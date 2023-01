Dá se snadno orientovat v novém prostředí? Ano, jde to!

Kdyby tady byly aspoň nějaké infomační tabule, směrovky nebo cedulky se jmény. Pro člověka je to úplný labyrint…

Potřebujete orientační a informační systém? Využijte firmu LABYRINTH-CZ!

Každý návštěvník si při vstupu do objektu či areálu oddychne, když uvidí precizně vypracované informace, podle kterých se snadno zorientuje. Firma LABYRINTH-CZ vám perfektně zpracuje kompletní dodávku vnitřních i venkovních orientačních systémů budov, směrovek i orientačních tabulí včetně výroby a montáže. Cedule se hodí do administrativních a firemních budov, reprezentativních prostor, úřadů, nemocnic, škol i do atypických či historických interiérů.

Nechte si poradit od odborníků

Pokud nemáte se značením budov předchozí zkušenosti, anebo si marně lámete hlavu s tím, jak váš stávající systém učinit uživatelsky přívětivějším, nechte si poradit. Česká firma LABYRINTH-CZ působí na trhu již 26 let. Specializuje se výhradně na orientační systémy a působí po celé ČR i v zahraničí. Návrhy, výroba, dodávka i montáž orientačních a informačních systémů jsou pro ni snadné. Zkuste třeba dodávku na klíč a máte po starostech! Využít však můžete i dílčí služby nebo výrobu polotovarů, což ocení hlavně reklamní agentury.

Neztrácejte čas čekáním

Pokud chcete produkty vidět na vlastní oči, v Hradci Králové je vzorkovna, kde si produkty můžete prohlédnout. Díky skladovým zásobám mohou pracovníci firmy začít na vaší objednávce pracovat prakticky okamžitě, přičemž většina zakázek je dodána před termínem. O kvalitě vyráběných produktů vás přesvědčí pečlivě zvolený materiál (převážně hliník), preciznost zpracování, různé certifikáty i reference spokojených klientů. Firma LABYRINTH-CZ navíc vlastní i certifikát zpracovatele orientačních a informačních systémů.

Venkovní a vnitřní systémy značení

Do exteriéru si můžete objednat informační cedule do země, na plot, sloup i na budovu. V areálech jsou oblíbené různé plány a mapy, parkovací cedule nebo informační tabule seznam firem v budově. Zcela odlišné provedení mají smaltované cedule a plastické 3D nápisy.

Do vnitřních prostor se hodí hlavní nebo centrální tabule, na jednotlivá patra a delší chodby patrové i směrové cedule nebo závěsné systémy pod strop. Ovšem nejprodávanější jsou dveřní cedulky se snadnou výměnou údajů a s možností vlastního tisku na běžné tiskárně. Ve stejném duchu vyrábíme různé piktogramy, číslování dveří a klíčů, jmenovky na stůl a na šaty. Vhodným doplňkem k jsou různé rámečky, vyklapávací lišty, nástěnky, stojany, vitríny a úřední desky apod. Naše orientační systémy jsou vhodné pro firmy, úřady, armádu, nemocnice, školy i pro různé dotační programy EU.

Objevte speciální výrobky

Společnost LABYRINTH-CZ vám pomůže i s drobnostmi. Potřebujete přívěšky, medaile, psí známky, svatební figurky, vtipné cedule, rámečky či dárkové předměty? Nechte si vytvořit výrobky na přání zákazníka! Firma se specializuje na zakázkovou výrobu i atypická řešení přímo na míru. Značení může být provedeno na sklo, kov, dřevo, plasty, sendvičové a jiné konstrukce. Ovšem nejpoužívanějším materiálem je hliník – je moderní, lehký, recyklovatelný. A hlavně: má prakticky neomezenou životnost nejen v interiéru, ale i v exteriéru.

Chybí vám něco v našem seznamu výrobků? Potřebujete poradit nebo navrhnout to nejlepší řešení? Neváhejte se na společnost obrátit. Zkušení odborníci z firmy LABYRINTH-CZ vám jistě rádi vyjdou vstříc!

www.labyrinth-cz.cz