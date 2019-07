Daniela Kovářová: Kvalitní studium MBA pomáhá jednotlivcům i firmám

S JUDr. Danielou Kovářovou, advokátkou, členkou správní rady Ústavu práva a právní vědy jsme hovořili o profesním vzdělávání, mediaci, partnerských vztazích i politice.

Většina lidí si vás asi spojí s funkcí ministryně spravedlnosti v letech 2009-2010. Vy se ale dlouhá léta věnujete především advokátní praxi a lektorské činnosti. Co vás jako zkušenou advokátku přivedlo k tomu, udělat si kratší výlet do nejvyšších pater politiky?

Máte pravdu, že to byl výlet, na který dodnes vzpomínám s určitými rozpaky. Ve své knížce jsem ho pojmenovala jako flirt. Politika je nestálé řemeslo, které často přináší poněkud jiné výsledky, než jaké byste chtěl a očekával. Ministr musí být především špičkový vyjednávač a mediátor, aby kočíroval často úplně protichůdné zájmy a postoje. To je určitý společný jmenovatel, který mě s politikou provází i dále v mojí současné profesní dráze. Po kratším ministerském angažmá jsem se vrátila k advokacii, mediaci a vzdělávacím aktivitám. Jsem ráda, že mohu být užitečná a bez zbytečného patosu pomáhat tam, kde se pomáhat dá. Zkušenosti z ministerské funkce jsou ale k nezaplacení a v mojí současné práci se mi velmi hodí. Pokud by mi ale někdo položil otázku, zda bych se do politiky nechtěla vrátit, odpověděla bych: ne. Co se politiky týče, zůstanu již pouze jejím pozorovatelem a příležitostným glosátorem.

Věnujete se poměrně náročné oblasti rodinného práva. Co vás k ní přivedlo?

Zkušenosti a profesní praxe mě utvrdily v názoru, že rodina je to nejdůležitější. Mám silnou vnitřní motivaci se tématu věnovat jako právník i jako člověk. Profesní potřeba se propojuje s osobním zájmem, což je pro kariéru a výsledky práce důležité. Zároveň se snažím ve své činnosti bořit určité mýty a pokrytectví. Vztahy v rodině se totiž neřídí jen právem, ale především zájmy, očekáváními, přáními i obavami a ty jsou u každého různé. Nejrůznější rádoby módní ismy nabourávají to osvědčené a funkční, s tím se ve své práci bohužel setkávám stále víc. Při řešení vztahů a konfliktů v rodině si přitom nevystačíte s právem. Naopak, právo je v podstatě to poslední, co by mělo nastoupit, pokud něco zásadně nefunguje. V tento moment vstupuje do hry důležitost práva jako nástroje na fungování budoucích vztahů a já se snažím pomáhat, aby ty vztahy byly pro partnery a jejich děti co nejlepší. Aby partneři uměli minimalizovat ztráty a nezpůsobovali zbytečné šrámy sobě ani svým potomkům.

Prestižní studium MBA, Ústav práva a právní vědy

Hodně publikujete a spolupracujete s několika významnými vzdělávacími institucemi. Patří mezi ně i Ústav práva a právní vědy, který poskytuje profesní vzdělávání manažerům, právníkům a dalším specialistům z různých oborů. Jak a proč jste navázala spolupráci s tímto institutem?

V roce 2016 mě oslovilo vedení této vážené instituce, že by velmi uvítalo spolupráci s kvalitním odborníkem v oblastech mediace a rodinného práva. Stala jsem se garantem programu LL.M. Rozhodce a mediátor. Cílem tohoto programu je vzdělávat mediátory a zároveň vytvářet i určitou osvětu o přínosech a potřebnosti mediační činnosti.

V současné době ale v Ústavu práva a právní vědy nepůsobíte pouze jen jako lektor odborný garant.

V roce 2017 jsem se stala členkou správní rady tohoto institutu. Jsem ráda, že nyní mohu spoluurčovat směr jednoho z nejprestižnějších vzdělávacích zařízení, které za 15 let působení pomohlo k úspěchu více než 1500 absolventů. V situaci, kdy i v oblasti vzdělávání působí neseriózní hráči, je důležité klást důraz na kvalitu a tu garantovat studentům. Právě vysoké nároky na odbornost a zkušenosti lektorů mě přivedly k rozhodnutí přijmout pozici ve vedení Ústavu práva a právní vědy.

