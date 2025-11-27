Dárek od Pluxee: Jednoduchý způsob, jak odměnit své zaměstnance

S příchodem vánočního období je ideální čas na to, poděkovat svým zaměstnancům a motivovat je do dalšího roku. Jedním z efektivních způsobů, jak toho dosáhnout, jsou dárkové poukazy.

Dárek od Pluxee: Jednoduchý způsob, jak odměnit své zaměstnance | foto: ČTK

Tato zaměstnanecká odměna nejen že nabízí flexibilitu, ale také posiluje vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud hledáte způsob, jak své zaměstnance odměnit jednoduše a efektivně, dárkové poukazy jsou ideální volbou.

Proč právě dárkové poukazy?

Vánoční sezóna je skvělé období pro motivaci a ocenění zaměstnanců. Dárkové poukazy mají mnoho výhod:

Flexibilita: Zaměstnanci si mohou vybrat, co skutečně chtějí nebo potřebují. Tento benefit tak poskytuje větší svobodu než tradiční dary.

Motivace: Odměňování dárkovými poukazy ukazuje zaměstnancům, že si jejich práce vážíte. Tento jednoduchý dárek může výrazně přispět k jejich spokojenosti a loajalitě.

Efektivita: Dárkové poukazy lze snadno distribuovat, což je praktické zejména v hektickém období, jako jsou Vánoce.

A věděli jste, že Pluxee Dárek je přijímán ve více než 22 000 provozovnách? Spolu se stravenkami a benefity pro volný čas je to celkem více než 80 000 provozoven v akceptační síti Pluxee.

Jaký je zájem o benefity mezi zaměstnanci v Česku?

Podle výzkumu Pluxee jsou mezi českými zaměstnanci velmi populární finanční zaměstnanecké odměny a podpora work-life balance. Nejvíce žádanými benefity jsou:

13. nebo 14. plat, bonusy, prémie (37,7 %)

Příspěvky na dovolenou (27,6 %)

Dorovnání platu v nemoci (25,9 %)

Příspěvek na dopravu (21,7 %)

Sick days – volno v případě krátké nemoci (21,4 %)

Dárkové poukazy mohou být skvělým doplňkem k těmto benefitům, protože nejen že odpovídají na poptávku po finančních výhodách, ale také přispívají k rovnováze mezi pracovním a osobním životem, což je pro české zaměstnance stále důležitější.

Přečtěte si více o tom, jak může HR motivovat své zaměstnance.

Jak dárkové poukazy zapadají do firemních benefitů?

Pokud chce firma zlepšit spokojenost a motivaci svých zaměstnanců, dárkové poukazy jsou jednoduchý a efektivní nástroj, jak toho dosáhnout.

Závěr

Dárky v podobě dárkových poukazů jsou perfektní volbou nejen na Vánoce, ale mohou být součástí celoročního motivování zaměstnanců. Flexibilita, jednoduchost a osobní přístup dělají z dárkových poukazů ideální řešení. Pokud hledáte způsob, jak efektivně ocenit své zaměstnance a zároveň jim dát možnost výběru, dárkové poukazy od Pluxee jsou tou správnou volbou.

Zjistěte více ještě dnes.

Dárek od Pluxee: Jednoduchý způsob, jak odměnit své zaměstnance

