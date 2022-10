Čtyři jednoduché tipy, jak ušetřit při pečení

Možná vás taky baví dívat se na ruce toho, kdo to opravdu umí – ať už je to někdo z vašich blízkých nebo třeba amatérský kuchař na blogu nebo ve velké soutěži. I když to může vypadat jednoduše, ve skutečnosti je potřeba získat potřebné zkušenosti tím, že budete péct znovu a znovu. Na co si dát pozor, abyste přitom zbytečně nenavyšovali účet za elektřinu?

Neotvírejte troubu zbytečně

Je v tom kus dobrodružství. Povede se mi to, nebo mám ještě rychle něco změnit? Častokrát proto nedokážeme odolat pokušení a chceme se podívat, jestli pečení probíhá podle našich představ. Jestli třeba koláč vyběhl, povrch krásně a rovnoměrně zlátne a plech není potřeba otočit.

„Rozhodně neotevírejte zbytečně dvířka trouby nebo sporáku – při každém otevření uniká přibližně 20 % tepla. Je to jedna z nejčastějších chyb, která zbytečně navyšuje spotřebu elektrické energie na následné vyrovnání teploty na požadovanou úroveň,“ radí Jana Neuszerová, odbornice značky MORA.

Kromě toho otevírání dvířek ani neprospívá kvalitě připravovaného pokrmu, zvláště nadýchaného sladkého i slaného pečiva s kypřidly. Tedy s kváskem, kypřicím práškem nebo našlehaným sněhem z bílků, které jsou na pokles teploty citlivé a těsto může nevratně „spadnout“.

Právě z tohoto důvodu je dobře, když má trouba velký průzor a dobré osvětlení, nejlépe dvoubodové. Průběh pečení pak můžete sledovat zvenku, aniž byste navyšovali náklady a zkazili výsledek svého snažení.

Využijte prostor naplno

V moderní troubě můžete péct na několika úrovních najednou, aniž by došlo ke smíchání chutí a vůní. Jako první vložíte pokrm s nejdelší dobou přípravy – třeba brambory, které chcete podávat jako pečené. Poté hlavní pokrmy, například rybu, a nakonec dezert. Využijete tak celý prostor velké trouby a při jednom pečicím cyklu připravíte klidně i tři chody najednou. Klíčové je použití pečicí funkce nebo programu s horkovzdušným ohřevem s ventilátorem. Vyzkoušeli jsme a funguje to!

Udržujte troubu čistou

Důležité je i pravidelné čištění trouby. „Zanesení povrchu trouby a topných těles připáleninami brání rovnoměrnému ohřevu A proto nebude výsledek pečení takový, jaký byste si přáli: místy bude pokrm nedopečený. Na tento nedokonalý výsledek budete kromě toho spotřebovávat víc energie, a tedy svých vlastních peněz,“ vysvětluje Jana Neuszerová a dodává: „Starý připálený tuk navíc začne uvolňovat uhlíkové plyny, které mohou ovlivnit chuť a vůni jídla, naplnit vaši kuchyni kouřem a nepříjemnými pachy a může se i vznítit.“

Zkraťte chytře dobu pečení

Řadu pokrmů je potřeba vkládat do předem vyhřáté trouby. Třeba taková pizza se nemůže povést, když ji vložíte do chladné trouby. Je dobré vědět, že se z pohledu úspor vyplatí využívat funkci pro rychlé předehřátí. „Například nové trouby MORA patří v předehřívání k nejrychlejším na trhu – k dosažení 200 ˚C stačí jen 5 minut,“ říká Jana Neuszerová. Trouba bude tedy v provozu kratší dobu.

Ušetřit jde i tak, že se naučíte využívat zbytkové teplo v troubách. Vypněte ji o několik minut dříve, než je požadovaný čas a pokrm nechte v troubě při zavřených dvířkách ,dojít“.

Nepodceňte úspornost spotřebiče jako takového

Úsporný provoz závisí ale také na tom, jak úsporná je vaše trouba – jak je konstruovaná, jak dobře izoluje.

„Nové vestavné trouby MORA mají vnitřní využitelný prostor 77 l, avšak i při této extra velké kapacitě nedochází ke zvýšení spotřeby energie na pečicí cyklus. Vnitřek trouby je totiž vybaven 100% kvalitním smaltovaným povrchem, trojitý nátěr podporuje tepelnou reflexi a poskytuje dodatečnou izolaci. Toto řešení spolu s kvalitní izolací trouby a několika sklům ve dvířkách řadí nové trouby do velmi úsporné třídy A+,“ vysvětluje Jana Neuszerová.

Podle Jany Neuszerové je inovovaný i patentovaný klenutý vnitřek po vzoru tradičních pecí pro rovnoměrné pečení. Nová je také konstrukce velmi výkonných topných těles a nové je i umístění ventilačních otvorů. To všechno ovlivňuje nejen, že trouba peče dobře, ale také, že peče úsporně. Podobně vylepšené a úsporné jsou i trouby v nových sporácích ikonické české značky MORA.