CZG: Klíčová je spolupráce s českou armádou

Ve Spojených státech, kde se odehrávají prezidentské volby, lidé více nakupují zbraně pro osobní ochranu, konstatuje prezident a předseda představenstva holdingu Česká Zbrojovka Group Lubomír Kovařík.

Pokud si zadáme název vaší skupiny v Infobance ČTK, „vyskočí” na nás informace ze začátku října, že Česká zbrojovka Group (CZG) získala ve veřejné nabídce akcií na pražské burze 812 milionů korun, přičemž opce může přinést dalších 81,2 milionu Kč. O jak důležitý krok šlo z pohledu celé historie firmy, která se začala psát v roce 1936?

Vstup na kapitálový trh jednoznačně považuji za významný milník v historii firmy. Naším dlouhodobým cílem bylo stát se standardní obchodovanou společností a tento cíl jsme dotáhli do úspěšného konce. Paralela mezi minulostí a dneškem je na místě. Česká zbrojovka byla vždy klíčovým partnerem českých nebo dříve československých ozbrojených složek. Za první republiky i dnes. Vstupem na burzu jsme také splnili náš cíl působit maximálně transparentně.

Údajně jste plánovali větší emisi, původní nabídku jste snížili až o tři čtvrtiny z důvodu pevné víry v další nárůst hodnoty CZG, a tím i dalších emitovaných cenných papírů. Máte stanovený nějaký práh pro onen kýžený „růst hodnoty” CZG?

Zájem o naše akcie byl živý, mezi investory jsme měli objednávky jak od lokálních evropských, tak i amerických institucionálních investorů, ale s řadou investorů jsme se neproťali v pohledu na ocenění našich akcií. Nicméně díky strategickým plánům máme velkou důvěru v dynamický růst hodnoty naší společnosti do budoucna. Naším úmyslem je sehrát zásadní roli v očekávané konsolidaci segmentu ručních palných zbraní a stát se klíčovým partnerem pro ozbrojené složky a uznávanou prémiovou značkou v Evropě i USA. V porovnání se srovnatelnými světovými kotovanými konkurenty, jako jsou americký Sturm, Ruger & Co., Smith & Wesson nebo německý Heckler & Koch, jsme ve všech klíčových ukazatelích finanční výkonnosti za rok 2019 jednoznačně nejlepší.

Získané peníze chce firma využít na financování rozvojových plánů v USA, kde má projekt nového výrobního závodu ve městě Little Rock v Arkansasu. V jaké fázi se nachází tento zámořský projekt nyní?

Náš projekt výstavby výrobního závodu v Arkansasu vyžaduje intenzivní zapojení na mnoha stranách. Události, jako jsou druhá vlna pandemie covid-19, představují rizika pro realizaci projektu náročného na zdroje i logistiku. Značně limitujícím faktorem pro úspěch projektu jsou přetrvávající omezení cestování, kvůli nimž se naši odborníci již několik měsíců nemohou fakticky projektu na místě věnovat. Zahájení výstavby továrny jsme proto prozatím o několik měsíců odložili. Náš investiční záměr však pokračuje, o vývoji projektu průběžně informujeme naše partnery v čele s guvernérem státu Arkansas. Prozatím stále počítáme se zahájením výroby do konce roku 2021.

V našem speciálu sledujeme porevoluční období od roku 1990 po současnost. Popišme si v krátkosti cestu, jakou urazil za ta tři desetiletí zprivatizovaný státní podnik Česká zbrojovka.

V novodobé historii společnosti připomeňme rok 1997, kdy byla ve Spojených státech za účelem prodeje a servisu střelných zbraní vyrobených v Uherském Brodu založena dceřiná firma CZ-USA. V roce 2004 byla Českou zbrojovkou odkoupena divize střelných zbraní Zbrojovky Brno a o rok později prostřednictvím CZ-USA společnost Dan Wesson. Holding CZG - Česká zbrojovka Group SE (CZG) vznikl v roce 2013. V současné době skupina CZG zaměstnává přibližně 1600 lidí v České republice, USA a Německu. Součástí skupiny je i firma 4M Systems, což je výrobce příslušenství k našim zbraním a také balistiky a funkčního oblečení.