Naznačila jste rozkolísanou kvalitu nabídky profesního vzdělávání v ČR. O co by se měl tedy každý zájemce o studium zajímat, než si vybere školu pro studium MBA a dalších programů?

Profesní studium klade určité nároky a nelze jej absolvovat za pár týdnů. Vědí to i zaměstnavatelé, proto tituly rychlostudentů od neznámých institucí nemají valnou pověst. Tradice a délka působení školy hraje určitě významnou roli. Velmi důležité jsou reference absolventů a samozřejmě jména a praxe lektorů. V případě profesního vzdělávání je důležitá praxe akademická, publikační, ale i manažerská. Bez odborníků, kteří mají za sebou odpovídající zkušenosti, si nelze kvalitní vzdělávání představit.

Jaké vůbec existují typy profesních programů?

Nejznámějším a nejrozšířenějším typem je určitě studium MBA. Na Ústavu práva a právní vědy si zájemci mohou vybrat z 15 specializací. To znamená, že mohou studovat v oborech, které jsou jim profesně nejbližší, ne se věnovat pouze oblasti obecného managementu. Zajímavou variantu zaměřenou na oblast práva představuje studium LL.M. Je ideální volbou i pro neprávníky, kteří nicméně s právem přicházejí do každodenního profesního kontaktu. Studium BBA pak představuje manažerský či právní základ pro specialisty s kratší praxí. Programy DBA a LL.D. jsou naopak vrcholem profesního vzdělávání pro zkušenější manažery.

V čem jsou profesní programy podle vás prospěšné?

Studium vám dodá nové znalosti, kontakty, zpětnou vazbu, ale i sebedůvěru. Na většině manažerských pozic je MBA nebo LL.M. přijímáno velmi pozitivně. Není pravda, že by váha profesních titulů v očích zaměstnavatelů nějak poklesla. Firmy však více zkoumají, odkud titul máte, jak dlouho studium trvalo a co bylo jeho náplní. Kvalitní studium MBA ve výsledku pomáhá jednotlivcům, kteří titul obdrží, i firmám, kam se poznatky ze studia mohou okamžitě přenášet a využívat.

Jak dlouho trvá studium manažerských programů?

Studium programů trvá přibližně 12 až 14 měsíců. To platí pro klasickou kombinovanou formu i online studium. Jde o tříblokové studium, které se skládá celkově z 11 předmětů. Je vždy zakončeno obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Online studium není kratší a je plnohodnotné jako klasická forma.

Jak probíhá komunikace a zpětná vazba s lektory?

Interakce studentů probíhá ve dvojí rovině. Jednak je to komunikace v rámci jednotlivých tematických setkání a dále individuální komunikace na témata, jež může student považovat za privátní, například z důvodů ochrany obchodního tajemství svého zaměstnavatele nebo ochrany nápadu, který by rád po studiu uplatnil například v podnikání.

Na co se ve výuce zaměřujete vy osobně?

Osobně se zaměřuji především na oblasti rodinného práva, řešení konfliktů v partnerských vztazích a věnuji se výchově nových rozhodců a mediátorů. Kromě výuky v rámci studijních programů se věnuji i lektorování samostatných seminářů.

Jaké chystáte v nejbližší době semináře?

V polovině srpna pořádá Ústav práva a právní vědy veřejný seminář na téma Jak řešit konflikty v rodině či partnerství? Místa se postupně zaplňují a já se na posluchače i jejich dotazy velmi těším. Seminář se koná 15.8.

Pokud má uchazeč zájem získat více informací o studiu na Ústavu práva a právní vědy, co mu doporučíte?

Na webových stránkách Ústavu práva a právní vědy uživatelé najdou velmi podrobné informace o jednotlivých studijních programech a jejich náplni. Na stránkách je i přihláška ke studiu, případně lze využít oblíbený Den otevřených dveří, na kterém se zájemcům o studium věnují zástupci vedení školy.

