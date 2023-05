CZUB přivezla do Brna sortiment ručních palných zbraní i velké ambice

„V roce 2025 bychom rádi vykázali tržby ve výši jedné miliardy eur. Česká zbrojovka pomůže tento ambiciózní cíl naplnit,“ zdůrazňuje generální ředitel a předseda představenstva České zbrojovky Jan Zajíc.

Letošní, už 17. ročník veletrhu IDET, čili mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky, se koná opět v jarním termínu. S čím na něj přijela CZUB a na co bychom mohli pozvat návštěvníky?

Přivezli jsme kompletní sortiment ručních palných zbraní určených především pro služební účely. Návštěvníci si mohou podrobně prohlédnout a vzít do rukou například ucelenou nabídku pistolí CZ P-10 sahající od supercompactu po provedení full-size, včetně provedení pro snadnou montáž tlumiče hluku výstřelu či optického kolimátoru. Nebude chybět populární samopal CZ Scorpion EVO 3 A1, puška CZ BREN 2 v rozličných variantách včetně nejvýkonnější CZ BREN 2 BR v ráži 7,62 x 51 NATO. Vedle zbraní CZ (z České zbrojovky) předvedeme na společném stánku i produkty sesterských společností Colt, Colt Canada, Spuhr a 4M Tactical.

Je k vidění legendární puška M16?

Dovezli jsme už čtvrtou generaci pušky Colt M16A4, karabinu M5 Commando a SCW, pušku Colt M4 Heavy BBL Carbine a další.

Jaké novinky představí CZUB?

Vystavovat budeme například UTM (Ultimate Training Munition) konverzní kity pro pistole CZ P-10 a pušku CZ BREN 2. Konverzní kity UTM jsou ideálním prostředkem pro výcvik: vynikají spolehlivostí, přesností a bezpečností při používání. Patří mezi nejmodernější výcvikové prostředky určené především pro profesionální ozbrojené složky.

Zkraje března jste se zúčastnili mezinárodně uznávaného veletrhu IWA Outdoor Classics v Norimberku, zaměřeného na lov a sportovní střelbu, outdoorové vybavení a příbuzný sortiment. I tam jste vezli novinky. O které šlo?

Hlavní novinkou byl nový sportovní speciál CZ TS 2 ORANGE, primárně určený pro IPSC divizi STANDARD. V segmentu dlouhých zbraní byla novinkou malorážka CZ 457 VARMINT SYNTHETIC a semiautomatické modely CZ SCORPION EVO 3 S1 jsme představili ve sportovní ráži 22 LR.

Jak se daří novým sportovním pistolím CZ TS 2 ORANGE?

Pistole má za sebou skvělou premiéru na mistrovství světa 2022 IPSC Handgun World Shoot, kde s tímto modelem Kahlil Adrian Viray, filipínský člen CZ Shooting Teamu, vystřílel hned tři zlaté medaile v divizi STANDARD – v kategoriích Overall i Junior a jako člen mužského družstva Filipín.

Proč si myslíte, že je důležité, aby se lidé na veletrzích potkávali osobně? Není to tak dávno, co to možné nebylo, a svět také nějak fungoval… Jak to vidíte vy?

Komunikace na dálku se za poslední dobu posunula vpřed a dnes je běžnou součástí života v obchodním světě. Přesto hraje osobní setkávání stále nezastupitelnou roli. Na veletrzích můžeme narazit na lidi, se kterými bychom se jinak nikdy nesetkali. Tato náhodná setkání mohou vést ke vzniku nových obchodních příležitostí, spoluprací a inovativních myšlenek. Osobní setkání vytváří silnější vztahy mezi lidmi. Osobní přítomnost na veletrzích nám umožňuje prezentovat produkty ve skutečném prostředí. Zákazníci mají možnost si je prohlédnout, osahat, vyzkoušet a přesvědčit se o jejich kvalitě přímo na místě.

Jak jste pandemii zvládli, jaká opatření jste museli přijmout – a jak se tyto kroky promítly do chodu CZUB?

Pandemie je už dávno za námi, zvládli jsme ji velmi dobře. Firmu jsme zastavili na jeden jediný den, abychom zavedli příslušná opatření pro ochranu zdraví zaměstnanců a zajištění kontinuity výroby a dalších procesů. Výsledkem všech opatření bylo, že se nám podařilo splnit celoroční plán.

Jakých dosáhl Holding Colt CZ Group SE výsledků za celý rok 2022?

