Další měkkouš? Proč oblečení pod stromečkem neboduje a jak to změnit

Tak předně, dárek nemusí obdarovanému vyrazit dech. Když nebudete chtít všechny emoce z dárku „vytřískat“ v prvních 5 vteřinách, ale jste ochotni si na ně počkat, raději sáhněte po kvalitním oblečení, které vydrží a svému majiteli zpříjemní život. Nemusí být tak nápadné, důležitý je materiál a vlastnosti oblečení. Své kvality prokáže v čase.

Dárky pod tlakem

Druhá rada zní: Nenechte se vystresovat. Skoro to vypadá, jako by se prodejci každoročně předháněli, kdo dřív vyhlásí „nejvyšší čas na nákup dárků“. Cíl je zřejmý - přimět lidi k ukvapenému nakupování nesmyslů. Dejte přednost nákupu online, budete vybírat s chladnější hlavou. A co když netrefíte barvu nebo velikost? Dobří obchodníci vám oblečení bez problému vymění ještě v lednu. A v e-shopech, kde lze platit pomocí služby Twisto, si na leden odložíte i samotné placení.

Dokdy tedy má smysl nakupovat on-line? Když objednáváte na internetu oblečení skladem z Česka, do poloviny prosince je to většinou úplně v pohodě. K tomu se váže naše třetí rada: Nenechte oblečení cestovat přes půl zeměkoule. Jednak nemáte jistotu, že dorazí včas, jednak to k naší planetě není úplně zodpovědné.

Bez pozlátka

Jsou tu i rozumní lokální výrobci, kteří myslí na to, aby každý vyrobený kus oblečení svému majitel dlouho a dobře sloužil. Mezi ně patří i chrudimská firma CityZen, která vrací slávu českému textilu. Ačkoli se jedná o čistě bavlněný materiál, není na něm vidět pot a doslova odpuzuje špínu.

Tělesný pot materiál z vnitřní strany vsákne a rychle odpařuje. Z vnější strany ale není nic vidět. A jak je to se špínou? I ty nejagresivnější zdroje fleků, jako je třeba červené víno, po látce stečou. Když přece jen zanechají nějakou stopu, lze ji snadno setřást, případně opatrně opláchnout čistou vodou a setřít suchým ubrouskem.

Podívejte se na video: Triko CityZen vs. červené víno





Pod heslem „trik je v triku“ představil CityZen nejdříve trička a postupně celou kolekci oblečení s překvapivými vlastnostmi. Oblibu si rychle získaly polokošile a spodní prádlo - pánské boxerky a dámské kalhotky.

Spodní prádlo má navíc antibakteriální úpravu a odolá lehkému prosáknutí vlhkosti. Kvalitu oblečení CityZen, které šijou české a slovenské švadleny ze 100 % prémiové bavlny, potvrzuje více než 120 000 spokojených zákazníků, kteří se vracejí pro další nákupy.

Lokální je celá výroba, dováží se pouze bavlna, která v Česku neroste. Výroba unikátního oblečení je šetrná k přírodním zdrojům, oproti běžným postupům šetří až 60 % vody. Přečtěte si více o výrobě oblečení CityZen.

TOP 3 nejoblíbenější kousky od CityZen

1. Pánské tričko modré

2. Dámské malinové tričko

3. Šedá pánská polokošile

Další tipy na dárky

Unikátní vlastnosti - unikátní dárek

To všechno dělá z chytrého oblečení CityZen skvělý vánoční dárek - klidně i na poslední chvíli. CityZen zaručuje doručení do Vánoc u objednávek zboží skladem do 19. 12. Nestíháte? Pak je tu dárkový poukaz CityZen v elektronické podobě.

Před Vánoci je na všechny objednávky mimořádně doprava zdarma. S platbou Twisto můžete dárek zaplatit až 30 dnů od objednání. Takže kdyby neseděla velikost nebo se nelíbila barva, můžete ho do měsíce před zaplacením vyměnit, případně vrátit bez výměny. Když objednáte teď před Vánoci, po svátcích to ještě stihnete.