poškozením volnými radikály, zlepšuje prokrvení a podporuje metabolismus nervových buněk.

Díky této kombinaci Mieloguard Glyco napomáhá:

  • zmírnění bolesti a nepříjemného brnění,
  • zlepšení citlivosti,
  • zpomalení dalšího poškození nervů,
  • a podpoře jejich regenerace.

Přípravek je vhodný jako součást dlouhodobé péče, ale vždy je dobré užívání konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.

Co můžete udělat ještě vy sami?

  • Denně nohy prohlížejte včetně meziprstních prostor, pokud na ně nevidíte, můžete použít zrcátko nebo požádat rodinného příslušníka, aby vám nohy prohlédl.
  • Myslete na to, že máte nohy méně citlivé na teplo, tlak a bolest, a chraňte se před poraněním. Nechoďte bosi.
  • Nechte si nohy u svého diabetologa pravidelně jednou ročně vyšetřit na riziko diabetické nohy. Pokud vám zjistí lékař vysoké riziko diabetické nohy, měl by vám doporučit sledování na podiatrické ambulanci.
  • Noste „správné“ boty, které vás neotlačí ani neodřou, jsou dostatečně široké a ve špičce i dostatečně vysoké, s tužší podrážkou a polopružnou plochou vložkou, bez vyššího podpatku, s upravitelnou šířkou šněrováním nebo suchým zipem, z prodyšných materiálů. Nenoste obuv naboso. Nové boty vždy noste krátce a zkontrolujte pak nohy, zda nejsou někde otlačené či odřené. Noste bavlněné či vlněné ponožky bez hrubších švů a bez stahujících lemů. Při známkách plísní perte ponožky pravidelně při vyšší teplotě.
  • Udržujte správnou hygienu, teplota vody při mytí nemá přesáhnout 37°C. Odstraňujte opatrně zatvrdlou kůži vhodnými nástroji podle doporučení lékaře či zdravotní sestry, promazávejte nohy denně vhodným hydratačním krémem nebo pěnou (ne mezi prsty).
  • Navštěvujte pravidelně odbornou pedikúru určenou i pro diabetiky. Pokud nemůžete navštěvovat odbornou pedikúru, dbejte na to, že nehty se mají zastřihávat rovně a opatrně obrušovat vhodným pilníkem. Pozor na zranění ostrými předměty.
  • Při každé návštěvě svého lékaře dbejte, aby byla vašim nohám i obuvi věnována pozornost. Upozorněte sestru i lékaře na všechny změny, které jste na svých nohou pozorovali.
  • Navštivte vždy odborníky, máte-li otok jedné nebo obou dolních končetin nebo nově vzniklou deformitu na noze, změnu barvy kůže, zatvrdlou kůži na nohou, puchýře, praskliny, poranění nebo vředy, případně pozorujete-li nově vzniklou bolest v nohou. Porovnávejte teplotu kůže na obou nohou a hlaste každou změnu.
  • Nekuřte
  • Naučte se, jak poznat infekci rány na noze při poranění nebo puchýři či vředu (např. podle otoku, zarudnutí, zatvrdnutí tkáně, vyšší kožní teploty, brnění nebo bolestivosti, výtoku z rány, ale také např. podle zhoršení kompenzace diabetu nebo i zvýšené teploty nad 37 °C apod.). V těchto případech informujte co nejdříve svého lékaře.

Shrnutí

Diabetická neuropatie je častou komplikací cukrovky, která umí člověku velmi znepříjemnit život. Dobrou zprávou ale je, že její průběh lze zmírnit – správnou kompenzací diabetu, zdravým životním stylem a podpůrnými přípravky, jako je Mieloguard Glyco, který obsahuje látky pro výživu a obnovu nervů.

Jak říká paní Dr. Lupínková: „Nečekejte, až se příznaky zhorší. O své nervy se starejte včas – vaše nohy a ruce vám to vrátí!“

