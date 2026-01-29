Deset medailí z vrcholných akcí zimní sezony pro plavce ESAHK

Kromě bazénového plavání, které se po prázdninách v září vždy rozjíždí, zároveň také končila sezona dálkovému plavání, kde se mladé naděje ESAHK pravidelně ukazují v dobrém světle.
V celkovém hodnocení Českého poháru v dálkovém plavání se nejvíce dařilo bratrům Šmídovým - Matěj skončil celkově na druhém místě mezi staršími žáky a jeho mladší bratr Štěpán dosáhl stejného výsledku v kategorii mladšího žactva.
Vrcholy zimní sezony pak přišly v prosinci - nejprve 10leté a 11leté žactvo. Nejlepší desetiletí z české části republiky se utkali v České Lípě a o rok starší plavci v Písku.
V České Lípě překvapila Stela Kunešová, když vybojovala 2 cenné kovy na znakových disciplínách. Na 50 metrů znak z toho bylo stříbro a na dvojnásobné trati bronz. Na Pohár ČR se dále z našeho oddílu kvalifikovali: Karolína Nová, Linda Heroldová, Vít Kroutil a Josef Maxa. Tato početná účast je určitě příslibem do budoucna.
Do Písku mezi jedenáctileté se probojovali Štěpán Šmíd a David Vaněček. Štěpán jakožto medailový aspirant potvrdil předpoklady a z jižních Čech odvezl tři medaile - stříbro na 200 m prsa a dvakrát bronz - 50 m motýlek a 100 m volný způsob. David Vaněček předvedl také výborné výkony a probojoval se mezi deset nejlepších v disciplíně 100 m prsa.
Týden po menších dětech přišlo na řadu starší žactvo, které má již sjednocené MČR pro celou republiku. Dvanáctiletí se vypravili do Chomutova a o rok starší do Znojma.
V Chomutově nás reprezentovala Adéla Novotná, která se kvalifikovala do maximálního možného počtu šesti startů. Nejlepším výsledkem bylo 12. místo v disciplíně 100 m znak.
Do Znojma se kvalifikovala početnější skupina - Matěj Šmíd, Lukáš Bárta, Karolína Serbousková a Karolina Kertész. Zejména Karolina s Matějem měli medailové ambice a rýsovala se i zajímavá štafeta.
To, co se předpokládalo, se vlastně povedlo předvést i v bazénu - Matěj Šmíd ukázal své vytrvalostní předpoklady a vylovil stříbro na 1500 m volný způsob, a Karolina Kertész brala dva cenné kovy ve znakových disciplínách - stříbro 200 m a bronz 100 m znak. Nedaleko medaile byl Lukáš Bárta, když se třikrát umístil mezi osmi nejlepšími.
Štafeta ve složení Kertész, Serbousková, Bárta a Šmíd pak ještě získala dvě medaile ve štafetách - stříbro 4x50 m polohový závod a bronz 4x50 m volný způsob.
