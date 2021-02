Děti z našich školek lehce uspějí i na mezinárodních školách

„Daří se nám dobře i v této nelehké situaci,“ říká spolumajitelka Anglické školky a jazykové školy KRYŠTOF Ivana Blahovcová.



Provozujete již 20 let soukromou školku. V čem se lišíte od klasické školky, kterou asi každý z nás zná?

Jsme opravdu multikulturní a hýříme nápady. Máme dvě pobočky a naši lektoři k nám přicházejí z různých koutů světa. Přinášejí svoji kulturu v autentické podobě. Vybudovali jsme prostředí, které našim dětem poté, co odejdou do základních škol, jak víme dle vyjádření rodičů, chybí. Vybudovali jsme školku, která jim a jejich rodičům dává smysl a možnosti.

Jak víte, že vaše školka ovlivňuje děti do života? Víte, jak si pak vedou dále, jste v kontaktu?

S velkou částí naši absolventů jsme v kontaktu nejen prostřednictvím našich návazných jazykových kurzů Kryštof Club Junior. Naše děti jsou často z rodin s více dětmi. Máme tak rodinu, kdy se k nám do školky chystá už čtvrté dítě. Do školky se zapisují i sestřenice či bratranci. Máme i zpětnou vazbu ze základních škol, dle které jsou naši absolventi na vysoké úrovni. Naše děti jsou schopny uspět na prestižních školách včetně škol, kde je výlučným vyučovacím jazykem angličtina, doplňuje druhá ze spolumajitelek Marcela Polová.

Mám za to, že ale nejste akreditovanou školkou MŠMT.

Ano je to pravda. Troufám si však tvrdit, že akreditace MŠMT není vždy zárukou kvality. Co je vedle kvalitního programu zásadní, jsou erudovaní lidé, kteří se dětem věnují, a připravené prostředí ve vhodně zvolené budově. Co se budovy, naší školky týká, ta byla kolaudována v roce 2014, tudíž certifikovaná všemi dotčenými úřady (hygiena, hasiči, atd). Naše školka je tedy zdravá a bezpečná.

Třída našich EXPLORERS ve školce na Skalce



V čem je budova vaší školky výjimečná?

Naší snahou při projektování bylo maximálně využít denního světla. Prosklené stěny a dveře jsou vyrobeny s ohledem na bezpečnost dětí – na spodní třetinu dveří je aplikováno bezpečnostní zasklení. Vnitřní mikroklima je zajištěno komfortním systémem kontrolovaného větrání s rekuperací tepla, který splňuje vysoké hygienické požadavky. Do interiéru je přiváděn čerstvý filtrovaný vzduch bez hluku, alergenů, prachu a pevných částic. Kvalita vzduchu v interiéru je snímána čidly, která vysílají pokyn při aktuální zvýšené potřebě větracího vzduchu. Homologováno je i naše venkovní hřiště, které je každoročně revidováno.

Víceúčelové hřiště školky na Skalce

Kde vidíte největší výhody anglického a multikulturního prostředí?

Naši lektoři nejsou jen rodilí mluvčí. Zaměstnáváme třeba Filipínce, Brazilce, učitele ze severní Evropy. Při jejich výběru dbáme vždy na vysokou úroveň angličtiny tak, aby vedle svých učitelských kvalit byli našim dětem skvělým jazykovým vzorem. V senzitivním období na jazyk, kterým děti ve školkovém věku procházejí, tak vstřebávají jazyk, jeho melodii, jeho výslovnost v té nejpřirozenější podobě. O jejich přínosu ke kultuře naší školky již řeč byla.

Jak to takto malé děti zvládají? Mají rodiče z počátku nějaké obavy?

Rodiče obavy někdy mají, ale děti to zvládají skvěle. Nejsou vázány obavami svých rodičů, naopak se o vše nové kolem sebe intenzivně zajímají. Adaptaci u nás vždy přizpůsobíme individuálním potřebám dítěte i celé rodiny.



Jak pracujete s dětmi? Máte nějakou vlastní metodiku výuky?

Za ta léta, kdy je školka v provozu, jsme si z mnohých metodik vybrali to, co pokládáme za zajímavé a přínosné. Oslovilo nás nejdříve Britské kurikulum, posléze Montessori a Waldorfská pedagogika. Využíváme i vše kvalitní z RVP české předškolní výchovy.

Jak vypadá běžný den dítěte u vás ve školce?

Co se našeho denního režimu týká, odkázala bych vás na naše webové stránky. Je tam vše dobře popsáno včetně času a popisu jednotlivých činností. Hodně též napoví přímá návštěva u nás ve školce.

Konečně spolu, Natálko!

Kdo jsou vaši lektoři?



Jak již bylo řečeno, dětem se věnují lidé z různých koutů světa, vždy jsou vysokoškolsky vzdělaní v některém z humanitních oborů. U nás absolvují cílené zaškolení. Všichni a obzvláště ti, kteří nedisponují potřebnou odborností nebo praxí, mají k ruce mentora, který je do způsobu naší práce zasvětí a který je jim pak dle potřeby k ruce.

Nabízíte i nějaké další aktivity pro děti?

Různé druhy odpoledních kroužků jsou u nás samozřejmostí, stejně tak aktivity, které vedou k dosažení základních pohybových dovedností. Plavání, bruslení, lyžování, jízda na kole a další fyzické aktivity jsou u nás standardem.

Na náš 6.ročník KRYŠTOF KIDS RACE na BIOTOPu v Radotíně dorazil i kouzelník

Jak to u vás vypadá a kde vás lidé najdou?

Přijďte se podívat, sídlíme ve dvou lokalitách: Praha 10-Skalka a Praha-západ Černošice. Rádi vám vše ukážeme. Při současném zdravotním riziku návštěvy prosím počítejte s návštěvou mimo naší běžnou otvírací dobu.

Jak k vám mohou dítě přihlásit, pokud je to zaujalo?

Přihlášení do školky je snadné, neváhejte napsat. A pak už to nechejte na nás ☺.