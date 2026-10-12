Demence mění život celé rodiny. Na pomoc nemusíte být sami

Komerční sdělení

Demence mění život celé rodiny. Na pomoc nemusíte být sami | foto: G - centrum Tábor

Komerční sdělení

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„Maminka už není jako dřív. Nevím, jak s ní mluvit, aby se nezlobila.“ „Tatínek v noci vstává a odchází z domu.“ „Odmítá se sprchovat a tvrdí, že žádnou pomoc nepotřebuje. “ „Babička začala zapomínat, zapomíná se najíst, zapomíná brát léky.“

Podobné situace mohou být prvním signálem, že se s blízkým člověkem něco mění. Ne každé zapomínání však znamená demenci. Důležité je sledovat především to, zda se potíže opakují, postupně přibývají a začínají zasahovat do běžného života. Demence postupně mění schopnost člověka orientovat se, rozhodovat, plánovat a zvládat běžné činnosti. To, co dříve bylo samozřejmostí, může být najednou velkým problémem. Pro rodinu pak bývá nejtěžší přijmout, že nejde jen o „zapomínání“, ale o onemocnění, které vyžaduje změnu přístupu.

Kdy už nejde jen o běžné zapomínání?

Občas každý zapomene, kam položil klíče, nebo si nemůže vybavit jméno známého člověka. U běžného stárnutí si člověk většinou později vzpomene, svou chybu si uvědomuje a dokáže si pomoci například poznámkou nebo seznamem.

Zpozornět je vhodné tehdy, když dochází k výrazné změně oproti tomu, jak senior fungoval dříve. Mezi varovné příznaky mohou patřit například:

    • opakované zapomínání nedávných událostí a opakování stejných otázek,
    • potíže s plánováním, rozhodováním nebo řešením běžných úkolů,
    • chyby při placení účtů a nakládání s penězi,
    • potíže najít správná slova nebo sledovat běžný rozhovor,
    • ztrácení orientace v čase či prostoru, ztrácení se i na známých místech,
    • nezvyklé změny nálady, zvýšená úzkost, podrážděnost či uzavírání se do sebe,
    • ztráta zájmu o dřívější koníčky,
    • potíže zvládat činnosti, které senior dříve běžně zvládal samostatně – např. vaření, obsluha spotřebičů.

Nečekejte, až bude situace vážná

Rodiny někdy pomoc odkládají. Senior své potíže zlehčuje, děti si říkají, že jde pouze o věk, a vnuci nechtějí zasahovat do života prarodičů. Pokud máte o blízkého obavu, může být prvním krokem návštěva praktického lékaře, který posoudí jeho zdravotní stav a případně doporučí další vyšetření.

Péče nemusí ležet na jednom člověku

Diagnóza nebo podezření na demenci často znamená změnu pro celou rodinu. Přibývá nakupování, vaření, hygiena, návštěvy lékaře, vyřizování úřadů, dohled nad bezpečím nebo doprovod venku. Ne každý člen rodiny může převzít každodenní péči, každý ale může pomoci jinak. Jeden může komunikovat s lékaři, jiný vyřizovat úřady, další zajistit nákupy nebo pravidelné návštěvy. Vnuk či vnučka mohou pomoci například s technikou, objednáváním služeb nebo hledáním potřebných informací.

Důležité je také myslet na samotného pečujícího. Dlouhodobé vyčerpání není selháním. Je signálem, že je potřeba podporu rozšířit.

Jaké služby mohou rodině pomoci?

Využití sociální služby může pomoci, aby senior mohl co nejdéle bezpečně žít ve svém prostředí a aby rodina péči dlouhodobě zvládala.

Péče o člověka s demencí může být dlouhodobě náročná nejen pro samotného seniora, ale pro celou jeho rodinu. Situace se přitom může postupně měnit – od potřeby občasné pomoci s nákupem nebo hygienou až po potřebu každodenního dohledu a nepřetržité péče.

G-centrum Tábor nabízí několik sociálních služeb, které mohou rodinám pomoci podle aktuálních potřeb seniora a jeho blízkých. Cílem není rodinu nahradit, ale nabídnout podporu tam, kde ji člověk skutečně potřebuje, a pomoci seniorovi co nejdéle zachovat důstojný a smysluplný způsob života.

Pečovatelská služba – pomoc přímo doma

Pokud senior může nadále žít doma, ale některé každodenní činnosti už nezvládá bez pomoci, může být vhodným řešením pečovatelská služba.

Pracovníci docházejí přímo do domácnosti a podle individuálních potřeb pomáhají například s běžnou péčí o vlastní osobu, osobní hygienou nebo dalšími činnostmi, které senior sám nezvládne. Smyslem služby je podpořit člověka tak, aby mohl co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a zachovat si co nejvyšší míru samostatnosti.

Pečovatelská služba G-centra je poskytována v Táboře včetně příměstských částí a také v některých okolních obcích. Aktuální rozsah územní působnosti a podmínky služby je vhodné ověřit přímo u poskytovatele.

Denní stacionář – během dne bezpečně, večer zpět domů

Pro rodiny, které potřebují zajistit péči během části dne, může být vhodnou možností denní stacionář. Senior zde tráví den v bezpečném prostředí v kontaktu s dalšími lidmi. Program vychází z individuálních možností a zájmů klientů a zahrnuje například čtení, hudbu, společenské hry, trénink paměti, ruční práce, terapeutické činnosti, relaxační cvičení nebo vycházky. Podle potřeby je poskytována také pomoc při sebeobsluze, například při jídle, hygieně nebo oblékání.

Denní stacionář může být významnou podporou také pro rodinné pečující, kteří chodí do zaměstnání nebo potřebují část dne věnovat vlastním povinnostem.

Demence mění život celé rodiny. Na pomoc nemusíte být sami
Demence mění život celé rodiny. Na pomoc nemusíte být sami

Odlehčovací služba – když potřebuje odpočinek i pečující

Odlehčovací služby G-centra Tábor jsou určeny k dočasnému zastoupení rodiny v péči o blízkého, o kterého je jinak pečováno v jeho přirozeném sociálním prostředí. Mohou rodině vytvořit prostor pro odpočinek, regeneraci, vyřízení osobních záležitostí, návštěvu lékaře nebo například dobu plánovaného léčení či rehabilitace. Služba není vhodná pro osoby které potřebují zajistit nepřetržitý individuální dohled nebo pro osoby s rizikem svévolného odchodu a bloudění.

Domov se zvláštním režimem – když už domácí péče nestačí

U některých lidí s demencí se postupně zvyšuje potřeba podpory a dohledu. Může nastat chvíle, kdy už není možné zajistit potřebnou míru péče bezpečně doma ani za pomoci terénních služeb.

Domov se zvláštním režimem G-centra Tábor je pobytová sociální služba s nepřetržitým provozem. Je určena lidem, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a jejichž potřeby odpovídají zaměření služby.

Péče je poskytována podle individuálních potřeb, přání a schopností člověka. Součástí služby je mimo jiné pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, podpora kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Důležité je, že využití sociální služby neznamená selhání rodiny. Naopak může být způsobem, jak zajistit potřebnou podporu seniorovi a současně umožnit rodině, aby dlouhodobou péči zvládala s menším zatížením.

Nevíte, která služba je pro vás vhodná?

Nemusíte mít předem jasno, kterou službu potřebujete. Prvním krokem může být rozhovor se sociálním pracovníkem, který s vámi probere konkrétní situaci seniora, jeho soběstačnost, potřeby a možnosti rodiny.

G-centrum Tábor
Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor
tel. 381 478 211
e-mail: info@gcentrum.cz
www.gcentrum.cz

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