Dejte přednost praktickým dovednostem před teorií

Především v západním světě a byznysu je studium MBA (zkratka pro Master of Business Administration) velmi dobře zavedeným pojmem. Tato forma studia příliš nepřipomíná tradiční akademickou sféru vzdělávání – zato je o poznání více založena na praxi a dovednostech, které v dnešním rychlém světě zkrátka a dobře využijete.

Nejde o vzdělání pouze pro manažery

Je docela jedno, zda jste aspirující manažer, podnikatel na volné noze nebo stojíte v čele vlastní firmy. Studium MBA vám má vždy co nabídnout. Manažerské dovednosti se totiž dobře hodí každému, kdo se pohybuje ve světě obchodu. Anebo si chce třeba jen zlepšit své znalosti leadershipu či obchodního práva.

V České republice k dnešnímu dni působí už docela pěkná řádka institucí, které svým studentům nabízejí programy MBA. Pokud jde o ty opravdu kvalitní formy studia, určitě by vám neměla uniknout Cambridge Business School, která u nás má v tomto směru dlouhou tradici a renomované jméno.

Přednášejí zde výhradně ti nejvyhledávanější lektoři, kteří v daných oborech skutečně sami působí. Mají za sebou výsledky a chtějí vám předat to nejdůležitější, co se za ta léta naučili. A to je ten největší rozdíl mezi Cambridge Business School a klasickými vzdělávacími institucemi. Praxe je tady zkrátka a dobře na prvním místě – i když se samozřejmě nezapomíná ani na potřebnou teoretickou základnu. Jedno bez druhého prostě nikdy nemůže fungovat.

Co studium na Cambridge Business School nabízí

Titul MBA tady můžete získat ve více než deseti oborech. Jedním z těch nejzajímavějších je například Management Soft Skills, který vás naučí umění jednání s lidmi a poodhalí svět lidských emocí a jejich využití nejen v obchodě. Bez takových dovedností se dnes neobejde žádný manažer, ale vlastně nikdo, kdo během práce prostě jen komunikuje s ostatními. Nechybí ale ani specializovanější programy, jako jsou Real Estate pro ty, kteří chtějí podnikat v realitách, nebo Private Law pro všechny, které zajímá soukromé právo a jeho využití v dnešním světě.

Celé studium probíhá v českém jazyce, je nastaveno na 15 měsíců a flexibilně si jej můžete přizpůsobit svým vlastním možnostem. To je zásadní rozdíl oproti tradičnímu akademickému vzdělávání, které je i dnes postaveno na téměř každodenním sezení na přednáškách – těch, které mají přesný čas a místo.

Ke všem potřebným studijním materiálům samozřejmě dostanete přístup online. Celé studium probíhá v českém jazyce (program Management and Leadership lze studovat i v angličtině) a samozřejmě máte také spoustu možností konzultovat vše přímo s lektory.

Zaujalo vás studium? Podejte si přihlášku ještě dnes a udělejte první krok za svou kariérou snů.