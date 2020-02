Děláme poctivá a funkční krmiva pro psy a kočky

Je to už více než 10 let, co jsme se vydali na nelehkou cestu obchodování s krmivy pro psy a kočky. Když se ohlédnu zpět, přijde mi to jako poměrně nedávno. Zároveň mi přijde, jako by to celé trvalo už 100 let. Jak už to v životě bývá, i mém případě byla u zrodu této myšlenky víceméně náhoda.