Letos skupina CZG koupila menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby. Česká zbrojovka je po boku Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky partnerem ve výzkumně-vývojovém pracovišti CARDAM, které se zaměřuje na využití aditivní výroby kovů. Vlastníme také podíl ve společnosti VIBROM, což je česká firma specializující se na technologie vstřikování kovových a keramických prášků. Struktura naší skupiny zahrnuje také prodejně-servisní společnost CZ Export a výcvikovou střeleckou akademii EG-CZ Academy.

Které roky byly složité a které vám naopak přály?

Neřekl bych, že jsme si jako společnost prošli nějakým vyloženě nepříjemným obdobím. Zásadní bylo, že tehdejší akcionáři souhlasili po mém příchodu se změnou strategie, zaměřenou zejména na ozbrojené složky a spojenou s masivními investicemi, a díky tomu společnost kontinuálně rostla. Přibývaly nové akvizice, díky investicím do výzkumu, vývoje a technologií vznikly nové a vysoce kvalitní produkty. S tím stoupaly zakázky a rostly hospodářské výsledky. Klíčová je pro nás spolupráce s českými ozbrojenými složkami a především s naší armádou. Ta je pro nás velmi důležitou referencí.

V letech 2010 až 2016 pořídila armáda téměř 40 tisíc ručních palných zbraní od České zbrojovky. Koncem letošního března jsme podepsali s Ministerstvem obrany smlouvu o dodávce ručních palných zbraní a munice v hodnotě až 2,35 miliardy korun. Rámcová dohoda umožní pořídit do roku 2025 pro vojáky až 39 tisíc zbraní. Při maximálním plnění smlouvy získá armáda v následujících letech více než 16 tisíc útočných pušek BREN 2, přes 21 tisíc pistolí CZ P-10, přes 1600 podvěsných granátometů CZ 805 G1, téměř 100 kusů PDW CZ SCORPION a cvičnou munici.

Nakolik logickým či nutným krokem bylo založení holdingu CZG?

Vzhledem k počtu našich dceřiných společností bylo holdingové uspořádání logickým krokem. Pod holdingem mají jednotlivé společnosti větší stabilitu, ekonomickou sílu a významnější postavení na trhu. Mohou se také lépe specializovat na určitý segment a diverzifikovat výrobu.

Podívejme se na modelové řady z dílny vašich firem, které produkty byste označil za přelomové či ikonické?

Je jich celá řada. V poslední době jsou velice úspěšné útočné pušky BREN 2, rodina pistolí CZ P-10 či automaty PDW CZ SCORPION. V minulosti to byla ikonická útočná puška vzor 58 či samonabíjecí pistole CZ 75. Z nevojenských zbraní jmenujme sportovní pistole Shadow 2, ale i lovecké pušky, jako jsou velmi populární malorážky CZ 455 a 457, nebo kulovnice CZ 550.

CZG je nyní přítomna na více než 90 trzích světa, podle čeho si je vybíráte?

O tom rozhoduje poptávka a samozřejmě pravidla pro export do jednotlivých zemí, která musíme respektovat. Pravidelně dodáváme zbraně například elitní francouzské protiteroristické jednotce GIGN, další kontrakty s ozbrojenými složkami máme v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Brazílii, na Slovensku a v dalších zemích. Naše produkty jsou oblíbené také ve Spojených státech. Export do USA tvořil v loňském roce téměř 50 procent tržeb CZG.

Nakolik jsou hlavní světové trhy odlišné?

Každý je specifický. Někde převažuje zájem o zbraně pro osobní ochranu – to je příklad USA, kde je ovšem zároveň velmi populární lov. Jinde jsou žádané především zbraně pro sportovní střelbu. Všeobecně chtějí zákazníci vysokou kvalitu za přijatelnou cenu, a to je to, co CZ dokáže

Odvíjí se od toho i odlišný přístup k zákazníkům, nebo vedete strategii stejného a rovného přístupu obecně?

Vždy se snažíme nabídnout to, co zákazník vyžaduje. To platí zejména u speciálních jednotek, jako je zmíněná GIGN, pro kterou jsme vyrobili zbraň prakticky na míru. Customizace podle přání zákazníka může zahrnovat také rytiny nebo různé druhy použitých materiálů. Pro civilní zákazníky z řad držitelů zbrojního průkazu nabízíme přizpůsobení také formou online zbraňového konfigurátoru. Funguje v Česku, na Slovensku a v Polsku a chystáme jeho spuštění v dalších zemích.

Nakolik se do vaší činnosti promítly dopady světové pandemie covid-19?

