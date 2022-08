Dendrologická zahrada Průhonice: Pastva pro oči i intenzivní vůně

„Základ dnešní podoby zahrady vznikl zásluhou mimořádného úsilí řady pracovníků výzkumného ústavu v polovině sedmdesátých let 20. století, kdy zdejší plochy začaly opět sloužit jako experimentální pracoviště sadovnického a krajinářského výzkumu,“ připomněl historii vedoucí zahrady Zdeněk Kiesenbauer s tím, že vytvořili prostor, který je inspirací pro zahrádkáře a milovníky květin.

V zahradě je možné pokochat se nejen kvetoucími rostlinami. Na ploše 72,8 hektarů roste kolem 10 400 druhů a odrůd rostlin. Z toho je 3400 dřevin a přes 4000 trvalek. K nejvýznamnějším sbírkám patří kolekce rododendronů, která je jedna z největších ve střední Evropě. Skládá se z téměř sedmi set druhů a odrůd. Kdo by chtěl kvetoucí rododendrony vidět, musí si však počkat na příští jaro. Pěstují zde také jedinečný soubor pnoucích, sadových a starých odrůd růží. Početné jsou rovněž sbírky borovic a smrků, které doplňují výsadby trvalek¨a cibulovin.

Zatímco červenec v zahradě patřil liliím, v srpnu je vystřídají jiřinky. To jsou výstavy, které trvalou sbírku doplňují. Končící výstavu lilií provázela intenzivní vůně. Zejména orientální lilie, na které se zaměřují, jsou totiž silnou vůní typické. Cítit jsou hlavně ráno a večer až do okolí dvou set metrů. Pokud je ovšem návštěvníci nevyčichají. „To říkáme z legrace, že je návštěvníci vyčichali. Skutečně ale nevoní stejně intenzivně po celou dobu květu. Éterické látky se vypařují teplem, navíc účelem vůně je přilákat opylovače. Když už je rostlina opylovaná, dál lákat nepotřebuje. Proto voní jen určitou dobu,“ vysvětlil Zdeněk Kiesenbauer.

V druhé půlce prázdnin chystají pravidelnou výstavu jiřinek, která je dlouhodobě jednou z nejvíce navštěvovaných výstav.

„Pro letošní léto máme připraveno téměř 150 odrůd. Kromě odrůd ze světového šlechtění návštěvníci uvidí i vybrané odrůdy průhonické. Záhony s jiřinkami najdou již tradičně v prostoru živých plotů a pnoucích růží. Plné kvetení očekáváme opět od konce srpna do prvních mrazů,“ přiblížil Zdeněk Kiesenbauer. V tomto období kvete v zahradě kolem deseti skupin trvalek. Návštěvníci mohou obdivovat kvetoucí sbírky denivek, což jsou zahradní krásky podobné liliím, a levandulí. Je jich tři desítky odrůd kvetou na tři sta metrech čtverečních, jsou tedy nepřehlédnutelné. Začínají také kvést letní keře, jako například hortenzie, komule, klematisy a vřesy a vřesovce. „Ty rozhodně stojí za pozornost, jsme jedním z mála míst v republice, kde jsou k vidění ve větších plochách,“ upozornil Zdeněk Kiesenbauer s tím, že také znovu nakvétají druhy růží, které kvetou v roce opakovaně. Lákadlem jsou i letničky z přímých výsevů. Kdy přesně rostliny přejdou do květu, záleží i na průběhu léta. To letošní je zatím podle Zdeňka Kiesenbauera optimální, protože jeho nástup začal častými srážkami. Pokud ale udeří vedra, začnou rostliny rychle odkvétat. „Stačí pár tropických dní a situace se změní, nejistota v počtu tropických dnů je každoroční,“ podotkl Zdeněk Kiesenbauer.

Dendrologická zahrada je otevřena od dubna do konce října denně kromě pondělí. Nachází se v Průhonicích, na jihovýchodním okraji Prahy, v blízkosti komerční zóny Průhonice/Čestice a dálnice D1. Přes silnici sousedí s Aquapalace Praha. Vstup pro návštěvníky je z křižovatky ulic K Čestlicům, Praha a Uhříněveská, Průhonice. Je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou i autem. Pokud si návštěvníci chtějí zahradu užít v co největším klidu, je vhodné tam zamířit ve všední dny. V minulé sezóně návštěvnost přesáhla již 50 000. Paradoxně k jejímu zvýšení pomohla covidová doba, kdy zahradu mnoho lidí objevilo. V zahradě myslí i na občerstvení, k němu slouží vyhlášená místní kavárna