Colt CZ Group SE vykázal v roce 2022 rekordní výnosy v hodnotě 14,6 miliardy korun. Tato hodnota představuje meziroční nárůst o 36,5 procenta. Hlavní důvody nárůstu jsou vyšší počet prodaných zbraní, lepší produktový mix a dále konsolidace výnosů Coltu. Počet prodaných zbraní se v roce 2022 zvýšil o 10,5 procenta ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a dosáhl téměř 700 tisíc prodaných kusů.

Změna v globální bezpečnostní situaci od února 2022 ovlivnila celosvětový zájem o vojenský materiál. Jak si stojí v tomto směru vaše produkce, jste na tom podobně jako některé další firmy, které hlásí její vyprodání na několik let dopředu?

V roce 2022 jsme zaznamenali zvýšený zájem o výrobky určené ozbrojeným složkám. Počet prodaných zbraní v tomto segmentu meziročně vzrostl o 50 procent. Vzhledem k dlouhodobým značným investicím do automatizace, robotizace a digitalizace jsme docílili vyšší produktivity práce, což znamená, že dokážeme zvýšenou poptávku realizovat rychleji.

Co se týče dodávek na Ukrajinu, platí u vás rovněž, že firma nezveřejňuje k tomuto tématu žádné podrobnosti?

Detaily nezveřejňujeme, nicméně mohu říct, že na Ukrajinu dodáváme naše kompletní portfolio pro ozbrojené složky, a to v úzké koordinaci s Ministerstvem obrany ČR a jeho Agenturou pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS). Nicméně Ukrajina pro nás představuje pouze jednotky procent celkových tržeb.

Postarala se zvýšená poptávka o vojenský materiál a zbraně o vznik nových pracovních míst v CZUB? Pokud ano, jaké profese jsou nyní nejvíce žádoucí?

V současné době hledáme například konstruktéry, IT specialisty, manažery projektových týmů, zkušené obchodníky atd.

Jak si stojí vaše obchody ve smyslu domácí trh – export, jak tato balanc vypadá?

Pokud sečtu tržby za zbraně, příslušenství, služby a speciální zakázky, generuje nám v současné době domácí trh zhruba jednu třetinu tržeb. Pokud nás zajímají jen zbraně, zhruba desetina z celkového počtu vyrobených zbraní zůstává na domácím trhu, zbytek jde na export do více než 90 zemí světa.

Loni na podzim jste oznámil, že musíte podniknout nezbytné kroky pro zachování konkurenceschopnosti na světových trzích. Jaký je stav tohoto procesu?

Českou republiku zasáhla vysoká inflace, vysoká cena energií, surovin, služeb. Tyto jevy však nezasáhly zbytek světa. Abychom uspěli na trzích zhruba stovky zemí celého světa, kam naše výrobky dodáváme, musíme neustále pracovat na opatřeních eliminujících výše popsaný stav. Navíc nastalo celkové zpomalení amerického komerčního trhu, který je naším největším odbytištěm. A díky dlouhodobým investicím do výroby, digitalizace a automatizace zvyšujeme produktivitu, na výrobu stejného počtu zbraní nám dnes stačí méně zaměstnanců. Nesmíme polevit, neustále musíme pracovat na efektivitě našich procesů a konkurenceschopnosti na světových trzích.

Do roku 2019 jste byl v CZUB finančním ředitelem, generálním ředitelem jste se stal v poměrně ošemetné době na podzim 2020, krátce před příchodem covidové pandemie. Jak se ohlížíte za těmi necelými třemi lety ve vrcholové funkci, co se vám povedlo a kde ještě případně vidíte rezervy?

Těžko můžu hodnotit sám sebe. Nechme hovořit spíše čísla. Podařil se nám růst tržeb, zisku i počtu prodaných zbraní. Daří se nám integrační proces se sesterskou společností Colt. Daří se nám realizovat růstovou strategii, zvyšovat produktivitu práce, přicházet na trh s novými výrobky. Podařilo se mi obklopit se správnými lidmi, kterým jde o společný cíl, mají tah na branku a jsou týmoví hráči. Jako dynamická a ambiciózní firma také vidíme rezervy a pracujeme na jejich eliminaci např. v produktivitě práce. Musíme pokračovat v automatizaci výrobních procesů. A také musíme neustále inovovat a přicházet na trh s novými a kvalitními produkty, které si budou naši zákazníci žádat.

Otázka na závěr: kde byste chtěl mít CZUB v nejbližších letech a jak by měla firma ideálně vypadat?

Skupina Colt CZ Group, jíž jsme členem, si stanovila za cíl být světovou jedničkou v oboru ručních palných zbraní a dosáhnout v roce 2025 tržeb jedné miliardy eur. Česká zbrojovka pomůže tento ambiciózní cíl naplnit.