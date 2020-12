Czech Virus: Rolls-Royce mezi doplňky stravy pro náročné

„Běžně dostupné multivitamínové přípravky označuji jako sirupy pro děti,“ říká s úsměvem Patrik Záruba z brněnské společnosti Czech Nutrition, která vyrábí potravinové doplňky pro sportovce. „Má-li mít jakákoli látka pro člověka přínos, musí mu být dodána nejen v potřebném množství, ale i kvalitě. Pro mnoho potravinových doplňků to tak úplně neplatí.“

„Nedávno mi třeba kamarádka ukázala kolagenový doplněk stravy,“ reaguje druhý ze společníků Czech Nutrition Ondrej Dlugoš. „Chodí pravidelně běhat, chtěla proto lépe ochránit klouby, šlachy a vazy. Kolagen je pro to bezesporu správná látka: jde o bílkovinu, která je základním prvkem pojivových a podpůrných tkání. Její přípravek měl navíc v názvu slovo ‚ortho’, což je ale jen marketingový trik, který má vzbudit dojem, že jde o kloubní výživu. Podíval jsem se na složení a pak jí vysvětlil, že její vlasy a pleť sice budou díky tomuto přípravku v lepší kondici, ale klouby se o tom, že něco užívá, ani nedozví. Bohužel se s něčím podobným nesetkávám poprvé.“

Opravdu je situace tak špatná?

Ondrej Dlugoš: „Řeknu to ještě jinak. Trabant je auto. Rolls-Royce je taky auto. Když dáte lidem možnost si vybrat, které z těch dvou aut by chtěli, výsledek by byl asi jednoznačný. Tvrdím, že velká část potravinových doplňků na trhu se kvalitou blíží spíše trabantu, byť jsou prodávány za cenu blížící se Rolls-Royce. Když obě auta postavíte vedle sebe, rozdíl vidí každý. Ale u pilulek možnost tak jednoduchého srovnání chybí. Lidé jednoduše věří, že přípravky mají ty účinky, které jim výrobce slibuje. Téměř nikdo nečte příbalové letáky ani nestuduje přesné složení výrobků. A přitom právě to dělá v této oblasti rozdíl mezi trabanty a rollsy.“

Zakladatelé a majitelé Patrik Záruba a Ondrej Dlugoš nově otevřeli i vlastní posilovnu. | foto: Czech Nutrition s.r.o.

A vy pod značkou Czech Virus vyrábíte ty rollsy…

Ondrej Dlugoš: „Ano. Ale prodáváme je za podobnou cenu, za kterou jsou v lékárnách k dostání trabanty. Naše heslo je ‚nekompromisní kvalita pro nekompromisní výkon‘. Platí to od okamžiku, kdy jsme s Patrikem začali pracovat na našem prvním výrobku. Ten je mimochodem dodnes naší vlajkovou lodí a současně standardem ve své kategorii.“

O který výrobek jde?

Patrik Záruba: „Jmenuje se Beast Virus a je to takzvaná „předtréninkovka“, tedy doplněk, který si sportovci vezmou před tréninkem. Nedávno jsme začali nabízet jeho druhou generaci, ta první přinesla do českých posiloven bez nadsázek revoluci.“

Můžete to trochu rozvést?

Patrik Záruba: „Jako amatérský kulturista jsem se o potravinové doplňky přirozeně zajímal. Nebyl jsem úplně spokojený s tím, co bylo na českém trhu k dispozici, a začal jsem se proto rozhlížet i v zahraničí. První věcí, které jsem si všiml, bylo složení produktů: zatímco u nás se téměř nedalo zjistit, z jakých látek a v jakém množství jsou výrobky složeny, zahraniční přípravky byly v tomto směru mnohem transparentnější.

Začal jsem jednotlivé složky studovat a experimentovat s nimi. Zjistil jsem, že i tady platí, že u stejné látky existuje její lepší a horší varianta. Takže se zase vracíme k těm trabantům a rollsům. Pan Pohlreich vám v televizi taky řekne, že vařit musíte z kvalitních surovin. Začal jsem tedy shánět ty nejkvalitnější suroviny bez ohledu na cenu. Z nich jsem pak skládal náš první produkt – Beast Virus.“

Ondrej Dlugoš: „Chvíli to trvalo, ale nakonec jsme dospěli ke složení, které bylo naprosto fantastické z hlediska účinnosti, mělo jen jednu vadu: chuť. Ta byla opravdu strašidelná. Museli jsme tedy použít ještě jednu látku: dochucovadlo. Našimi prvními zákazníky byli kolegové a kamarádi z posilovny, přidali se první profesionální kulturisté…“.

