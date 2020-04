Deskové hry pro každou rodinu! Přichází deskoherní revoluce.

Nezávisle na tom, že celé rodiny musejí trávit posledních pár týdnů mezi čtyřmi stěnami a kromě hraní na počítači či sledování televize sahají po „Člověče, nezlob se“ či „Dostizích a sázkách“, za oponou toho všeho již několik let probíhá deskoherní revoluce. A právě toto období napomáhá tomu, že se do ní zapojují i lidé, kteří o ní až doposud neměli žádné tušení.

Trh s deskovými hrami roste raketovým tempem. Zatímco před deseti lety vydali všichni čeští vydavatelé dohromady za rok pár her, letos to bude bez problémů více než 150 titulů. V mnoha domácnostech přibyly vedle knihoven specializované skříňky na hry a pravidelné deskoherní seance už nejsou jen výsadou „nerdů“ z vysokých škol. Ve větším množství také vznikají stále nové specializované prodejny a e-shopy, které jsou zaměřené pouze na deskové hry.

Následující řádky nejsou ani tak určené pro ty, kteří už doma nějakou tu zmíněnou speciální skříň na hry mají, ale spíše těm, kteří do kouzelného světa moderních deskových her chtějí teprve proniknout. Slovo moderní je vyzdviženo zcela záměrně, protože deskové hry jako takové jsou s lidstvem spojené už od starověku. Go, šachy nebo dáma, ale třeba ani Monopoly však do tohoto článku nepatří. Hlavní devizou moderních deskových her je důraz na rozhodnutí hráče. Házení kostkou a posouvání figurek po hracím plánu, které řídí náhoda, už patří do propadliště dějin. Na druhou stranu se nemusíte bát, že moderní = složité. V dnešní době vychází obrovské množství her, které jsou určené pro děti i pro celé rodiny a pravidla nemají o nic složitější než návod k rychlovarné konvici.

Pokud bychom měli doporučit nějaké konkrétní hry, bude velmi záležet na tom, s kým se chystáte je hrát. V dnešní době je nabídka tak široká, že si vybere opravdu každý. S dětmi i prarodiči si bez problémů užijete některou z mnoha postřehových her, z nichž zřejmě nejznámější je „Dobble“. Ale hitem poslední doby je česká dětská hra roku 2019 „Kdo to byl?“.

Pokud si rádi vyprávíte příběhy, nezklame vás hra na pohádkové vypravěče „Dixit“, ve které naplno využijete svoji fantazii, ale vyzkoušet můžete i jednoduché Příběhy z kostek.

Kluci a tátové zase určitě nepohrdnou stavění železnic ve hře „Jízdenky, prosím!“. Ve větší skupině se zase neztratí párty hra „Jedním slovem“ či „Decrypto“.

Tvůrci deskových her myslí také na páry. Přestože většinu her si zahrajete i ve dvou hráčích, často jsou lepší ve větším počtu, takže hry vytvořené speciálně pro dva nabízejí mnohem lepší zážitek. Například ve hře „7 Divů světa – Duel“ vznikne během 30 minut na vašem stole celá nová civilizace.

A když už jsme u civilizace, zpracování ve formě deskové hry se nevyhnulo ani počítačovým hrám. Právě „Civilizace Sida Meiera“ patří k těm, které se v posledních letech dočkaly hned několika zpracování. Z těch novějších určitě zaujme „pařany“ z vaší domácnosti karetní hra „Bloodborne“, „God of War“ či legendární „Fallout“.



Právě hry s nějakou licencí dost často k deskovým hrám přivedou nové hráče a netýká se to jen počítačových her. Hned několika zpracování se dočkala „Hra o trůny“, „Pán prstenů“, ale třeba i „Kmotr“ nebo seriál „Narcos“.

Zcela samostatnou kategorii her pak tvoří tzv. únikovky. Rostoucí popularita únikových místností se nevyhnula ani deskovým hrám a vy si tak můžete „zaunikat“ z pohodlí domova. Například série „Escape Room“ poměrně věrně svým zpracováním přenáší zážitek z reálné únikové hry na kuchyňský stůl.

Pokud se chcete o deskových hrách dozvědět více, můžete navštívit hned několik specializovaných webů - Hraj.cz, Hrajeme.cz či Zatrolené hry, ale ty už jsou zaměřené spíše na zkušenější hráče. Rodičům pak bezvýhradně doporučujeme facebookovou skupinu „Deskovky pro tři bratry“. Jen varujeme, že i krátkodobý pobyt v ní bude mít neblahý vliv na vaši peněženku. Deskové hry jsou totiž silně návykové.