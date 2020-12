„Czech Virus“ nemají celníci rádi. Přesto nastavuje standardy

Co obsahovaly plastové dózy? Proč byly označeny jako biologická hrozba? A co se s nimi stalo po návratu do Anglie?

Už s úsměvem na tuto „veselou historku“ vzpomíná Ondrej Dlugoš, jeden ze zakladatelů společnosti Czech Nutrition, předního českého výrobce potravinových doplňků: „Šlo o rutinní kontrolu, při které se celník začetl do etiket našich výrobků a uviděl slova Czech Virus. To je obchodní název, pod kterým prodáváme naše výrobky. On si to však vyložil tak, že dózy obsahují nebezpečný virus. A usoudil, že došlo k porušení podmínek pro přepravu nebezpečných látek. Zásilku nechal poslat zpět do Anglie a nám přišla mastná pokuta. Tehdy jsme se tomu, pravda, příliš nesmáli, dnes už to ale můžeme dávat k lepšímu.“

Ondrej Dlugoš dnes už na historky z počátku podnikání vzpomíná s úsměvem. | foto: Czech Nutrition s.r.o.

Co na vrácenou zásilku říkali v Anglii?



„Taky moc nerozuměli tomu, co se stalo, protože věděli, co dózy obsahují – šlo o doplněk stravy s přírodními minerály, který neobsahoval žádné zakázané, a dokonce ani kontroverzní látky. Jediný problém byl opravdu v názvu. Český virus zapůsobil trochu jako červený hadr na býka. Pokutu se nám nepodařilo ‚ukecat‘, a tak jsme se s naším anglickým obchodním partnerem domluvili na tom, že nám dózy s výrobky poslal bez etikety, kterou jsme doplnili až v Česku. Od té doby už jsme s celníky žádné problémy neměli.“

Neuvažovali jste o změně názvu? Navíc, v současné době není slovo ‚virus‘ taky zrovna populární…

„Neuvažovali, i když víme, že má své limity. Pozitiva ale výrazně převažují nad negativy. Od začátku jsme chtěli úderné, zapamatovatelné jméno. Dát našim zákazníkům výrobky, které je ‚nakazí’ kvalitou a efektem, který jim přinese. Myslím, že se nám to povedlo: i díky názvu jsme se dostali do širšího povědomí, na doméně czechvirus.cz běží náš e-shop. Měnit brand jen proto, že zrovna řádí nějaký skutečný virus… to není dostatečný důvod.“

Když se vrátíme na začátek: jak vlastně vznikl „Český virus“?

Ondrej Dlugoš: „Je to klasický příběh toho, když něco děláte a nejste spokojený s tím, co pro tu činnost máte standardně k dispozici. Začnete tedy hledat, zkoušet a nakonec si i sám vyrábět to, co vám bude lépe vyhovovat. A přesně to byl i případ mého společníka Patrika Záruby...“

Patrik Záruba: „Hodně času jsem trávil v posilovně, řekněme, že jsem se na amatérské úrovni věnoval kulturistice. To je kromě zvedání činek hodně spojeno i se správnou stravou a vhodnými potravinovými doplňky. To, co bylo v té době na trhu k dispozici, mi nevyhovovalo, jednoduše se nedostavoval ten efekt, který výrobci slibovali. Tak jsem začal experimentovat. V zahraničí jsem začal nakupovat jednotlivé složky, které jsem pak různě kombinoval, a sám na sobě sledoval, jak na mě působí. Od samotného počátku jsem šel cestou těch nejkvalitnějších surovin, nedíval jsem se na cenu. Vyloučil jsem všechny zbytečné látky, např. cukr. Chvílemi to možná vypadalo, jako když pejsek s kočičkou vařili dort, ale neexistoval žádný návod nebo kuchařka, podle které by se mělo postupovat. Tak vznikl náš první produkt, Beast Virus, který je dodnes naší vlajkovou lodí. Jde o tzv. pre-workout produkt, tedy nápoj, který sportovce připraví a nabudí na trénink: pomůže se sílou a výbušnosti, ledově klidným soustředěním, extrémně prokrví svalstvo a oddálí únavu na nejvyšší možnou dobu. Po pěti letech jsme letos Beast Virus inovovali, proti původním devíti látkám je jich v nové verzi třináct, přičemž jsme složení vytvářeli s ohledem na vzájemnou synergii daných látek, abychom z produktu vytěžili pomyslné maximum.“

Vývoj všech produktů má na starosti Patrik Záruba s týmem. | foto: Czech Nutrition s.r.o.

