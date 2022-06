Developeři našli způsob jak klienty chránit před úroky

Zablýsklo se na lepší časy a zdá se, že možnost koupit byt za zajímavých podmínek nemusí být chiméra. Pionýrem mezi ochránci před drahými hypotékami je firma Daramis. Tento developer zareagoval na aktuální situaci a přišel s nabídkou, která se – kdybychom chtěli být populisty – neodmítá. Zájemcům o koupi nemovitosti nabízí hypoteční úrok jen 2,5 % ročně, což je hluboko pod současnou úrovní sazeb nabízených bankovními ústavy. Tuto hladinu garantuje po dobu dvou let od čerpání úvěru.

Jak je to vůbec technicky možné? Vtip spočívá v kompenzování části úrokových nákladů kupujícího tím, že se sníží kupní cena jednotky. Výše kompenzace se vypočítá jako rozdíl mezi úroky, které klient zaplatí za svůj hypoteční úvěr v závislosti na výši poskytnuté úrokové sazby a úroky, které by klient zaplatil při úrokové sazbě 2,5 %. Tento rozdíl může dosáhnout až do úrovně 6 % p. a.

Co o nápadu říkají jeho autoři? „Se zvyšující se hypoteční úrokovou sazbou jsme začali přemýšlet, jak klientům jít naproti a nabídnout produkt, který o něco zmírní současné nepříznivé podmínky na poli hypotečních úvěrů. Věříme, že forma kompenzace části úrokových nákladů, bude natolik atraktivní, že i v této době budou klienti zvažovat čerpání hypotečního úvěru. Nemalým bonusem je i to, že tuto kompenzaci poskytujeme po dobu dvou let, tedy pokud klient tuto nabídku využije, má zhruba čtyři roky na to, aby vyčkal na příhodnější refinancování svého úvěru, „ komentuje novinku výkonný ředitel společnosti Daramis, Dušan Krajča.

Aby se zabránilo zneužití spekulanty, mohou nabídky využít jenom fyzické osoby a jen pro pořízení jedné nemovitosti. Pomoc je totiž primárně určena lidem, kteří o koupi nemovitosti aktuálně uvažují, ale kvůli stále se zvyšující úrokové sazbě, jež nedávno přesáhla 5 % p.a., nejsou schopni na hypoteční úvěr dosáhnout. V tuto chvíli se akce se týká rezervačních smluv uzavřených u prvních 30 jednotek ve všech doposud nezkolaudovaných projektech společnosti Daramis Group. Právo získat tuto kompenzaci vzniká uzavřením smlouvy.

Podrobnosti právě o této nabídce firma uvádí na svých webových stránkách a my se ptáme: co bude dalším krokem developerů? Jak ještě by se daly zmírnit dopady nárůstu cen na finančním trhu na obyčejné lidi?