Cyklo-běh za ČR bez drog dorazil do cíle

Komerční sdělení

Přivítání pelotonu na škole. Děti se s riziky setkávají stále dříve, proto za nimi s prevencí přijíždíme my. Otevřeně, bez strašení a s fakty. Děkujeme za parádní pozornost! | foto: ČTK

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Cyklo-běh za ČR bez drog dojel do svého cíle. Nejlevnější závislost je ta, která vůbec nevznikne!

V pátek 19. 6. ve 12.00 na ZŠ Smolkova v Praze slavnostně vyvrcholil 22. ročník tradiční sportovně-osvětové kampaně Cyklo-běh za Českou republiku bez drog. Letošní peloton během necelých dvou týdnů projel 40 měst, urazil 1 264 kilometrů a prostřednictvím preventivních přednášek osobně proškolil 6 300 dětí.

Kampaň, kterou organizuje spolek ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, přináší do veřejného prostoru jednoduché, ale zásadní sdělení: Nejúčinnější, nejlidštější a ekonomicky nejvýhodnější řešení závislostí je včasná prevence. Tedy vzdělávání dětí ještě předtím, než jim drogy nabídne parta, internet nebo dealer.

„Péče o ty, kdo už jsou na drogách závislí, je nesmírně důležitá a potřebná. Ale skutečně dlouhodobé řešení začíná mnohem dřív – u dětí, ve školách a v rodinách. Nejlevnější závislost je zkrátka ta, která vůbec nevznikne,“ říká Lukáš Bechyně, ředitel organizace.

Děti potřebují slyšet pravdu, ne strašení

Pořadatelé zdůrazňují, že prevence nemá být založena na strašení ani na prázdných frázích. Děti potřebují dostat srozumitelné informace o tom, proč jsou drogy nebezpečné, ale také o tom, proč mohou být na začátku lákavé. První zkušenost totiž nemusí být děsivá – často přinese pocit dočasného uvolnění a zapomenutí na úzkost, samotu či tlak okolí. Právě v tom je to největší riziko. Podle lektorů je proto nutné s dětmi mluvit nejen o látkách samotných, ale primárně o emocích a schopnosti říct si včas o pomoc.

Jeden ze 140 preventivních workshopů pro 6 300 dětí. Základem je pravda. Lidé berou drogy, aby unikli nechtěným pocitům. Proto s dětmi řešíme hlavně emoce, ne jen látky samotné.

Droga jako falešné řešení

Zkušenosti z terénu ukazují, že děti se s rizikovými látkami (včetně nikotinových sáčků, kratomu či syntetických látek) setkávají stále dříve. Každé dítě, které se díky včasnému vzdělávání vyhne závislosti, znamená nejen zachráněný život, ale také obrovskou úsporu pro zdravotnictví, sociální služby a policii. Prevence je zkrátka nejrozumnější veřejná investice.

Letošní 22. ročník v číslech:

  • Účastníci urazili celkem 1 264 kilometrů a navštívili 40 měst.
  • Na 140 interaktivních přednáškách lektoři oslovili a proškolili 6 300 dětí.
  • Do akce se aktivně zapojilo 50 dobrovolníků.
  • V ulicích měst bylo občanům předáno 76 273 protidrogových vzdělávacích materiálů.

Cyklisté, kteří vezou myšlenku aktivního života bez drog od města k městu. Protože nejlevnější závislost je ta, která vůbec nevznikne. 22. ročník je úspěšně v cíli!

O kampani: Cyklo-běh za Českou republiku bez drog je pravidelná sportovně-osvětová kampaň, kterou pořádá spolek ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s. Jejím cílem je upozorňovat na význam primární prevence a předávat mladé generaci faktické informace o rizicích návykových látek.

Zdroj: Řekni ne drogám - Řekni ano životu

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