Ondrej Dlugoš: „Museli jsme samozřejmě vyřešit i takové věci, jako je chuť. Prototyp Beast Virus totiž fungoval skvěle, ale chuť byla přímo hrozná. Něco takové by si nikdo nekoupil. Takže jsme museli přidat dochucovadla. Samozřejmě na přírodní bázi. Hned s naším prvním výrobkem se zrodila legenda, produkt, který začali ostatní výrobci napodobovat. Od samotného počátku jsme se totiž rozhodli pro naprostou transparentnost, složení všech našich výrobků je detailně rozepsáno do posledního mikrogramu.“

Takže hned na poprvé trefa do černého. To musí být dobrý pocit…

Patrik Záruba: „Tak jednoduché to zase nebylo, nějaký čas trvalo, než se výrobek rozšířil. Nicméně v roce 2013 jsme založili firmu, vymysleli obchodní název Czech Virus a uvedli na trh Beast Virus. Nechali jsme dle našeho návodu vyrobit prvních sto balení a ty jsme odvezli k Ondrovi domů. Jeho pokoj v domě u rodičů byl náš první sklad.“

Ondrej Dlugoš: „No a těch sto plastových dóz tam stálo a stálo a stálo… několik měsíců. V té době jsme oba chodili standardně do zaměstnání, do stejné brněnské pobočky americké logistické firmy. Po práci jsme vlastními silami splácli první e-shop a obíhali posilovny a nabízeli Beast Virus. Pár kusů jsme udali kamarádům z fitka, samozřejmě s velkou slevou. Ohlasy byly dobré, ale na prodeji se to nijak neprojevilo.“

Patrik Záruba: „Pak jsme potkali Pavla Berana, v té době juniorského kulturistu, dnes profesionála soutěžícího v největší světové organizaci IFBB PRO. Pavel mimo jiného natáčí videa na YouTube, kde lidem předává své zkušenosti z kulturistiky. Bylo to právě jeho hodnocení naší před tréninkovky Beast Virus, na základě kterého se rozjely prodeje a mohli jsme nechat vyrobit další várku produktu.“

Fotografie týmu Czech Virus vč. ambasadorů. Zmiňovaný Pavel Beran na fotografii úplně vpravo. | foto: Czech Nutrition s.r.o.

Ondrej Dlugoš: „To jsme ještě pořád chodili standardně do práce, takže jsem po nocích chystal balíčky, které jsem druhý den ráno vozil na poštu. Hlasité odvíjení izolepy přivádělo ostatní členy mé rodiny k šílenství, tak jsem si musel pořídit izolepu s tichým odvíjením. Prodeje rostly, nechávali jsme vyrábět stále víc a víc a tak jsme se po cca roce od založení firmy poprvé stěhovali do pronajatých prostor. Zároveň jsme dali výpověď v práci a najali si prvního zaměstnance. Ve třech jsme pak balili stále více balíčků a Patrik k tomu pracoval na druhém výrobku.“

A tím byl?

Patrik Záruba: „Protein. To je první věc, kterou si kupuje každý, kdo chce, aby mu rostly svaly. Svaly totiž rostou, jen pokud má tělo k dispozici dostatek bílkovin. Ty člověk běžně získává z masa, toho by ale musel jíst opravdu hodně. Proto se tato potřeba supluje proteinem. Věrni naší filosofii maximální kvality jsme přišli s jedním z nejčistších a nejkvalitnějších proteinů na trhu. Žádné zbytečnosti navíc, žádná plnidla, syntetická barviva, kontroverzní sladidla. V ostatních výrobcích se např. pro hutnější texturu běžně přidávaly gumy a zahušťovadla. Nic takového v našich výrobcích nikdy nenajdete.“

Ondrej Dlugoš: „Brzy přibyly další výrobky a zvětšovaly se i prodané objemy, tak jsme se relativně brzy opět stěhovali, tentokrát za známým, který v jedné výrobní hale vyráběl plastová okna a část nám pronajal. Dnes už využíváme celou halu.“

A další stěhování je na obzoru?

