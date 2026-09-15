Dáváte dítěti první mobil? Tohle s ním nastavte hned na začátku

První telefon často přichází ve chvíli, kdy dítě začíná být samostatnější. Potřebuje zavolat rodičům, napsat, že dorazilo do školy nebo na kroužek, případně se domluvit s kamarády. Spolu s tím ale získává zařízení, na kterém může trávit čas online, stahovat aplikace, sledovat videa nebo komunikovat s ostatními.
Předání prvního telefonu by proto nemělo skončit jen jeho zapnutím, vložením SIM karty a nastavením rodičovské kontroly. Bezpečnost dětí v online světě nestojí jen na časových limitech a technických omezeních, ale především na otevřené komunikaci s rodiči. Právě ta přitom v řadě rodin není samozřejmostí, což potvrzuje i nový výzkum Nadace O2 a agentury NMS mezi 1 700 dětmi ve věku 8 až 15 let.
O mobilu a online světě spolu mluvte
Rodičovské aplikace dokážou omezit čas strávený u obrazovky, nákupy nebo přístup k nevhodnému obsahu. Samy o sobě ale otevřenou komunikaci mezi rodičem a dítětem nenahradí. U 63 % dětí jsou přitom podle výzkumu rozhovory o mobilech doma napjaté, pasivní, nebo se o tomto tématu nemluví vůbec.
Zajímejte se proto o to, jaké aplikace dítě používá, s kým komunikuje nebo jaký obsah sleduje. Už od začátku je dobré vysvětlit také základní pravidla bezpečného chování: nesdílet osobní údaje a hesla, neposílat fotografie neznámým lidem a říct rodičům, pokud ho někdo online oslovuje způsobem, který mu není příjemný.
„Technologie se rychle mění a rodiče by měli znát jejich příležitosti i rizika. Bezpečné používání mobilu přitom nezačíná u zákazů a limitů, ale u otevřené komunikace s dítětem,“ říká Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2. Pomoci rodičům mohou také materiály na portálu Bezpečně v síti, kde najdou praktické rady, kvízy nebo vzdělávací hru NetKnights pro děti i rodiče.
První telefon tak může být dobrou příležitostí nastavit si doma pravidla, která budou srozumitelná pro obě strany. A nemusí platit jen pro děti.
Pravidla si dejte na papír
Kolik času může dítě trávit na mobilu? Může si samo instalovat nové aplikace? Co má udělat, když ho kontaktuje někdo cizí? A kdy telefon naopak musí odložit?
Čím konkrétnější pravidla budou, tím snáz se budou dodržovat. Pomoci může dokument Rodinná dohoda na webu operátora O2.
Společně si v ní nastavíte pravidla pro čas na telefonu, soukromí, aplikace a nákupy, komunikaci s cizími lidmi i řešení nepříjemných situací online. Dohoda obsahuje „slib dítěte“ i „slib rodiče“, a staví tak na vzájemné důvěře a komunikaci.
Nepodceňte výběr vhodného tarifu
S telefonem pro dítě přichází ještě jedna zásadní věc: jak vybrat správné připojení. U dítěte je dobré myslet nejen na cenu a množství dat, ale také na bezpečnost a jistotu, že zůstane ve spojení.
Právě proto operátor O2 přichází s novým dětským tarifem O2 pro děti, který vyvinul ve spolupráci s rodiči a je určený dětem do 12 let. Jeho hlavní výhody?
Jistota spojení a zároveň záruka nulové útraty navíc. Za pevnou cenu 299 Kč měsíčně nabízí neomezené volání a SMS a také 2 GB dat s Datovou pojistkou. Ta zajistí, že data dětem nikdy nedojdou. Po jejich vyčerpání internet funguje dál sníženou rychlostí.
Tarif pro děti od O2 zároveň blokuje platby třetím stranám a placené linky, takže rodinný rozpočet nezatíží nepříjemné překvapení v podobě neočekávané částky. Důležité pomocné linky jako Linka bezpečí naopak zůstávají dostupné. Součástí tarifu je také ochrana proti online hrozbám díky službě O2 Security.
Tarif je možné pořídit v balíčcích O2 Spolu, které rodinám díky spojení mobilních tarifů, internetu nebo Oneplay pomáhají šetřit stovky korun měsíčně.