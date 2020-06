Dedoles - ponožky, které přináší lidem radost

V loňském roce firma dosáhla tržby téměř 15 milionů eur, působí na 15 trzích a chystá se expandovat i dále. Dedoles chce dát lidem možnost vyjádřit svou jedinečnost. Oblíbenosti a zviditelnění pomohli i tancující křečci, kteří pobláznili celé Slovensko i Česko a lidé natáčeli a sdíleli svá taneční videa s #dedoleschallenge, která vznikla v období domácí karantény.

Jak to vlastně začalo?

Nápad založit vlastní e-shop vzniknul na dovolené v Řecku, kde Jara a jeho přítelkyni Naďu ohromila originální trička a rozhodli se, že by je chtěli prodávat. Postupně hledali dodavatele a zajímavé značky. Hlavním kritériem byl originální design a zodpovědná výroba. Po 7 letech v textilním byznysu Jaro cítil, že potřebuje firmu posunout dál. Rozhodl se proto vytvořit vlastní značku, kde by mohl uplatnit svou kreativitu a využít dobrou znalost trhu. Od začátku měli oba jasno o tom, jaká by měla značka být a jakou emoci lidem chtějí přinášet. Rozhodli se vytvářet výrobky, které přinášejí lidem radost a rovněž jimi lidé vyjádří svou jedinečnost. Prvním produktem byly ponožky, které jsou stále nejpopulárnější a velmi trendové. Oslovili světové designérské komunity s výzvou, aby pro ně navrhly ponožky přesně podle vypracovaného zadání. Hned první reakce lidí byly vynikající a už první kolekce se prodávala velmi dobře. Bylo tedy jasné, že se vybrali správnou cestou.

Poté následovaly další výzvy – hledání dodavatelů, zlepšování kvality, řešení ekologických aspektů. „Je pro nás důležité i to, aby byla firma zodpovědná,“ říká Jaro. „Důležitým aspektem je cena, nikdy však nevybíráme toho nejlevnějšího dodavatele, to je naše pravidlo. Dodavatele hledáme po celém světě a zatím jsme měli skutečně štěstí. S každým z nich máme velmi dobré vztahy,“ dodává.



Kdo stojí za designem rozdílných ponožek?

Dedoles si postupně vybudoval vlastní produktový tým, který sortiment neustále doplňuje a rozšiřuje. K ponožkám postupně přibývá spodní prádlo a objeví se i nové letní vychytávky. Dnes tvoří až 90 % designů interní tým designérů. „Máme skvělý tým designérů složený z různých osobností, které se navzájem doplňují,“ hovoří Naďa Fraňová, produktová manažerka. Hledají designéry, které baví práce v módním průmyslu a mají rádi výzvy. „Dedoles roste velmi dynamicky a naše tempo je velmi rychlé. Náš produktový záběr je velmi různorodý a vyžaduje velmi agilní přístup a rychlé učení se novým věcem. Když vidíme, že designér je pro práci zapálený, nevadí nám, že nemá zkušenosti přímo z oděvního průmyslu,“ dodává Naďa. Veronika Muchová, jedna z interních designérů, vysvětluje proces vzniku návrhu: „Ze všeho nejdříve dostaneme zadání. Udělám si přehled k zadanému tématu. Pak se pustím do kreslení nebo do výběru vhodných grafik, které vkládám do mock-upů, díky kterým návrhy vypadají realisticky. Hledám správnou barevnost, poměry a aby spolu ponožky nějakým způsobem vzájemně komunikovaly. Po výběru ponožek do výroby se připraví technická skica pro výrobce s přidaným výběrem barev nití a potom už jen čekáme na vzorek, který buď schválíme, nebo ještě upravíme, a následně jdou do výroby.“ Na motivech se objevují různá povolání, záliby, jídlo, nápoje, oblíbené pohádkové a komiksové postavičky. A stejné designy se prolínají sortimentem dlouhých, kotníkových a dětských ponožek a spodního prádla. Zákazník se tak může sladit s partnerem nebo svými ratolestmi.

Expanze za hranice

Rok 2019 byl pro společnost Dedoles velmi úspěšným rokem. Předcházelo tomu však mnoho práce a změn, které bylo třeba realizovat – celkové nastavení procesů od online marketingu přes skladové procesy až po distribuci balíků. Zlepšilo se technické řešení webu, IT systému, skladového systému, rozšířila se zákaznická podpora, která komunikuje ve více než 10 jazycích. S rostoucím podílem prodeje vlastních výrobků začal Dedoles významně investovat i do budování a zvyšování povědomí značky prostřednictvím sociálních sítí, nejen na etablovaných trzích na Slovensku, v České republice, Maďarsku či Rumunsku. Spojením nabytého know-how s vlastními produkty začal Dedoles fungovat i na náročných trzích, jako je Německo či Polsko. „To nás povzbudilo k expanzi i do dalších velkých zemí EU jako například Francie či Velká Británie. Dalším krokem probíhající expanze bylo podepsání akviziční smlouvy v březnu 2020, kde se Dedoles stal 100% vlastníkem britské společnosti Something different Europe Ltd. Změny se dotkly i organizační struktury. Do managementu přišlo vícero zkušených manažerů, kteří s sebou přinesli další know-how. Tým Dedoles se rozšiřoval na všech frontách a úrovních vedení podniku. Uvědomujeme si, že investice do lidí a jejich rozvoje je to nejdůležitější,“ vysvětluje Jaro.

V roce 2019 firma začala budovat i oblast B2B prodeje, zatím však víc než 95 % zákazníků tvoří konečný spotřebitel. Otestovala si prodej v prvním kamenném obchodě v nákupním centru v Bratislavě. Po prvních zkušenostech plánuje v rozšiřování offline aktivit pokračovat. Krize však tento záměr trochu přibrzdila.

Dedoles sadí les a chová se zodpovědně

Dedoles si uvědomuje svou společenskou odpovědnost, dělá všechno pro to, aby byl dopad její činnosti na životní prostředí co nejmenší, což řeší na všech úrovních svého podnikání. Využívá recyklované a trvale udržitelné materiály, vyrábí například ponožky z recyklované bavlny či bambusu. Momentálně pracuje na obalových materiálech, které budou jenom z recyklovaného papíru, hledá vhodné alternativy dopravy a mnohé další.



Dedoles podporuje vícero neziskových organizací a projektů, které pomáhají zlepšovat kvalitu života společnosti. Díky aktivitě Dedoles sadí les se vysadilo více než 50 000 stromů. Ve spolupráci se Společností Downova Syndromu na Slovensku byla vytvořena rozsáhlá informační kampaň Ponožková výzva, jejímž cílem je především zvyšovat povědomí o Downově syndromu.



