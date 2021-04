DEZINFEKČNÍ RÁMY mohou pomoct k návratu do normálního života

Dezinfekční rámy NoVirusActive eliminují zavlečení viru zvenčí do prostor, kde jsou instalovány. Tuto technologii využívá k ochraně svých zaměstnanců například ČEZ a.s. v areálu Severočeských dolů, obchodní centrum Freeport v Hatích, vyzkoušet si ji můžete i na pasáži obchodního centra Zličín v Praze. Dezinfekční rámy NoVirusActive jsou také velmi ceněnou ochranou nejzranitelnějších skupin před zavlečením viru do domovů pro seniory či nemocnic. Jako zvýšenou ochranu před přenosem viru dezinfekční rámy začala využívat i vybraná testovací a očkovací centra.

DEZINFEKČNÍ brány NoVirusActive | foto: Novirea, s.r.o.

Každý, kdo projde dezinfekčním rámem, se zbavuje virů na povrchu těla, oblečení, tašce, věcech osobní potřeby i podrážkách.



MODULÁRNÍ SYSTÉM PLUG & PLAY (H2)



Používání dezinfekčního rámu je intuitivní a velmi jednoduché, stejně jako jejich instalace. Vyžadují pouze připojení do zásuvky 230V. Mají světelnou a hlasovou navigaci, jsou bezbariérové, projet můžete i s nákupním košíkem, kufrem či invalidním vozíkem. Provoz je tichý. Mobilita a moderní design umožňují instalaci do jakéhokoliv prostoru. Kapacita nejintenzivnějšího typu rámu Industry je více než 1000 osob za hodinu. Do míst s velkou frekvencí osob je pak vhodný typ Public. Další typ, Business je doplněný o měření teploty a bezkontaktní dezinfekci rukou. Pro hromadné akce je pak vhodný typ Event, který je lehký, mobilní, rychle instalovatelný a možný pro pronájem. Dezinfekční brány je možné vyrobit i v designu konkrétní firemní značky.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DEZINFEKCE OSOB A PROSTOR (H2)

Značka NoVirusActive nabízí komplexní řešení dezinfekce osob a prostor včetně dezinfekčních prostředků, certifikovaných testovacích sad, nášlapných stojanů na dezinfekci rukou či individuálních instalací pro průmysl. Ceníky a kompletní sortiment najdete na www.novirusactive.cz

DEZINFEKČNÍ STOJANY NoVirusActive (H2)

Dezinfekční nášlapný stojan NoVirusActive je vyrobený z kvalitního materiálu a kompletně v České republice (jižní Čechy). Základem je pevná a stabilní konstrukce, kterou jednoduše připravíme do vašich firemních barev a designu. Doporučujeme využívat naši gelovou dezinfekci, ale snadno si poradí i s konkurenčními přípravky. Naše dezinfekce je vyhledávaná hlavně pro svoji vůni a příjemný pocit po aplikaci. Naleznete ji v našem eshopu stejně jako dezinfekci v praktických lahvičkách různého tvaru a velikostí. Jsou vhodné jak do auta, kabelky, tak i například do školní aktovky.

Dezinfekce oblečení ve zdravotnictví nebo velkých firem (H2)



Náš systém lze také aplikovat pro dezinfekci zdravotnického či ostatního průmyslového materiálu. Na obrázku vidíte zařazení přímo na transportní pás spolu s UV dezinfekčním světlem. Na řídicí jednotku lze jednoduchým způsobem také nasadit rozstřiková pistole, například pro dezinfekci auta či přepravních boxů.