A u jednoho produktu nezůstalo.

Ondrej Dlugoš: „Nezůstalo. A dávno už také neplatí, že by našimi zákazníky byli jen kulturisté. Vyrábíme věci pro každého, kdo vyznává zdravý životní styl. Naše produkty mají společné to, že obsahují maximum funkčních látek pro to, co člověk právě hledá. Není v nich nic navíc, žádné laciné vycpávky, zbytečná sladidla nebo syntetická barviva. Všechno je v nejvyšší kvalitě, laboratorně testované na čistotu a zakázané látky.“

Patrik Záruba: „Jsme maximálně transparentní, na každém našem výrobku je do posledního detailu uvedeno jeho složení. To samozřejmě způsobuje to, že jsou naše výrobky nepokrytě kopírovány a napodobovány. Některé z našich výrobků se tak ve své kategorii staly normou. Konkurence však na rozdíl od nás jen málokdy sáhne po těch nejkvalitnějších ingrediencích, nejčastěji z důvodu jejich pořizovací ceny. My však v otázce kvality kompromisy zásadně neděláme!“

Můžete uvést nějaký příklad?

Patrik Záruba: „Zmíním třeba náš protein Pure Elite CFM. Proteinové přípravky slouží standardně pro doplnění chybějících bílkovin z jídelníčku a jako pomoc pro stavbu nových svalových přírůstků. Když jsme Pure Elite CFM na trhu uváděli, byli jsme první česká značka, která do proteinu přidávala probiotika. Tento přídavek zaznamenal obrovskou popularitu a plno značek nás v tomto již následovalo a probiotika nyní do proteinů přidávají. My jsme rádi, že jsme mohli české značky naučit použití zdraví prospěšných látek navíc, které jsou sice dražší, ale uživatel z nich má nespočet benefitů. Přídavek trávicích enzymů navíc je dnes dá se říci snad už standard a má v proteinu svůj význam.“

Které další vaše výrobky také doporučíte?

Ondrej Dlugoš: „SuperVita PRO je jediný tekutý multivitamín mezi CZ/SK fitness značkami. Obsahuje více než 40 aktivních složek, plné spektrum vitamínů a minerálů (minerály v nejlépe vstřebatelné formě chelátů) a výtažky z ovoce a rostlin, navíc přírodní aroma a sladidlo.

Jedním z velmi populárních výrobku je vitamin D3. | foto: Czech Nutrition s.r.o.

Pokud někdo hledá produkty na pročištění těla, doporučím naše SuperGreens PRO. Většina „zelených směsí“ na trhu obsahuje nízké, a proto nefunkční množství hlavních ingrediencí. My nabízíme vysoké množství aktivních látek, ale zároveň super chuť. Díky skvělé chuti si náš zelený výrobek oblíbily především ženy, od kterých máme ty nejlepší recenze.“

Patrik Záruba: „Narazili jsme dnes už na kloubní výživu… Ta naše se jmenuje Joint Max Ultimate Blend a obsahuje 7 účinných látek, které dodají extrémní podpora vazům, kloubům i kostem.“

Jak jste přišli na název Czech Virus?

Patrik Záruba: „Z dnešního pohledu je to možná název nešťastný, ale měnit už ho nebudeme… Chtěli jsme – a vlastně stále chceme - Čechy nakazit kvalitou a zdravím. A celkem se nám to daří.“

Ondrej Dlugoš: „Pokud se lidé budou zajímat o to, z čeho jsou složeny potravinové doplňky, které si kupují, dříve nebo později musí skončit u nás, protože nic lepšího na trhu jednoduše není.“

Kde se dají vaše produkty nakoupit?

Patrik Záruba: „Nejsnadnější je to na webu: czechvirus.cz. U každého produktu je uvedeno nejen jeho přesné složení, nutriční hodnoty a správné dávkování, ale především k čemu je výrobek určen, s čím by měl svému uživateli pomoci.“

Ondrej Dlugoš: „Dáváme si na podrobném popisu každého výrobku hodně záležet. Nic před uživateli neskrýváme a současně cítíme, že je v tomto ohledu potřeba lidi stále vzdělávat. I proto jsme vytvořili blog (viruzin.czechvirus.cz), na který přispívají aktivní sportovci, nutriční terapeuti a trenéři.“