Ondrej Dlugoš: „To snad ne, ještě nějaký čas tady vydržíme.“

Jaké máte se značkou Czech Virus plány?

Ondrej Dlugoš: „V současné chvíli patříme mezi TOP 5 výrobců potravinových doplňků v Česku, kvalitou určitě do TOP 3. Prostor pro nějaké významnější posílení u nás už nevidíme, soustředíme se proto spíše na expanzi do zahraničí, jednáme o vstupu na maďarský a rumunský trh. V této fázi se při plánování díváme spíše východním směrem.“

Patrik Záruba: „Velký prostor stále vidíme v oblasti edukace zákazníků. Potřebujeme je naučit číst etikety a porozumět tomu, co je na nich vlastně napsáno. Na trhu je totiž spousta produktů, které za poměrně velké peníze nabízejí jen diskutabilní efekt. Typickým příkladem mohou být nejrůznější multivitaminy nebo v poslední době oblíbené kolagenové výrobky. V oboru se tomu říká ‚syndrom drahé moči‘ – koupíte si přípravek, který ale vaším tělem projde bez významnějšího účinku a vy je zkrátka a dobře vyčůráte. To se vám ani s jedním naším výrobkem nestane. Jsou vyrobeny tak, aby maximálně možným způsobem podpořily účel, pro který jsou využívány. To je poslání a filosofie Czech Virus: nekompromisní kvalita pro nekompromisní výkon.“

Letošní novinkou s cílem edukace zákazníků je i nový magazín – Viruzín. | foto: Czech Nutrition s.r.o.

Patriku, cvičíte ještě, nebo už se plně věnujete jen byznysu?

Patrik Záruba: „Samozřejmě cvičím. Vlastně cvičím tak trochu i ‚služebně‘. Nejen abych se ubezpečil v tom, že naše výrobky opravdu fungují, ale především proto, abych neztratil kontakt se sportovním prostředím. Protože i zde funguje něco, co by se dalo označit jako móda, a je potřeba na to byznysově reagovat.“

Móda v oblasti potravinových doplňků?

Ondrej Dlugoš: „Ano. I v tomto oboru jsou různé trendy. My sami třeba vytváříme trendy tím, že se díky našim produktům zásadně zvýšila úroveň dalších produktů na trhu. Kromě toho jsou tu ale i další trendy i ta zmíněná móda. U některých výrobků se dá hovořit o evoluci: starší látky jsou nahrazovány novými, s lepším účinkem. V jiných případech jde čistě o módu, nějaká látka je prostě v tu chvíli ‚in‘ a je po ní velká poptávka. Patrikovi se daří tyto trendy, evoluční i módní, podchytit – často k nám tyto věci přicházejí s nějakým odstupem z USA – a býváme tak často těmi, kdo u nás přichází s daným výrobkem jako první.“

Jak zjistím, který doplněk stravy je pro mne ten nejvhodnější?

Patrik Záruba: „Především je potřeba si ujasnit, co člověk od suplementů očekává. Nabízíme dnes širokou škálu výrobků, některé z nich jsou vhodné pro špičkové sportovce, kterým pomáhají zlepšit výkon. Jiné jsou určení spíše pro hobíky nebo i pro ty, kteří nějak zásadně nesportují a chtějí jen doplnit do těla to, co se tam jinak z běžné stravy dostane jen těžko. V každém případě je na našich webových stránkách czechvirus.cz u každého výrobku detailní popis složení, nutriční hodnoty, dávkování a řada dalších informací. Naši zákazníci rozhodně nekupují zajíce v pytli, jsme naopak 100% transparentní.“

Ondrej Dlugoš: „Pokud chodíte do fitcentra, je dobré se poradit s trenéry, ti by měli umět poradit nejen s cvičením, ale i výživou. Množství rad je možné najít i na našem blogu: https://viruzin.czechvirus.cz.“