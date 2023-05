DAKO-CZ dodá brzdový systém pro modernizované tramvaje v Göteborgu

O DAKO-CZ, a.s. Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických, elektromagnetických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s 207letou tradicí. Firma s ročními tržbami okolo 92 milionů Euro, na kterých se ze 74 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Vlastníkem společnosti je skupina Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada. DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní vagóny a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Kromě společností Stadler Rail Group, Tatravagónka Poprad, Siemens Mobility patří mezi významné odběratele produktů společnosti DAKO-CZ například též Škoda Group a.s. či České dráhy. Kolejová vozidla s brzdovými systémy či komponenty DAKO jsou provozována nejen v Evropě, ale také například v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii, Alžírsku a Saudské Arábii, kde spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy. Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm. DAKO-CZ se kromě vývoje a výroby brzdových systémů a komponentů věnuje i jejich následnému servisu. V roce 2020 otevřelo DAKO-CZ ve svých prostorách nové servisní středisko. Vzhledem k zakázkové naplněnosti rozšířila společnost v roce 2020 výrobní halu a kompletně inovovala logistiku, čímž došlo k významnému navýšení výrobní kapacity. V roce 2020 zahájilo DAKO-CZ dodávky pro nového zákazníka, španělskou společnost TALGO, konkrétně pro její soupravy určené pro Egypt. Další zakázky mířily například do Polska, Slovinska, Rakouska či Indie. V roce 2020 se DAKO-CZ umístilo na druhém místě soutěže Firma roku Pardubického kraje, v roce 2021 již společnost soutěž vyhrála. V roce 2022 společnost získala prestižní ocenění Czech Superbrands, stala se součástí UNIFE a překročila dvoumiliardový obrat. V roce 2023 firma ocenění Czech Superbrands obhájila.