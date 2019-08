Děti do školy, rodiče do blázince?

Dva měsíce prázdnin jsou za námi, to to uteklo. Pamatujete si ještě, jak přišly děti domů s vysvědčením a vypukl velký prázdninový chaos? Převážení, balení, vybalování? Je to tak, i prázdniny způsobují rodičům všelijaké stresové situace, které se pak rozplynou ve volných, letních dnech. Teď to chvilku bude naopak, ale tlak, jak to zase všechno zvládnout a skloubit, zůstává.

Během prázdnin jsme si zvykli na volný režim a návrat do režimu školního roku je pro všechny strašák. Začíná to již v srpnu nákupem školních pomůcek. Následuje koordinace kroužků, školy a pracovní doby, to bude vyžadovat přímo vojenskou strategii a ranní vstávání radši ani nezmiňovat.

Stejně jako u většiny ostatních „moderních stresů“, platí i pro začátek školního roku, že se nervujeme víc, než je nutné. Během měsíce si všechno zase sedne do normálních kolejí a nastane školní stereotyp. Neplatí to ale pro každého, někdy se nám toho nahromadí víc a najednou máme pocit, že dál to už nepůjde. Výsledkem je zvýšená únava, pocity frustrace a bezvýchodnosti a velmi často s tím spojená nespavost.

Navzdory obecnému přesvědčení není stres nutným zlem moderního života. Není totiž ani nevyhnutelně nutný, ani výhradně zlý. Začneme tam, odkud se stres bere – u zvířecích instinktů, které ještě stále máme. Zvíře v nebezpečí, třeba napadené predátorem, je okamžitě ve střehu a připravené buď zaútočit, nebo co nejrychleji utéct. V krvi se zvedne hladina stresových hormonů, srdce začne bít rychleji, svaly se prokrví a zostří se smysly. Jenže my nečelíme rozzuřenému tygrovi nebo medvědovi, ale třeba účetní uzávěrce nebo pubertě našich dětí. Takže ani nezaútočíme, ani nevezmeme nohy na ramena a stresové hormony v krvi nám začnou škodit.

V malých dávkách nám stresová reakce může pomoci zdolat nečekanou komplikaci nebo dodržet termín, ale přetrvávající stres vyčerpává naše energetické rezervy. K největším nebezpečím chronického stresu patří rozvoj onemocnění, jako je hypertenze (vysoký krevní tlak), srdeční choroby, deprese a vyhoření.

Co s tím, když máte pocit, že už ten stres dále nelze snášet, a přitom se necítíte na návštěvu lékaře?

První pomocí proti stresu je přemluvit náš vlastní mozek. Do určité míry totiž můžeme ovlivnit svou reakci na krize. Stačí, pokud je nebudeme vnímat jako život ohrožující. Přistupovat k dnešním výzvám s klidem a rozvahou pak zabrání naší hlavě vnímat vytočeného šéfa nebo líného potomka jako rozzuřenou šelmu sápající se nám po krku.

Velkou pomoc najdeme i tam, odkud pocházejí naše prastaré instinkty – v přírodě.

Konkrétně v arktických oblastech Skandinávie, Ruska, v Tibetu a Číně, kde až do výšky 3000 m.n.m. roste nenápadná rostlina jménem Rozchodnice růžová. Svoje jméno nedostala podle barvy květů, ty jsou žluté, ale podle vůně růží, kterou vydává její kořen. Právě ten obsahuje látky snižující v krvi hladinu stresových hormonů a dodávající energii našim buňkám. Takže v situaci, která v nás vzbudí prastarou reakci „útok nebo útěk“ vám pomůže zbavit se látek bijících ve vaší krvi na poplach a zároveň přispěje k obnově vaší energie ke zvládnutí celé situace.

