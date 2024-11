Deset let vinařství Rochůz

Splněný sen zakladatele vinařství Ing. Radima Hlaváčka se datuje do roku 2015. Součástí tohoto rodinného příběhu se postupně stala také dcera Petra, které vize rodinného vinařství zaimponovala natolik, že dezertovala z Prahy a práv, a později se přidal její manžel Ctibor, který si vzal na starost zejména péči o vinice.

V roce 2015 vyrostlo na velmi specifickém místě přírodního parku Rochus (které dalo vinařství své jméno), s jedinečným výhledem na historické jádro Uherského Hradiště a hřebeny nedalekých Chřibů, moderní, nadčasové vinařství. Nenápadný, účelně řešený design budovy, citlivě začleněné do původního terénu, za svými prosklenými stěnami ukrývá příjemný a vzdušný interiér degustační místnosti. Pocitově jste tak stále v přímém kontaktu s okolní přírodou – pečlivě udržovanou, ale přitom velmi přirozenou zahradou s jezírkem, pergolou a několika zajímavými druhy dřevin, kterou je možné volně projít do domovské, mařatické vinice.

Ve spodní části budovy se nachází technologicky pokročilé, pečlivě čisté výrobní prostředí, v podzemí pak zrají rochůzská vína.

Mezi moravskými vinaři je hodně starověrců, stejně jako těch, kteří sázejí na ryze moderní přístupy a technologie. Vinařství Rochůz se z obojího snaží vzít to lepší. Příkladem je přímo stavba samotného vinařství. Na jedné straně historický kvelbený sklep a zděná studna z roku 1806 a na druhé straně moderní prosklená, betonová budova. A stejně tak se na Rochůzu snaží skloubit jak tradiční odrůdy a postupy, tak i moderní technologie a poznatky.

Základem tu jsou a budou typické odrůdy, jako jsou Ryzlink rýnský, Chardonnay, Tramín červený, Sylvánské zelené, Pálava a Pinot noir. Na druhé straně se ale rochůzští nebrání v rozumné míře ani nově vyšlechtěným odrůdám, jako je například Donauryzlink a některé další PIWI odrůdy, které umožňují ekologičtější a také ekonomičtější produkci hroznů.

Velký boom v posledních několika sezonách nejen v ČR zaznamenaly „bubliny“.

A protože východní Slovácko patří mezi chladnější vinařské oblasti a ty jsou předurčeny k produkci sektů a šumivých vín, našli v nich na Rochůzu zajímavý potenciál a příležitost. Tato vína nyní tvoří okolo 15 % jejich produkce a najde si zde to své každý milovník bublin - jak svěžího Frizzante z voňavého Muscarisu, ovocného růžového sektu, tak i seriózních sektů vyráběných tradiční metodou Champagne z typických odrůd Pinot Noir či Chardonnay.

Ve Vinařství Rochůz věří, že na práci ve víně nejsou nejdůležitější jen „zázračné“ postupy a technologie, ale základem je čistota, hygiena, pořádek a poctivost.

A že k tomu všemu je důležitý i marketing a v dnešní době hlavně práce se sociálními sítěmi. Protože můžete vyrábět skvělé víno, ale když k němu neumíte prodat váš příběh, zůstane vám ležet na skladě.

A kde by se rochůzští rádi viděli v další dekádě své existence?

Rádi by dostali své víno do Salonu vín, sní o šampionském titulu na některé význačné zahraniční soutěži a také pracují na tom, aby jednou prodávali 40 000 lahví vína.

Aktuálně jsou také mezi přihlášenými o titul Vinařství roku 2024, kde mají první hodnotící kolo za sebou.

U příležitosti desetiletého jubilea vinařství Rochůz nabídne výběrové sady vín k archivaci a během listopadu své příznivce pozve na dvě jedinečné vertikální degustace svých nejlepších ryzlinků a chardonnay.