Devoteam hledá nové talenty na poli informačních technologií

Devoteam kurz pořádal v minulosti již dvakrát, a to v letech 2020 a 2021. Pro velký úspěch jej letos zorganizuje hned čtyřikrát – první edice začíná 7. března, další proběhnou v červnu, v září a v listopadu. Zájemci tak budou mít šanci se přihlásit a nastartovat svou profesní dráhu v IT prakticky kdykoliv v průběhu roku.

Jak bude samotný program probíhat? Zájemci ze všech tří náborových lokalit, tedy Prahy, Ostravy a Bratislavy, se účastní intenzivního dvoutýdenního školení v kancelářích firmy na Ovocném trhu, přímo v historickém centru hlavního města, přičemž Devoteam se postará o ubytování a dopravu všech mimopražských účastníků. Výuku povede trojice zkušených expertů přes platformu ServiceNow – Jakub Luptovec, Jan Braniš a Tomáš Sýkora.

Pak následuje týden samostudia. Program je totiž zakončen zkouškou, jejíž úspěšné absolvování znamená zisk certifikace CSA (Certified System Administrator). Ta slouží jako vstupenka do světa IT konzultingu – úspěšní absolventi se co nejdříve zapojí do realizace zajímavých mezinárodních projektů pro rozmanité portfolio klientů. Zaměstnancem Devoteamu se ale kandidát stane ještě před začátkem kurzu poté, co úspěšně projde výběrovým řízením.

ServiceNow je světovým lídrem v cloud computingových řešeních pro firmy, kterými automatizuje a usnadňuje jejich každodenní operace. Jedná se sice o komplexní platformu, zájemci se ale nemají čeho bát: trenéři jim vše podrobně vysvětlí a budou připraveni asistovat v případě jakýchkoliv potíží. To kvitují i absolventi loňského programu ve videu níže.

Více informací je dostupných na adrese: https://cutt.ly/XOJ8OAD