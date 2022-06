Děti vaří světovou kuchyni

Existuje spousta činností, které se začínáme učit až v dospívání, nebo dokonce v dospělosti. Přitom se už mnohokrát potvrdilo, že to děti zvládnou stejně dobře jako dospělí a často na stejné úrovni jako profesionálové. Jedním z takových příkladů je i pečení a vaření jídel, která se děti učí o prázdninách v IPPA Academy.

Úroveň jídla v Česku za poslední roky velmi stoupla. Už se nespokojíme jen s ohřátým párkem v mikrovlnce a pivem z plechovky. Vaření se stalo populárním hobby a rádi se tomu věnujeme i několik hodin denně. Vždy si dokážeme doma připravit zdravější a chutnější jídlo, než z fastfoodů a málokdo z nás touží chodit denně do drahých restaurací. „Myslím, že každý z nás jako dítě zažil ten moment, kdy se v kuchyni pletl při vaření. Jakmile se ovšem naučíme několik základů, jsme v kuchyni velmi vítáni a nemusí to být jen škrábání brambor,“ říká majitel IPPA Café Jan Ševěček, který dal se svým týmem dohromady prázdninovou akademii, kde se děti od 7 let učí vařit a péct světovou kuchyni. Rodiče si mohou vybrat, jestli své děti přihlásí na přípravu italských, francouzských, či amerických jídel. Děti pracují ve skupinkách i samostatně. Na každém kurzu může být maximálně 8 účastníků, a tak je ke každému přistupováno individuálně. „IPPA Café je sice kavárna a cukrárna, ale kromě dezertů se děti naučí vařit i základní jídla, která jsou pro danou zemi typická. Byli jsme před prvními kurzy zvědaví, jak to dětem půjde a naprosto to předčilo naše očekávání. Nepoznal jsem, která jídla připravovali naši profesionálové, a která děti. Oproti dospělým mají také tu výhodu, že se mnohem rychleji spřátelí, nemají zábrany a jsou skvělým týmem, který si pomáhá. Děti prostě pečou spolu,“ dodává Jan Ševěček.

Nejde jen o vaření

Každý účastník dostane kuchařské oblečení, včetně typické kuchařské čepice a na konci kurzu obdrží i oficiální certifikát IPPA Academy. Nejde však jen o vaření. Každé ráno se děti nejprve protáhnou v tělocvičně, která je v IPPA Café v Jungmannově ulici součástí akademie a všichni dostanou základy jazyka země, jejíž kuchyni se budou celý týden učit vařit a ochutnávat. Mezi nejoblíbenější přípravy jídel patří makronky, cheesecake, croissanty, pizza, slané quiche, palačinky a zvládnou i velmi dobře uvařit lahodnou kávu. „Když jsem mluvil s jednou maminkou, jejíž děti náš kurz absolvovaly, tak se přiznala, že už nemá v kuchyni hlavní slovo a často je navařeno pro celou rodinu dříve, než by si ona rozmyslela, co ten den připraví. Děti také jeví zájem o další kuchyně a když se naučí italskou, začne je ihned zajímat francouzská. Někteří kuchaříčci u nás stráví i tři týdny, a protože jsou rádi i v roli učitelů, po absolvování kurzu předávají své znalosti zbytku rodiny a svým kamarádům,“ říká Jan Ševěček.

Dětem se naplno věnují cukrářští profesionálové, kteří denně v IPPA Café připravují originální a oblíbené dezerty a nápoje. V pobočce v Jungmannově ulici, kde také akademie sídlí se při konzumaci můžete dívat přímo do kuchyně, kde se vše připravuje.

IPPA Café má v Praze dnes už čtyři pobočky. Sídlo je v Jungmannově ulici, další najdete na Tylově náměstí, pak na Břevnově a nově je velmi oblíbené místo na Pražském hradě, kousek za Zlatou uličkou, kde se pobočka otevřela v nově zrekonstruovaném areálu Nejvyššího Purkrabství.

Více informací najde na www.ippacafe.cz/akademie