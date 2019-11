Děti nosí na zádech těžké batohy, víte, jak jim ulehčit?

Jen před pár dny byla uvedena nová kolekce batohů české firmy Bagmaster®, pro rok 2020, tak má Ježíšek opravdu z čeho vybírat.

V nové kolekci pro nejmenší školáky najdete aktovky a batohy do první třídy, ale i pro celý první stupeň. Neřešte hmotnost samotné aktovky (všechny váží kolem jednoho kilogramu), ale ovlivňujte to, co bude vaše dítě na zádech nosit. Zamyslete se například nad svačinou, protože i jablko něco váží. Do lahve nalijte jen šťávu a vodu si dítě dopustí až ve škole. Dopoledne může dítě vypít až litr tekutiny, což odpovídá ušetřenému 1 kg po cestě do školy. Zvolte i lehčí svačinový box nebo desky na učení. A pokud do aktovky děti nepropašují všechny plyšáky, bude také výrazně lehčí. Kvalitní aktovky a batohy jsou z odolných materiálů, proto mohou mít až 3 roky záruky a ergonomii zad potvrzenou zdravotním posudkem. To jsou důležitá kritéria pro zdravý výběr školní aktovky. Inspirujte se např. školními sety.

Na druhý stupeň vybírejte batohy, které mají kvalitní zádový systém. Přeci jen takové děti už do školy jezdí samy, už je nevozíte autem, a s batohem na zádech stráví mnohem více času. A to i několik hodin denně. Vybírat můžete z mnoha druhů, tvarů, střihů i designu na www.bagmaster.cz. Větší školáci určitě ocení, že batoh má méně nápadný, ale přesto zajímavý design a reflexní prvky z něj tolik nevystupují. Vy ale můžete být klidní, protože reflexní prvky má každý batoh Bagmaster®.

Kolekce Urban. To jsou kvalitní batohy, ale městského stylu. Jedná se o designové batohy s důrazem na vypolstrování zad, které jsou velkou výhodou, pokud budete nosit na zádech hodně učení nebo třeba notebook. Spojíte tedy dobrý pocit, že máte moderní batoh, s praktickým užitkem a kvalitou odolných materiálů.

Tato kolekce se hodí například pod stromeček každé mladé ženě i muži, kteří upřednostňují volné ruce a rovná záda. Městský batoh se dokonale přizpůsobí vašim potřebám. Následujete image? Vyberete si ze zajímavých barev i tvarů. Máte rádi detaily? Zipy, cvočky, reflexní prvky, to vše batohy mají decentně zakomponované do svého vzhledu. Potřebujete být „online“? V batohu najdete i usb zásuvku pro připojení powerbanky a telefonu. Městský batoh z řady Bagmaster Urban se hodí pro každého, a to nejen jako vánoční dárek.

Už máte vybráno? Letos pofrčí osvědčené motivy jako koník, auto a fotbal a na vaše přání vojenský maskáč a králíček. Starší děti si budou moci vybírat mezi živými i pastelovými barvami či jen kombinací různých látkových materiálů.

Spoustu nových motivů, ale i stávající nabídku najdete na www.bagmaster.cz nebo v síti partnerských prodejen po celé ČR.