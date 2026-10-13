Dětské mléko se vrací ke svým kořenům. COLVIA sází na mléčný tuk

Mateřské mléko je přirozeným zdrojem výživy pro kojence. Ne vždy je však kojení možné, a proto má své místo také kojenecká a dětská mléčná výživa. Její složení se během desetiletí proměnilo a s rozvojem vědy se zpřesňovaly požadavky na množství bílkovin, tuků, sacharidů, vitaminů a minerálních látek. Dnes ale podle COLVIE stojí za pozornost také otázka, z jakých surovin jednotlivé živiny pocházejí.
Když je základem mléko, proč ho nahrazovat?
Filozofie COLVIE je jednoduchá: pokud vyrábíme mléčnou výživu, chceme maximálně využít samotné mléko a jeho přirozené složky. Proto jsou základem receptur mléčné suroviny a výrobky neobsahují rostlinné oleje, rostlinné bílkoviny ani škroby.
Nejde jen o to, co ve výrobku není, ale o vědomé rozhodnutí, jak má být receptura postavena. Mateřské mléko přirozeně neobsahuje rostlinné oleje, rostlinné bílkoviny ani škrob. U mléčné výživy pro nejmenší proto COLVIA dává přednost zachování mléčných složek.
Jedním z nejvýraznějších prvků tohoto přístupu je mléčný tuk. Obsahuje stovky různých mastných kyselin a další přirozené složky, například fosfolipidy, CLA, etherové lipidy, koenzym Q10 a vitaminy rozpustné v tucích. Právě proto COLVIA nechce mléčný tuk odstraňovat a nahrazovat jej rostlinnými oleji.
O mléčném tuku se v minulosti často hovořilo zjednodušeně a zejména nasycené tuky byly spojovány s negativním vlivem na zdraví. Dnešní odborný pohled je nuancovanější: samotný obsah nasycených mastných kyselin nevystihuje komplexnost mléčného tuku ani potravinové matrice.
Rostlinné náhrady mohou být technologicky i ekonomicky výhodné a některé jsou levnější než mléčné suroviny. Pro COLVIA ale cena není důvodem, proč nahrazovat přirozenou mléčnou složku, pokud lze využít mléko.
Kolostrum jako další mléčná surovina
Charakteristickou součástí COLVIA je také bovinní kolostrum – kravské mlezivo. Jde o první mléko savců, které se od běžného mléka liší svým složením a obsahuje mimo jiné imunoglobuliny a další biologicky aktivní látky. COLVIA ho vnímá jako další přirozenou mléčnou surovinu.
Když rozhoduje nejen množství, ale i původ
Moderní kojenecká a dětská výživa musí splňovat přesně stanovené nutriční požadavky. COLVIA k tomu přidává ještě jeden pohled: záleží také na tom, z jakých surovin se požadované živiny získávají.
Pokud vyrábíme mléčnou výživu, chceme co nejvíce využít to, co nám nabízí samotné mléko – jeho bílkoviny, sacharidy a tuk, a u vybraných výrobků také bovinní kolostrum.
Bez rostlinných olejů. Bez rostlinných bílkovin. Bez škrobů. S mléčnými surovinami a mléčným tukem.
To je podstata přístupu COLVIA: nesoustředit se pouze na čísla v tabulce živin, ale také na původ surovin. Nehledat automaticky levnější náhrady tam, kde lze využít skutečné mléko. Když vyrábíme mléčnou výživu, dává podle COLVIE smysl dát prostor především mléku.