Během jarní koronavirové vlny jsme v továrně v Uherském Brodě měli zavřeno jediný den, hned po vyhlášení nouzového stavu, abychom zavedli příslušná opatření pro ochranu zdraví zaměstnanců. V krizovém období se mírně snížila produkce, zejména z důvodu zkrácení směn pro zajištění dezinfekce, aby se zaměstnanci při střídání nepotkávali v šatnách, a také proto, že část zaměstnanců zůstala doma a pečovala o děti. Výroba se vrátila na původní úroveň po dvou měsících. Po dočasném uzavření výrobního provozu Skupiny v Norwichi ve státě New York, USA, byla výroba produktů značky Dan Wesson v červnu 2020 obnovena. Pandemie komplikovala a nadále komplikuje především dopravu zboží do některých teritorií a také ztěžuje subdodávky některých dílů od zahraničních dodavatelů, zde však těžíme z vysokého podílu vlastní výroby na našem produktu. O objednávky jsme nepřišli, spíše se odsouvaly v čase.

Během druhé vlny jsme v rámci společnosti CZG přijali široké spektrum opatření pro ochranu zdraví našich zaměstnanců, které se nám osvědčily již na jaře. Jen namátkou – povinné nošení roušek uvnitř budov, využívání home office u pracovníků, kteří nemusí být fyzicky přítomni ve firmě, pracovní porady prostřednictvím online video prostředků, oddělení pracovišť přepážkou, pokud od sebe zaměstnanci nejsou minimálně dva metry, rozmístění desinfekce, organizační opatření směřující k minimalizaci kontaktu a další…

Je zbrojní průmysl vůči současné krizi a dalším výkyvům odolný více, méně, nebo stejně jako jiné segmenty?

Asi nelze porovnávat zbrojní průmysl s gastronomií nebo hoteliérstvím. Trápí nás podobné hendikepy jako celý strojírenský průmysl, tedy logistická omezení, nemožnost cestovat, uzavření některých subdodavatelských řetězců. Na druhou stranu cítíme v poslední době na jistých teritoriích zvýšenou poptávku. Například ve Spojených státech, kde probíhají prezidentské volby, lidé více nakupují zbraně pro osobní ochranu.

Na vrcholu firemní hierarchie stojíte od roku 2006, co vás za těch 14 let nejvíce překvapilo, dostalo či zaskočilo?

Asi nejvíce mě dostalo, a to v pozitivním smyslu, pracovní nasazení našich zaměstnanců, kteří odvádějí skvělou a profesionální práci napříč skupinou. Ve výrobě není výjimkou, že zde působí dvě, někdy i tři generace z jedné rodiny. Tato loajalita mě opravdu těší. Zároveň pravidelně nabíráme nové talenty i zkušené experty z různých oblastí, a to jak doma, tak v zahraničí. Především díky tomuto velmi dynamickému týmu lidí rosteme a přicházíme s novými, kvalitními produkty.

Jste vystudovaný pilot, létáte ještě? Kdy jste letěl naposledy?

Bohužel nelétám, není na to čas. Už mi propadla i licence. Nerad bych ohrozil sebe nebo své okolí. Je to jako s řízením auta: když dlouho nejezdíte, též ztratíte některé návyky a není to všechno tak zautomatizované, jak by mělo.

Lubomír Kovařík

Vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu a absolvoval program MBA na Sheffield University. V armádě začínal jako pilot a postupně dosáhl v letectvu hodnosti poručíka. Jeho vojenská kariéra skončila v polovině 90. let, kdy zahájil civilní působení jako manažer ve společnosti Aulis. Rok nato nastoupil do společnosti Škoda Praha jako výrobní ředitel, kde se po čase stal generálním ředitelem. Později pracoval pro společnosti Eltodo EG a Mavel. V letech 2006-2017 působil jako generální ředitel České zbrojovky, a.s., od roku 2018 je prezidentem a předsedou představenstva holdingu Česká zbrojovka Group.

Prezident a předseda představenstva holdingu Česká zbrojovka Group je vyškoleným pilotem. V současnosti už ale z časových důvodů nelétá, dokonce mu i propadla licence.

Lubomír Kovařík ukazuje model CZ Scorpion EVO 3 Carbine. Jde o vysoce přesnou samonabíjecí karabinu ráže 9x19, která je ideální zbraní pro ozbrojené složky, moderní střelecké sportovní disciplíny a hobby střelbu.