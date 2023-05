Devět dětí a maminka se ocitly v nouzi

Blíží se Den matek, který letos oslavíme 14.5., a právě v této souvislosti bychom vás chtěli požádat o podporu pro maminku a pěstounku Marii. Slovy Honoré de Balzaca: „Budoucnost národa je v rukou matek,“ a v tomto ohledu si paní Marie zaslouží náš obdiv a také naši podporu.

Rodina má velký dům, který je třeba opravit, ale potřebuje také nové auto, proto Nadace Naše dítě založila sbírku, do které se můžete zapojit i vy: https://www.donio.cz/pomoc-pro-9-deti-s-maminkou.

Příběh paní Marie začal snem o velké rodině a bezmeznou láskou k dětem. Po více než 20 letech nastal však ve vztahu manželů a zároveň pěstounů zlom a 9 dětí nyní zůstalo pouze s maminkou bez pomoci. Proto se paní Marie obrátila na Nadaci Naše dítě, která nejen jí, ale také celé řadě rodin s handicapovanými dětmi i maminkám samoživitelkám pravidelně pomáhá už po dobu 30 let.

Nejstarší dcera studuje prvním rokem na Univerzitě Karlově, molekulární biochemii, synovi Michalovi je 19 let a dělá letos maturitu. Václav (18) a David (16) jsou v poručnické péči, oba mají syndrom CAN (syndrom týraného dítěte), protože byli týrání otcem, než se dostali do péče pěstounů. Synovi Jakubovi je 15 let a chystá se na studium rybářské školy v Třeboni. Syn Petr (15 let) je v pěstounské péči a studuje 8.ročník speciální základní školy, má středně těžkou mentální retardaci a vývojovou dysfázii. Dále dcery Zuzka (12 let) a Kačenka (8 let). Malý Kubíček je v poručnické péči a trpí Downovým syndromem, jsou mu nyní tři roky, začíná chodit a jeho mentální vývoj odpovídá cca 1 roku. S Kubíkem je třeba cvičit doma Vojtovu metodu, Pé’ťu s handicapem maminka dováží do speciální školy každý den.

Tato desetičlenná rodina potřebuje pro běžný život velký a spolehlivý vůz, do kterého by se všichni vešli a který nyní nemají. Nový vůz by vytížené mamince 9 dětí velmi usnadnil organizaci všech denních povinností. Paní Marie se snaží, jak může, pracuje brigádně na poště, ale také jezdí do lesa kácet a řezat dřevo. Rodina bydlí ve velkém domě, který je také nutné postupně upravovat (například nová okna, podlahy, kotel, pokojíčky pro děti apod.). Vůz je jako pro mnoho dalších rodin velkým pomocníkem a v dnešní době vlastně nezbytným prostředkem.

Bez vaší pomoci se velká rodina paní Marie neobejde, můžete je podpořit ve sbírce Nadace Naše dítě zde: https://www.donio.cz/pomoc-pro-9-deti-s-maminkou a tím poděkovat paní Marii ke Dni matek.

Nadace Naše dítě všem dárcům, kteří podpoří sbírku pro maminku Marii a její velkou rodinu, děkuje.