Daniel Perner: Lidé chtějí jíst zdravěji. Já jim to umožňuji

Kynuté buchty Porcí: 16 Náročnost: 2/5 Doba přípravy: 2,5 hodiny Tipy a triky: Před pečením potřete buchty vajíčkem rozkvedlaným s trochou rumu. Buchty tak budou krásně lesklé a voňavé. Ingredience: Na těsto: 600 g špaldové hladké mouky Pernerka,

80 g másla,

80 g cukru,

citrónová kůra,

250 ml vlažného mléka,

3 vejce,

sáček sušeného droždí,

vanilkový cukr na pocukrování. Náplň: 50 g másla,



100 g cukru,



500 g tvarohu,



1 vejce,



1 lžíce mléka,



50 g rozinek,



· citrónová kůra,



· vanilka.

Postup: Nejprve si připravíme kvásek tak, že do velké mísy nalijeme mléko, přidáme sušené droždí, cukr, polovinu množství mouky (300 g) a vše umícháme v hladké tekuté těstíčko. Mísu přikryjeme utěrkou a necháme v těstě vzejít kvasnice. Mezitím si do druhé mísy prosejeme zbylou mouku, zamícháme do ní sůl, citrónovou kůru, přidáme vejce a nakrájené máslo a vše promícháme. Obě směsi spojíme. Nejlépe to uděláte tak, když tekutý kvásek nalijete do sypké směsi. Těsto vařečkou promícháte a zbytek přenecháte robotu. Za pomoci háku necháme těsto hníst na střední rychlost cca 10 minut, dokud se všechny suroviny pěkně nespojí a nevznikne hladké těsto. Těsto lze vypracovat i na pomoučeném vále rukou. Vypracované těsto přikryjeme utěrkou a necháme jej v míse kynout 1 hodinu. Než těsto vykyne, připravíme si tvarohovou náplň. Máslo utřeme s cukrem a poté do něj zamícháme žloutek, citrónovou kůru, trochu dřeně z vanilky, tvrdý tvaroh, lžíci mléka a z bílku ušlehaný sníh. Naposled přidáme hrozinky. Vykynuté těsto vyválíme, nakrájíme ho na čtverečky, každý čtvereček naplníme tvarohovou náplní a zabalíme jej do tvaru buchtičky. Buchtičky naskládáme do pekáče vymazaného máslem a vysypaného moukou. Každou z buchtiček pomažeme po stranách máslem, aby šly od sebe lépe oddělit. Buchty necháme 20 minut kynout. Na závěr buchty potřeme vajíčkem rozkvedlaným s rumem a dáme je péci do trouby vyhřáté na 160 °C na 30 minut. Upečené buchty pocukrujeme jemným vanilkovým cukrem.